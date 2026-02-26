COMISIA EUROPEANA
UE prezintă o nouă agendă pentru prevenirea și combaterea terorismului, menită să consolideze răspunsul Europei la amenințările în continuă evoluție
Comisia Europeană a prezentat o nouă agendă pentru prevenirea și combaterea terorismului, stabilind calea de urmat pentru consolidarea răspunsului colectiv al Europei la amenințările teroriste și extremiste violente în continuă evoluție, potrivit comunicatului oficial.
În ultimul deceniu, UE și-a consolidat răspunsul la terorism și la extremismul violent. Cu toate acestea, caracterul evolutiv al acestor amenințări necesită un răspuns adaptat și mai puternic. O inițiativă emblematică în cadrul Strategiei europene de securitate internă, ProtectEU, agenda prezintă un set cuprinzător de inițiative transsectoriale pentru a intensifica pregătirea și răspunsul, protejând mai bine cetățenii și întreprinderile din UE împotriva prejudiciilor.
Utilizarea abuzivă din ce în ce mai frecventă a tehnologiilor digitale și a noilor tehnologii, de la platformele de comunicare socială și inteligența artificială la armele și dronele imprimate 3D, remodelează activitatea teroristă. În același timp, radicalizarea minorilor este în creștere, tinerii fiind din ce în ce mai vizați în mediul online. Evoluțiile geopolitice și implicarea actorilor statali și nestatali deteriorează și mai mult peisajul amenințărilor.
„Noua noastră Agendă ProtectEU privind prevenirea și combaterea terorismului reprezintă un pas înainte esențial în protejarea valorilor Europei și a persoanelor împotriva terorismului. Este o dovadă a angajamentului nostru față de unitate și reziliență, combinând tehnologia avansată, acțiunea puternică în mediul online, cu cooperarea internațională pentru a anticipa și a contracara amenințările. Suntem hotărâți să sprijinim statele membre cu instrumentele și resursele de care au nevoie pentru a combate în mod eficace terorismul și extremismul violent”, a declarat vicepreședinta Comisiei Europene, Henna Virkkunen
Comisia propune sporirea previziunilor și a rezilienței UE, sporirea securității persoanelor online și offline și intensificarea cooperării cu partenerii internaționali. Agenda propune măsuri pentru îndeplinirea acestor obiective în cadrul a șase piloni-cheie:
- Anticiparea amenințărilor
Securitatea se bazează pe capacitatea efectivă de a anticipa. Agenda propune măsuri de îmbunătățire a conștientizării situației și a detectării timpurii a amenințărilor emergente, cum ar fi:
- creșterea resurselor și a capacităților de analiză a informațiilor la nivelul UE, denumită Capacitatea unică de analiză a informațiilor (SIAC);
- consolidarea capacităților de sprijin analitic ale Europol, inclusiv a capacităților serviciilor de informații cu sursă deschisă (OSINT);
- consolidarea cercetării în materie de securitate privind tehnologiile emergente (inclusiv IA, criptoactivele, dronele și armele imprimate 3D), cu cereri de propuneri specifice în cadrul programului Orizont Europa și al Fondului pentru securitate internă al UE.
- Prevenirea radicalizării
Prevenirea radicalizării rămâne cea mai eficientă strategie pe termen lung. Agenda propune măsuri de consolidare a prevenirii timpurii și a intervențiilor adaptate pentru persoanele cele mai expuse riscurilor. Printre acestea se numără:
- un set de instrumente de prevenire creat de Centrul de cunoștințe privind prevenirea radicalizării, pentru a oferi instrumente practice de combatere a radicalizării minorilor;
- Un program de implicare și capacitare a comunității în valoare de 5 milioane de euro, care sprijină proiecte axate pe prevenirea timpurie a radicalizării, cu un accent puternic pe capacitarea tinerilor, reziliența digitală și coeziunea comunității.
- Protejarea persoanelor în mediul online
Ecosistemul online rămâne esențial pentru activitățile teroriste și extremiste violente, inclusiv pentru propagandă, recrutare, incitare la violență, strângere de fonduri și difuzarea atacurilor. Comisia:
- să aibă în vedere revizuirea Regulamentului privind conținutul online cu caracter terorist, pe baza evaluării sale din 2026, și să asigure în mod riguros respectarea Regulamentului privind serviciile digitale;
- să consolideze cooperarea voluntară cu furnizorii de servicii online prin intermediul Forumului UE pentru internet, pentru a accelera eliminarea conținutului cu caracter terorist și reducerea spațiului pentru radicalizarea și recrutarea online;
- să transforme Protocolul UE în caz de criză într-un cadru online al UE de răspuns la situații de criză pentru a consolida cooperarea dintre autoritățile de aplicare a legii și furnizorii de servicii online într-un stadiu incipient înainte de apariția completă a unei crize.
