UE pune la dispoziția Ucrainei încă 1,4 miliarde de euro din profiturile generate de activele rusești înghețate. Von der Leyen: Rusia trebuie să plătească pentru distrugerea cauzată

Uniunea Europeană va pune la dispoziția Ucrainei încă 1,4 miliarde de euro provenite din profiturile excepționale generate de dobânda acumulată la soldurile de numerar rezultate din activele imobilizate ale Băncii Centrale a Rusiei, a anunțat miercuri Comisia Europeană.

Suma a fost transferată Uniunii Europene la 3 august de către depozitarii centrali de titluri de valoare care dețin activele rusești și acoperă veniturile acumulate în prima jumătate a anului 2026.

Este cel de-al cincilea transfer de acest tip, după a patra tranșă livrată în martie 2026. De la imobilizarea lor în temeiul sancțiunilor europene, activele rusești au generat profituri excepționale în valoare totală de opt miliarde de euro.

„Rusia trebuie să plătească pentru distrugerea pe care a cauzat-o. Și folosim veniturile din activele rusești blocate pentru a ne asigura că o va face. Punem la dispoziția Ucrainei o sumă suplimentară de 1,4 miliarde de euro. Acest lucru va sprijini rezistența continuă a Ucrainei împotriva războiului ilegal al Rusiei”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Fondurile provin din activele Băncii Centrale a Rusiei imobilizate în cadrul sancțiunilor impuse de UE ca răspuns la războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

Activele propriu-zise rămân imobilizate, însă dobânda acumulată la soldurile de numerar rezultate din acestea nu aparține Rusiei. La propunerea Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant al UE, Consiliul a decis ca profiturile nete astfel obținute să fie utilizate pentru sprijinirea Ucrainei.

Din noua tranșă, 95% va fi direcționată prin Mecanismul de Cooperare în Materie de Împrumuturi pentru Ucraina (ULCM), iar restul de 5% prin Instrumentul European pentru Pace.

Prin ULCM, Ucraina primește sprijin nerambursabil pentru rambursarea împrumutului de asistență macrofinanciară acordat de Uniunea Europeană pe parcursul anului 2025, precum și a împrumuturilor furnizate de creditorii bilaterali din G7 în cadrul inițiativei „Împrumuturi pentru accelerarea veniturilor extraordinare” (ERA).

Valoarea totală a sprijinului acordat prin împrumuturile ERA se ridică la 45 miliarde de euro. Aceste împrumuturi urmează să fie rambursate din veniturile viitoare generate de activele suverane rusești imobilizate.

Cele 5% direcționate prin Instrumentul European pentru Pace vor contribui la acoperirea nevoilor militare și de apărare urgente ale Ucrainei.

Imobilizarea activelor Băncii Centrale a Rusiei și interdicția asupra tranzacțiilor care implică activele și rezervele acesteia au determinat acumularea de numerar și depozite în bilanțurile depozitarilor centrali de titluri de valoare, pe măsură ce instrumentele financiare rusești au ajuns la scadență. Aceste solduri au generat, la rândul lor, venituri excepționale din dobânzi.

În februarie 2024, Consiliul UE a decis că depozitarii centrali de titluri de valoare care dețin active și rezerve ale Băncii Centrale a Rusiei în valoare de peste un milion de euro trebuie să păstreze separat soldurile extraordinare de numerar acumulate în urma sancțiunilor și nu pot dispune de profiturile nete rezultate.

Ulterior, la 21 mai 2024, Consiliul a adoptat actele juridice care permit utilizarea acestor profituri în beneficiul Ucrainei.

În decembrie 2025, Consiliul a consolidat interdicția privind transferarea activelor imobilizate ale Băncii Centrale a Rusiei înapoi către Moscova, în temeiul Regulamentului 2025/2600, care are ca bază juridică articolul 122 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.