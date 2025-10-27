COMISIA EUROPEANA
UE pune la dispoziție 13,8 milioane de euro pentru parteneriatele transfrontaliere în domeniul jurnalismului și pentru pluralism
Comisia Europeană a pus la dispoziție o sumă totală de 13,8 milioane de euro pentru colaborarea transfrontalieră în domeniul jurnalismului și pluralismul mass-mediei prin intermediul celei de a șasea cereri anuale de propuneri, în cadrul programului Europa creativă.
Potrivit comunicatului oficial, o parte din finanțare vine prin intermediul unei cereri de propuneri pentru a finanța colaborările în domeniul jurnalismului și pentru a sprijini parteneriatele transfrontaliere în domeniul mass-mediei de știri. Scopul său este de a stimula reziliența sectorului european al mass-mediei de știri, deoarece se confruntă cu provocări multiple, inclusiv cu sustenabilitatea financiară a jurnalismului profesionist.
Bugetul disponibil pentru această cerere de propuneri este de 6,9 milioane de euro, cu un maxim de 2 milioane de euro pe proiect cu o durată de doi ani.
A doua dimensiune a cererii de propuneri sprijină pluralismul mass-mediei și este deschisă organizațiilor care pot acționa ca intermediari pentru a institui și a distribui finanțare mass-mediei locale și regionale, mass-mediei comunitare, jurnalismului de investigație sau mass-mediei specializate în știri de interes public.
Bugetul disponibil pentru această cerere de propuneri este de 6,9 milioane de euro, cu un maxim de 2,5 milioane de euro pe proiect cu o durată de doi ani.
Având în vedere că cititorii trec la surse de știri online, mass-media tradițională se luptă, punând în pericol multe organizații mass-media mai mici și independente.
Prin urmare, este nevoie de sprijin pentru ca aceștia să își îmbunătățească poziția, să își adapteze metodele, să continue să ofere cetățenilor o sursă directă de raportare inițială, să contribuie la menținerea responsabilității factorilor de decizie și, în cele din urmă, să contribuie la un sector al mass-mediei mai divers și mai independent.
Ambele cereri de propuneri rămân deschise până la 4 februarie 2026.
Consolidarea rezilienței societății, sprijinirea educației în domeniul mass-mediei și a jurnalismului independent fac parte din efortul mai amplu al Comisiei de a-i capacita pe europeni să ia decizii în cunoștință de cauză și să participe activ la procesele democratice. Aceasta va fi, de asemenea, o parte centrală a viitorului Scut european pentru democrație, astfel cum a anunțat președinta Ursula von der Leyen în discursul privind starea Uniunii din 2025.
COMISIA EUROPEANA
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
România este un partener-cheie și un lider regional în eforturile Uniunii Europene de a consolida interconectivitatea energetică și de a reduce prețurile la energie, a declarat comisarul european pentru Energie și Locuințe, Dan Jørgensen, în cadrul unei conferințe comune cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, desfășurate luni la București.
„Domnule ministru, în primul rând aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru ospitalitate și pentru organizarea acestei întâlniri, pentru leadership-ul de care ați dat dovadă în cadrul eforturilor comune pe care noi le întreprindem pentru a răspunde împreună provocărilor cu care ne confruntăm cu toții”, a declarat Jørgensen, subliniind că România joacă „un rol activ” în cadrul strategiei energetice europene.
Comisarul european a subliniat importanța cooperării între statele din Europa Centrală și de Sud-Est, precizând că o mai bună conectare a sistemelor energetice va duce la reducerea prețurilor și la creșterea independenței energetice a Uniunii Europene.
„Este o colaborare foarte importantă, o strategie vitală pentru toate țările implicate ca, în viitor, să fim mai conectați, să colaborăm și mai bine peste granițe, pentru că acest lucru va însemna scăderea prețurilor la energie și, în același timp, o mai mare independență față de sursele energetice din afara Uniunii Europene”, a explicat oficialul european.
