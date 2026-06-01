UE pune condiții companiilor tehnologice care doresc să profite de boom-ul AI: Centrele de date energofage trebuie să sprijine tranziția UE către energia cu zero emisii de carbon

Comisarul european pentru energie a afirmat că întreprinderile care doresc să profite de boom-ul inteligenței artificiale sunt binevenite în Europa — dar numai dacă demonstrează că sunt angajate în îndeplinirea obiectivelor blocului în materie de energie, climă și mediu.

Aceasta înseamnă susținerea surselor de energie regenerabilă și nucleară în detrimentul combustibililor fosili, precum și reciclarea căldurii excedentare generate de centrele de date pentru încălzirea locuințelor și a spațiilor comerciale ale europenilor, a declarat comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, într-un interviu acordat Politico.

Boom-ul IA generează o cerere enormă de noi centre de date, SUA și China fiind lideri în construirea facilităților necesare pentru alimentarea modelelor lingvistice de mari dimensiuni, precum ChatGPT, Claude și Doubau din China. UE dorește să recupereze decalajul.

Însă aceste centre necesită cantități uriașe de energie electrică pentru funcționare și de apă pentru răcire. Presiunea pe care acest lucru o exercită asupra rețelelor energetice și asupra mediului a făcut ca această expansiune să fie controversată, mai ales în Europa, unde normele ecologice sunt mult mai stricte decât în SUA sau China.

Jørgensen a afirmat că aceste centre nu trebuie să determine creșterea facturilor la energie sau a emisiilor de carbon.

„Cred că piața pentru IA în Europa va fi foarte mare”, a spus el. „Dar companiile care sunt active în Europa în construirea de centre de date trebuie pur și simplu să adopte poziția că a fi sustenabile este în avantajul lor.”

Bruxelles se pregătește să dezvăluie miercuri un nou pachet de „suveranitate tehnologică”, menit să reducă dependența Europei de furnizorii străini de tehnologie în sectoare precum cloud computing, IA și semiconductori.

Se preconizează că expansiunea rapidă a inteligenței artificiale va determina o creștere semnificativă a cererii de energie electrică în întreaga Europă în următorul deceniu.

„Ne așteaptă un deceniu în care consumul de energie al centrelor de date din Europa se poate dubla cu ușurință, poate chiar mai mult decât atât”, a declarat Jørgensen. „Iar aceasta reprezintă o provocare.”

UE se confruntă deja cu provocarea de a furniza mai multă energie electrică curată pentru alimentarea industriei și a transporturilor, precum și pentru încălzirea locuințelor, activități care în prezent se bazează pe arderea directă a petrolului și a gazelor naturale. Expansiunea centrelor de date va complica această situație, generând o cerere și mai mare de energie electrică curată.

Comisia Europeană pregătește, de asemenea, o nouă etichetă de sustenabilitate pentru centrele de date, care ar evalua instalațiile pe baza unor indicatori precum eficiența energetică, consumul de apă și recuperarea căldurii reziduale. Însă propunerea a stârnit deja critici atât din partea industriei, cât și a guvernelor UE, în special în ceea ce privește criteriile preliminare care păreau să favorizeze energia electrică din surse regenerabile, excluzând în același timp energia nucleară.

Jørgensen a refuzat să comenteze direct propunerea preliminară, dar a dat de înțeles că Comisia ascultă criticile. „Reflectăm întotdeauna neutralitatea tehnologică”, a spus el.

Ulterior, în cadrul interviului, el a menționat în mod explicit atât energiile regenerabile, cât și energia nucleară ca parte a tranziției Europei către energia curată. „Ne așteptăm cu adevărat ca centrele de date […] să susțină Pactul nostru verde în Europa și tranziția către o energie mai curată, atât nucleară, cât și din surse regenerabile”, a afirmat el.

În ciuda îngrijorărilor exprimate de operatori cu privire la faptul că cerințele mai stricte de sustenabilitate ar putea descuraja investițiile, Jørgensen a respins ideea că agenda verde a Europei și ambițiile în domeniul IA ar fi incompatibile.

Îngrijorări legate de prețul energiei electrice

Pe măsură ce guvernele se întrec să atragă investiții de la giganți din domeniul tehnologiei, precum Amazon, Microsoft și Google, factorii de decizie sunt din ce în ce mai îngrijorați de consecințele energetice ale creșterii acestui sector.

Irlanda s-a evidențiat ca unul dintre primele semnale de alarmă. Centrele de date consumă în prezent peste 20% din energia electrică a țării — cea mai mare pondere pe cap de locuitor din lume.

Jørgensen a avertizat că, dacă sectorul nu se va integra mai bine în sistemele energetice locale, reacția politică negativă ar putea crește. „Dacă ei consideră (sustenabilitatea) un dezavantaj, atunci probabil ne aflăm într-o situație dificilă”, a spus el.

Una dintre principalele preocupări ale comisarilor este utilizarea limitată de către industrie a căldurii reziduale provenite de la servere, care este adesea eliberată nefolosită în atmosferă. „Dacă am folosi doar jumătate din căldura reziduală în exces de astăzi, am putea încălzi 4 milioane de locuințe europene”, a spus Jørgensen. „Acest lucru este, în opinia mea, inacceptabil.”

Întrebat dacă firmele din domeniul inteligenței artificiale ar trebui să contribuie la construirea și finanțarea infrastructurii energetice necesare pentru alimentarea centrelor lor de date, Jørgensen a răspuns că această abordare va depinde, în ultimă instanță, de guvernele naționale.

„Situația va fi foarte diferită de la un stat membru la altul”, a afirmat el. „Dar nu există nicio îndoială că acești mari consumatori de energie vor fi, de asemenea, factorii care vor impulsiona piața; prin urmare, este important să susținem tranziția pe care ne-o dorim.”