- Protejarea persoanelor în mediul fizic
Agenda își propune să sporească securitatea persoanelor, a spațiilor publice și a infrastructurii critice în fața atacurilor teroriste.
Pentru a îmbunătăți detectarea și monitorizarea persoanelor care reprezintă o amenințare teroristă la adresa UE, Comisia:
- să propună o cale de urmat privind o „procedură ulterioară obținerii unui rezultat pozitiv”, în contextul evaluării Sistemului de informații Schengen. Acest lucru va încuraja schimbul de informații privind alertele legate de terorism în Sistemul de Informații Schengen cu statele membre voluntare;
- explorarea opțiunilor de extindere a cadrului privind informațiile avansate referitoare la călătorii pentru a include zborurile private, transportul maritim și transportul terestru (care se limitează în prezent la transportul aerian comercial).
În plus, pentru a consolida securitatea spațiilor publice și a infrastructurii critice, Comisia:
- investește 30 de milioane de euro în proiecte care vizează îmbunătățirea securității generale a spațiilor publice și
- va consolida Programul UE de consiliere în materie de securitate protectivă, atât din punct de vedere financiar, cât și operațional, pentru a răspunde cererii tot mai mari de sprijin din partea statelor membre pentru efectuarea de evaluări ale vulnerabilității spațiilor publice și a infrastructurilor critice.
- Răspunsul la amenințări și atacuri
Un răspuns rapid și eficace la amenințările și atacurile teroriste necesită o cooperare strânsă în materie de aplicare a legii și judiciară, inclusiv intensificarea luptei împotriva finanțării terorismului și a potențialei utilizări abuzive a fondurilor UE pentru promovarea extremismului și a terorismului. Agenda urmărește:
- să îmbunătățească urmărirea finanțării terorismului, inclusiv prin criptomonede și plăți online cu un viitor sistem al UE de extragere a datelor financiare;
- să revizuiască mandatele Europol și Eurojust, ceea ce va consolida, de asemenea, sprijinul operațional și judiciar acordat statelor membre în combaterea terorismului;
- să pună în aplicare Foaia de parcurs privind accesul legal și efectiv la date pentru autoritățile de aplicare a legii, pentru a asigura anchete și urmăriri penale mai rapide și mai coordonate.
- Cooperarea cu partenerii internaționali
O cooperare globală mai strânsă cu țările partenere de încredere este esențială pentru intensificarea luptei împotriva terorismului. Printre acțiunile-cheie se numără:
- consolidarea cooperării externe a Europol și Eurojust cu țările terțe în materie de combatere a terorismului;
- consolidarea cooperării Europol cu partenerii de încredere pentru a obține date privind persoanele care reprezintă o amenințare teroristă;
- o cooperare mai strânsă cu partenerii implicați în procesul de aderare și cu partenerii din regiunea mediteraneeană. Aceasta include punerea în aplicare a Planului comun de acțiune privind prevenirea și combaterea terorismului și a extremismului violent cu Balcanii de Vest și intensificarea activităților Centrului de cunoștințe în aceste țări.
Comisia Europeană cere Ucrainei să accelereze lucrările de reparație la conducta Drujba pentru a dezamorsa criza provocată de dublul veto al Ungariei
Comisia Europeană a cerut Ucrainei să accelereze lucrările de reparație la conducta de petrol Drujba, pentru a dezamorsa criza declanșată de dublul veto al Ungariei, care a blocat atât împrumutul de 90 miliarde de euro pentru Kiev, cât și un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, relatează Euronews.
Oleoductul a fost grav avariat pe 27 ianuarie, în urma unui atac atribuit Rusiei. Ungaria și Slovacia, care primesc țiței rusesc prin Drujba în baza unei derogări pe termen nelimitat de la regimul de sancțiuni al UE, au acuzat Ucraina de „șantaj” în legătură cu întreruperea livrărilor. Budapesta a mers mai departe și a anunțat un veto dublu în Consiliu.
Între timp, conducta Adria, cunoscută și ca JANAF, care pornește din Croația și leagă mai multe state din Europa Centrală, este considerată alternativa cea mai viabilă pentru alimentarea Ungariei și Slovaciei.