Citiți și România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
Dan Jørgensen a anunțat că Executivul european va prezenta până la finalul anului un plan concret de acțiune pentru extinderea interconexiunilor și reducerea costurilor pentru consumatori.
„Voi prezenta mai târziu în acest an un plan de acțiune amplu, în care vom propune măsuri noi pentru a face posibilă o conectivitate mai bună și o scădere reală a prețurilor”, a precizat comisarul.
Oficialul european a reamintit că agresiunea Rusiei asupra Ucrainei a accelerat nevoia Uniunii Europene de a-și consolida securitatea energetică și de a elimina dependența de gazul rusesc.
„Trăim vremuri fragile și turbulente. Războiul agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei ne preocupă pe toți. Suntem extrem de hotărâți să ne arătăm solidaritatea, atât prin cuvinte, cât și prin acțiuni, cu Ucraina”, a spus Jørgensen.
Comisarul a subliniat că Uniunea Europeană va continua să blocheze importurile de gaze rusești, pentru a preveni orice formă de șantaj energetic.
„Nu vom mai permite ca Putin să transforme energia într-o armă împotriva noastră. Nu vom mai permite ca el să șantajeze statele membre ale Uniunii Europene. Iar noi suntem alături de Ucraina.”
În încheiere, Jørgensen a subliniat că scopul final al acestor eforturi comune este ca cetățenii din toate statele europene, inclusiv din România, să resimtă concret efectele acestei cooperări prin prețuri mai mici și stabilitate energetică.
„Pentru ca oamenii din România, Germania, Danemarca și din întreaga Europă să simtă că acest sistem funcționează, că prețurile chiar scad, trebuie să fim mai bine conectați”, a încheiat oficialul Comisiei Europene.
Comisarul european pentru Energie și Locuințe, Dan Jørgensen, efectuează o vizită în România pe 27 octombrie, pentru a co-prezida reuniunea ministerială a Grupului la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC), urmând ca ulterior să se deplaseze în Bulgaria pentru a vizita Coridorul Vertical de Gaze.
COMISIA EUROPEANA
Comisarul european pentru economie, vizită de lucru în România. PNRR și evoluțiile economice, puncte principale pe agendă
În perioada 27-28 octombrie, comisarul european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, Valdis Dombrovskis se va afla într-o vizită oficială în România pentru a discuta despre evoluțiile bugetare și economice ale României, despre punerea în aplicare a Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), și despre principalele priorități politice ale Uniunii Europene, informează un comunicat oficial al Reprezentanței Comisiei Europene în România.
Luni, 27 octombrie, comisarul european va vizita proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) alături de ministrul investițiilor și proiectelor europene Dragoș Pîslaru, și se va întâlni cu guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu la sediul central BNR.
Citiți și: Comisarul european pentru Energie vine pe 27 octombrie la București. Discuții cu premierul Ilie Bolojan și ministrul Bogdan Ivan privind interconectivitatea, securitatea energetică și prețurile
Marți, 28 octombrie, comisarul Dombrovskis se va întâlni cu președintele României, Nicușor Dan, prim-ministrul României, Ilie Bolojan, ministrul finanțelor Alexandru Nazare, și membri ai Comisiilor reunite pentru buget, finanțe, si afaceri europene din cadrul Senatului și Camerei Deputaților. La ora 11:30, comisarul european, Valdis Dombrovskis, va participa la o conferință de presă comună alături de prim-ministrul României, Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.
COMISIA EUROPEANA
Ursula von der Leyen: Europa trebuie să acționeze cu viteză și viziune într-o lume aflată în schimbare
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat în cadrul forumului Berlin Global Dialogue că Europa traversează o perioadă de transformare profundă, în care trebuie să se adapteze rapid la schimbările din economia și geopolitica mondială.
„Lumea se schimbă mai repede decât politicile noastre. Instituțiile trebuie să-și transforme modul de gândire și de acțiune pentru a ține pasul cu realitatea globală”, a subliniat șefa executivului european.
