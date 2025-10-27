UE pune la dispoziție 13,8 milioane de euro pentru parteneriatele transfrontaliere în domeniul jurnalismului și pentru pluralism

Comisia Europeană a pus la dispoziție o sumă totală de 13,8 milioane de euro pentru colaborarea transfrontalieră în domeniul jurnalismului și pluralismul mass-mediei prin intermediul celei de a șasea cereri anuale de propuneri, în cadrul programului Europa creativă.

Potrivit comunicatului oficial, o parte din finanțare vine prin intermediul unei cereri de propuneri pentru a finanța colaborările în domeniul jurnalismului și pentru a sprijini parteneriatele transfrontaliere în domeniul mass-mediei de știri. Scopul său este de a stimula reziliența sectorului european al mass-mediei de știri, deoarece se confruntă cu provocări multiple, inclusiv cu sustenabilitatea financiară a jurnalismului profesionist.

Bugetul disponibil pentru această cerere de propuneri este de 6,9 milioane de euro, cu un maxim de 2 milioane de euro pe proiect cu o durată de doi ani.

A doua dimensiune a cererii de propuneri sprijină pluralismul mass-mediei și este deschisă organizațiilor care pot acționa ca intermediari pentru a institui și a distribui finanțare mass-mediei locale și regionale, mass-mediei comunitare, jurnalismului de investigație sau mass-mediei specializate în știri de interes public.

Bugetul disponibil pentru această cerere de propuneri este de 6,9 milioane de euro, cu un maxim de 2,5 milioane de euro pe proiect cu o durată de doi ani.

Având în vedere că cititorii trec la surse de știri online, mass-media tradițională se luptă, punând în pericol multe organizații mass-media mai mici și independente.

Prin urmare, este nevoie de sprijin pentru ca aceștia să își îmbunătățească poziția, să își adapteze metodele, să continue să ofere cetățenilor o sursă directă de raportare inițială, să contribuie la menținerea responsabilității factorilor de decizie și, în cele din urmă, să contribuie la un sector al mass-mediei mai divers și mai independent.

Ambele cereri de propuneri rămân deschise până la 4 februarie 2026.

Consolidarea rezilienței societății, sprijinirea educației în domeniul mass-mediei și a jurnalismului independent fac parte din efortul mai amplu al Comisiei de a-i capacita pe europeni să ia decizii în cunoștință de cauză și să participe activ la procesele democratice. Aceasta va fi, de asemenea, o parte centrală a viitorului Scut european pentru democrație, astfel cum a anunțat președinta Ursula von der Leyen în discursul privind starea Uniunii din 2025.