„În calitate de hub energetic strategic al Uniunii Europene și singura rută sigură de aprovizionare cu țiței pentru Europa Centrală, JANAF este pregătită să acopere integral necesarul anual al rafinăriilor din Slovacia și Ungaria”, a transmis miercuri operatorul croat.
O concluzie similară a fost formulată și la Bruxelles, după o reuniune a experților tehnici din toate statele membre, convocată special pentru a aborda disputa privind Drujba.
„În acest stadiu, nu există un risc imediat pentru securitatea aprovizionării în UE”, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al Comisiei. „Există o rută alternativă de aprovizionare care poate fi utilizată de Ungaria și Slovacia, și anume conducta Adria din Croația. Croația a confirmat în cadrul reuniunii că țiței non-rusesc este transportat prin conducta Adria către Ungaria și Slovacia”, a adăugat oficialul.
Potrivit Comisiei, conducta Adria are capacitatea pentru a acoperi integral necesarul anual al Ungariei (5,75 milioane de tone) și Slovaciei (4,66 milioane de tone). Totuși, cele două state insistă asupra dreptului de a primi țițeiul rusesc semnificativ mai ieftin contractat prin Drujba.
În același timp, Croația analizează „dacă poate accepta în mod legal țiței rusesc în portul său, atât în baza sancțiunilor UE, cât și a celor americane”, însă nu a fost luată nicio decizie în acest sens. „În cele din urmă”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Comisiei, „ceea ce contează este că va exista petrol care poate fi furnizat Ungariei și Slovaciei pentru a le acoperi necesarul; iar dacă putem găsi alternative la petrolul rusesc, cu atât mai bine; atunci nu mai avem o problemă cu sancțiunile.”
Disputa privind Drujba a umbrit vizita președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Kiev, pentru a marca patru ani de la declanșarea invaziei la scară largă a Rusiei. Ea era așteptată să anunțe aprobarea finală a împrumutului de 90 miliarde de euro și a celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni. În cele din urmă, nu a făcut niciunul dintre anunțuri.
„Atacurile rusești asupra conductei Drujba au avut un impact direct asupra securității energetice europene”, a declarat von der Leyen. „Cerem accelerarea reparațiilor la conducta Drujba după atacurile rusești.”
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu și-a luat, însă, angajamentul pentru finalizarea lucrărilor într-o perioadă anume de timp și a avertizat asupra riscurilor din teren.
„Când repari, Rusia atacă din nou. Știți cum folosește Rusia aceste atacuri asupra infrastructurii noastre civile critice. Oameni au fost răniți. Pentru ce? Să reparăm pentru ce? Să pierdem (mai mulți) oameni? Cred că acesta este un preț foarte mare. Atât”, a deplâns liderul de la Kiev.
Deși Ucraina nu a participat la reuniunea tehnică de miercuri, a transmis un document în care afirmă că „desfășoară activ lucrări de reparație și restaurare”.
„Măsurile de securitate și stabilizare continuă în contextul amenințărilor zilnice cu noi atacuri cu rachete (…) Partea ucraineană este interesată să restabilească tranzitul cât mai curând posibil, în cadrul juridic disponibil”, se precizează în document.
Documentul denunță, totodată, faptul că „ultimatumurile și presiunile politice” din partea Ungariei și Slovaciei, „care joacă în favoarea agresorului”, sunt „inacceptabile”.
Săptămâna trecută, Budapesta și Bratislava au anunțat suspendarea exporturilor de motorină către Ucraina, iar Slovacia a avertizat că ar putea întrerupe livrările de energie electrică de urgență.
România intră în mecanismul european EastInvest, o platformă de finanțare vizând investiții de cel puțin 28 miliarde euro pentru regiunile de frontieră estică ale UE
Premierul Ilie Bolojan va participa joi, la Bruxelles, la lansarea Mecanismului EastInvest, o platformă europeană de finanțare destinată mobilizării investițiilor publice și private în regiunile Uniunii Europene care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.
Inițiativa este lansată de Comisia Europeană și face parte din noua strategie pentru regiunile estice ale Uniunii, adoptată săptămâna trecută, în contextul impactului economic și de securitate generat de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.
Platforma va reuni Grupul Băncii Europene de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Nordică de Investiții și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, alături de băncile naționale și regionale de promovare din cele nouă state vizate: Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria.
Instituțiile participante estimează că mecanismul ar putea genera cel puțin 28 miliarde de euro în investiții publice și private în regiunile de frontieră estică. Platforma va facilita accesul la credite și servicii de consultanță pentru proiecte care vizează dezvoltarea economică, creșterea rezilienței și consolidarea securității.