Ursula von der Leyen a evidențiat că Uniunea Europeană dispune de atuuri importante, precum o piață unică stabilă, industrii inovatoare și o forța de muncă bine pregătită, însă are nevoie de mai multă rapiditate în luarea deciziilor: „Avem nevoie de o Europă puternică, independentă și coezivă. Cheia competitivității noastre este viteza și urgența.” Aceasta a menționat planurile Comisiei Europene de accelera finalizarea pieței unice, de a simplifica reglementările și de a investi în domenii strategice precum inteligența artificală, biotehnologia și tehnologiile cuantice.
Pentru a sprijini creșterea companiilor inovatoare europene, von der Leyen a anunțat inițiativa unui „28-lea regim”, un cadru unic de reguli pentru start-un-uri în întreaga Uniune, și crearea unui nou fond Scaleup Europe destinat extinderii investițiilor private: „Vrem ca bogăția și suveranitatea generate de inovație să rămână în Europa.”
În final, președinta Comisiei Europene a avertizat asupra noilor forme de competiție globală, marcate de tensiuni economice și tehnologice: „Ne aflăm în mijlocul unei schimbări sistemice. Instrumentele economiei globale sunt folosite ca arme pentru a exercita presiuni și control. Europa trebuie să răspundă cu realism, unitate și responsabilitate”, a concluzionat Ursula von der Leyen.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Ionuț Moșteanu a discutat cu ministrul adjunct al apărării din Ucraina despre posibilitățile de dezvoltare a cooperării tehnico-militare: Explorăm oportunitățile oferite de programele europene de finanțare
Ministrul Finanțelor, discuție cu trezorierul american Maria Pappas despre digitalizarea integrală a sistemului fiscal și creșterea eficienței colectării taxelor
SUA sporesc presiunea pentru ca Ungaria să renunțe la importurile de petrol rusesc: „Spre deosebire de mulți dintre vecinii săi, Ungaria nu a făcut niciun plan și nu a luat nicio măsură activă”
Trump sugerează posibilitatea unei vizite a lui Xi Jinping la Mar-a-Lago și afirmă că ambele părți ar putea face concesii pentru a reduce tensiunile comerciale
Președintele Cehiei îl însărcinează pe Andrej Babiš să negocieze formarea guvernului amintindu-i că noul executiv nu trebuie să „slăbească în niciun fel principiile statului democratic”
UE pune la dispoziție 13,8 milioane de euro pentru parteneriatele transfrontaliere în domeniul jurnalismului și pentru pluralism
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
Retailerii europeni solicită o aplicare mai strictă a normelor UE și naționale împotriva concurenței neloiale din țările terțe
Marea Britanie dorește o alianță cu UE pentru a limita dominația Chinei pe piața mondială a oțelului și pentru a evita tarifele
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Trending
- POLITICĂ1 week ago
Explozie în București. Nicușor Dan: Cei care au știut și nu au acționat trebuie să răspundă. Verificarea instalațiilor este o obligație legală care face diferența între viață și moarte
- U.E.1 week ago
UE intenționează să-și consolideze competențele pentru a inspecta navele din „flota fantomă” a Rusiei, inclusiv prin acorduri bilaterale cu statele de pavilion
- FONDURI EUROPENE4 days ago
“Acord important pentru România”. Bolojan anunță că revizuirea PNRR a fost aprobată, cu o valoare de 21,4 miliarde de euro: Am reușit păstrarea granturilor de 13,57 miliarde de euro
- SCHENGEN6 days ago
Comisarul european pentru afaceri interne anunță că “România a trecut foarte bine testul Schengen”. Cătălin Predoiu, numit “domnul Schengen” pentru rolul decisiv în aderare
- ROMÂNIA4 days ago
Nicușor Dan: Noi, Europa, suntem mai puternici economic decât Rusia. Dacă ne echipăm și pregătim, nu există pericolul ca Rusia să atace Europa