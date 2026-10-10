UE răspunde deciziei SUA de a suspenda sancțiunile asupra motorinei rusești: Europa nu va reduce presiunea asupra Rusiei

INTERNAȚIONALU.E.
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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© European Union, 2026

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, anunță că miniștrii de externe ai statelor membre urmează să aprobe luni, 12 octombrie, cea mai amplă listă de noi persoane și entități vizate de sancțiuni pentru implicarea în susținerea mașinăriei de război a Rusiei, de la începutul războiului, în contextul ultimelor schimbări la nivel internațional privind suspendarea sancțiunilor asupra motorinei rusești. 

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene condamnă înțelegerea dintre liderii Rusiei și SUA care permite din nou exporturile de motorină rusească către piața americană și mondială: „Suspendarea sancțiunilor asupra motorinei rusești oferă Moscovei venituri suplimentare pentru a finanța războiul. Nu este momentul să reducem presiunea asupra Rusiei, iar Europa nu o va face.”

Potrivit înaltului oficial european, suspendarea sancțiunilor asupra motorinei rusești oferă Moscovei venituri suplimentare pentru a finanța războiul: „Atacurile rusești au ucis peste 80 de civili ucraineni în doar două zile. Mai mult, Rusia și-a intensificat atacurile hibride împotriva Europei, vizând atât state membre ale Uniunii Europene, cât și aliați NATO.”

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Rusia va furniza în perioada imediat următoare peste 300.000 de tone de motorină pe piața americană și mondială, urmând ca în luna noiembrie cantitatea să crească la peste 500.000 de tone, apoi chiar să se dubleze, potrivit anunțului făcut de președintele Donald Trump, care a purtat o conversație „fructuoasă” cu omologul său rus, Vladimir Putin.

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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