Participarea României la EastInvest se va realiza prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare, care va avea rol în structurarea și susținerea proiectelor eligibile.
Prin crearea unei platforme dedicate, Uniunea Europeană urmărește o mai bună coordonare între instituțiile financiare implicate, evitarea suprapunerilor și direcționarea eficientă a capitalului către zonele cele mai afectate de perturbările comerciale, închiderea frontierelor și impactul sancțiunilor impuse Rusiei.
Lansarea va avea loc în cadrul unui eveniment la nivel înalt găzduit de vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Raffaele Fitto. Evenimentul va fi deschis de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și va reuni lideri ai statelor vizate, printre care prim-miniștrii Letoniei, Estoniei și Lituaniei, precum și președinta Băncii Europene de Investiții, Nadia Calviño.
Evenimentul se va încheia cu semnarea Declarației de intenție privind înființarea Mecanismului EastInvest, ca semnal de angajament comun pentru transpunerea priorităților strategice în sprijin concret pentru investițiile din regiunile de frontieră estice, printr-o cooperare strânsă între Uniunea Europeană și actorii financiari internaționali și naționali.
De altfel, evenimentul de mâine reprezintă primul dialog politic anual la nivel înalt inițiat de Comisia Europeană menit să faciliteze discuțiile cu privire la acțiunile UE și la impactul acestora asupra rezilienței și dezvoltării regiunilor estice care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina.
În marja vizitei, premierul Ilie Bolojan va avea o întrevedere cu Ursula von der Leyen pentru a discuta stadiul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență și prioritățile Guvernului României în perspectiva viitorului cadru financiar multianual al Uniunii Europene, după 2028.
Vizita are loc după decizia Curții Constituționale a României de a declara constituțională legea privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților, un jalon-cheie cuprins în cererea de plată nr. 3 din PNRR. La începutul lunii februarie, premierul avertizase că o nouă amânare a pronunțării ar putea duce la pierderea a peste 230 milioane de euro din fondurile alocate României prin PNRR.
Comisia Europeană propune ca UE să devină membru fondator al Comisiei internaționale privind cererile de despăgubiri pentru Ucraina: Rusia va trebui să plătească
Comisia Europeană a adoptat o propunere pentru ca Uniunea Europeană să devină membru fondator al Comisiei internaționale privind cererile de despăgubiri pentru Ucraina, un organism însărcinat cu asigurarea despăgubirii victimelor războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.
Potrivit unui comunicat al executivului european, propunerea va trebui să fie adoptată de statele membre în cadrul Consiliului și aprobată de Parlamentul European. Uniunea Europeană va deveni astfel membru fondator al Comisii internaționale privind cererile de despăgubiri pentru Ucraina.
Comisia internațională pentru despăgubiri va funcționa sub egida Consiliului Europei. Aceasta va fi responsabilă de examinarea, evaluarea și stabilirea despăgubirilor pentru daunele, pierderile și prejudiciile cauzate de Rusia Ucrainei și poporului său. De asemenea, va fi responsabilă de stabilirea cuantumului despăgubirilor datorate în fiecare caz.
„Dacă începi un război, tu plătești factura. Și, pe măsură ce invazia pe scară largă a Ucrainei intră în al cincilea an, prețul agresiunii Rusiei nu face decât să crească. Vor fi necesare sute de miliarde pentru reconstrucția locuințelor și infrastructurii ucrainene și pentru eliminarea explozibililor împrăștiați în toată țara. Fiecare cetățean ucrainean poate deja să înregistreze cereri de despăgubire pentru daune, pierderi sau vătămări corporale, grație Comisiei pentru despăgubiri. Iar când războiul se va termina, Rusia va trebui să plătească pentru daunele pe care le-a provocat”, a transmis Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas.
În decembrie 2025, Uniunea Europeană a semnat Convenția de instituire a Comisiei pentru despăgubiri, alături de 35 de țări, și s-a angajat să aloce până la 1 milion de euro pentru a sprijini înființarea acesteia în cadrul Consiliului Europei.
Comisia pentru despăgubiri se bazează pe activitatea importantă desfășurată de Registrul daunelor, care a fost înființat în mai 2023 pentru a înregistra cererile de despăgubire eligibile.
Prin intermediul registrului, Ucraina și poporul său pot deja depune cereri de despăgubire pentru daune, pierderi sau vătămări, respectiv pentru decese și vătămări grave, violență sexuală, pierderea locuinței sau a reședinței și deportarea copiilor.
