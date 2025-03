UE propune ca țările europene să își reducă dependența de SUA în privința echipamentelor militare esențiale din punct de vedere strategic (proiect de document)

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leye, anunță că Uniunea Europeană își intensifică presiunea asupra Moscovei. Astfel, sancțiunile europene vor fi extinse pentru 2.400 de persoane și entități rusești.

Printre măsurile anunțate de președinta Executivului European se numără interdicițiile de călătorie, înghețarea activelor și interzicerea finanțării.

„Determinarea noastră de a sprijini Ucraina este decisivă”, a scris președinta Ursula von der Leyen într-un mesaj postat pe platforma X.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 14, 2025