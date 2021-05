UE privește cu scepticism propunerea SUA de a ridica brevetele pentru vaccinurile anti-COVID-19: “Anglo-saxonii să pun capăt interdicțiilor la export. Altfel punem carul înaintea boilor”

Cei 27 de șefi de stat sau de guvern din Uniunea Europeană au adoptat sâmbătă Declarația Summitului de la Porto privind problematica socială, stabilind că Pilonul European al Drepturilor Sociale este un element fundamental al redresării, iar implementarea sa va consolida calea Uniunii Europene către tranziția digitală, verde și echitabilă.

Reuniți sub auspiciile președinției portugheze a Consiliului UE și a prim-ministrului Antonio Costa, Klaus Iohannis, Emmanuel Macron și ceilalți lideri europeni au subliniat importanța unității și solidarității europene în lupta împotriva pandemiei COVID-19.

“Mai mult ca oricând, Europa trebuie să fie continentul coeziunii sociale și al prosperității. Ne reafirmăm angajamentul de a lucra pentru o Europă socială“, au convenit liderii, manifestând susținere pentru elaborarea “unui set alternativ de indicatori pentru a măsura progresul economic, social și de mediu, adițional indicatorului Produsului Intern Brut ca măsură de bunăstare pentru o creștere incluzivă și durabilă”.

Liderii europeni au subliniat că “Pilonul european al drepturilor sociale este un element fundamental al redresării”.

“Punerea în aplicare a acesteia va consolida efortul Uniunii către o tranziție digitală, ecologică și echitabilă și va contribui la realizarea convergenței sociale și economice și la abordarea provocărilor demografice”, au mai precizat ei.

Șefii de state sau de guverne din UE s-au mai angajat să reducă inegalitățile, să apere salarii echitabile, să lupte împotriva excluziunii sociale și să combată sărăcia. De asemenea, și-a asumat obiectivul de a lupta împotriva sărăciei în rândul copiilor și de a aborda riscurile de excludere pentru grupurile sociale deosebit de vulnerabile, precum șomerii pe termen lung, persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilități și persoanele fără adăpost.

