UE răspunde deciziei SUA de a suspenda sancțiunile asupra motorinei rusești: Europa nu va reduce presiunea asupra Rusiei

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, anunță că miniștrii de externe ai statelor membre urmează să aprobe luni, 12 octombrie, cea mai amplă listă de noi persoane și entități vizate de sancțiuni pentru implicarea în susținerea mașinăriei de război a Rusiei, de la începutul războiului, în contextul ultimelor schimbări la nivel internațional privind suspendarea sancțiunilor asupra motorinei rusești.

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene condamnă înțelegerea dintre liderii Rusiei și SUA care permite din nou exporturile de motorină rusească către piața americană și mondială: „Suspendarea sancțiunilor asupra motorinei rusești oferă Moscovei venituri suplimentare pentru a finanța războiul. Nu este momentul să reducem presiunea asupra Rusiei, iar Europa nu o va face.”

Russian strikes killed over 80 Ukrainian civilians in two days. Moreover, it has stepped up its hybrid attacks against Europe, both EU Member States and NATO Allies. Suspending sanctions on Russian diesel provides Moscow with more revenues to wage war. This is not the time to ease pressure on Russia, and Europe won’t. On Monday, EU Foreign Ministers intend to approve the biggest set of sanctions listings targeting Russia’s war machine since the start of the war. — Kaja Kallas (@kajakallas) October 10, 2026

Potrivit înaltului oficial european, suspendarea sancțiunilor asupra motorinei rusești oferă Moscovei venituri suplimentare pentru a finanța războiul: „Atacurile rusești au ucis peste 80 de civili ucraineni în doar două zile. Mai mult, Rusia și-a intensificat atacurile hibride împotriva Europei, vizând atât state membre ale Uniunii Europene, cât și aliați NATO.”

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Rusia va furniza în perioada imediat următoare peste 300.000 de tone de motorină pe piața americană și mondială, urmând ca în luna noiembrie cantitatea să crească la peste 500.000 de tone, apoi chiar să se dubleze, potrivit anunțului făcut de președintele Donald Trump, care a purtat o conversație „fructuoasă” cu omologul său rus, Vladimir Putin.