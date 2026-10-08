UE prelungește până în octombrie 2027 sancțiunile împotriva persoanelor și entităților responsabile de acțiuni hibride ale Rusiei

Consiliul Uniunii Europene a decis astăzi să prelungească cu un an, până la 9 octombrie 2027, măsurile restrictive individuale împotriva persoanelor responsabile de acțiunile destabilizatoare ale Rusiei în străinătate, având în vedere continuarea și intensificarea activităților hibride ale Rusiei, inclusiv manipularea și interferența informațională din străinătate (FIMI) împotriva UE, a statelor sale membre și a partenerilor săi.

În total, măsurile restrictive adoptate ca urmare a activităților destabilizatoare ale Rusiei se aplică în prezent unui număr de 80 de persoane fizice și 20 de entități.

Potrivit unui comunicat al instituției, persoanele și entitățile incluse pe listă fac obiectul înghețării activelor, iar cetățenilor și întreprinderilor din UE li se interzice să pună la dispoziția acestora fonduri, active financiare sau resurse economice.

Persoanele fizice se confruntă, de asemenea, cu o interdicție de călătorie care le interzice intrarea pe teritoriul UE sau tranzitarea acestuia.

Cadrul privind măsurile restrictive ca răspuns la acțiunile destabilizatoare ale Rusiei a fost instituit la 8 octombrie 2024 pentru a viza persoanele implicate în acțiuni și politici ale guvernului Federației Ruse care subminează valorile fundamentale ale UE și ale statelor sale membre, precum și securitatea, stabilitatea, independența și integritatea acestora. Regimul de sancțiuni vizează, de asemenea, persoanele responsabile de activitățile hibride ale Rusiei împotriva țărilor terțe și a organizațiilor internaționale.

În concluziile sale din 18 și 19 iunie 2026, Consiliul European a condamnat toate atacurile hibride recente împotriva Uniunii și a statelor sale membre.

Având în vedere campaniile hibride persistente desfășurate de actori ostili, în special Rusia și Belarus, Consiliul European a solicitat eforturi sporite și urgente pentru consolidarea rezilienței, îmbunătățirea pregătirii, protejarea infrastructurii critice, precum și pentru prevenirea, descurajarea și răspunsul la atacurile hibride.