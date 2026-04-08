UE reacționează după dezvăluirile privind consolidarea relațiilor dintre Budapesta și Moscova: Rusia nu este un „partener de încredere”

Rusia nu poate fi considerată un partener de încredere, a declarat miercuri Comisia Europeană, ca răspuns la un articol publicat de Politico, care arată că Ungaria a semnat un acord cu Moscova înaintea alegerilor de duminică, arată Politico Europe.

Răspunzând la întrebări privind documentele guvernului rus obținute de Politico și publicate marți, care dezvăluie că Budapesta a negociat o serie de domenii de colaborare cu Moscova, purtătoarea de cuvânt adjunctă a Comisiei, Arianna Podestà, a afirmat că Moscova nu respectă acordurile încheiate.

„Punctul nostru de vedere cu privire la fiabilitatea Rusiei este foarte clar — este un partener neserios. A demonstrat acest lucru în domeniul energetic. Neavând detalii concrete, nu vom face alte comentarii”, a spus Podestà.

Documentele, semnate de ministrul maghiar al afacerilor externe, Péter Szijjártó, stabilesc priorități comune în ceea ce privește „aspectele actuale ale comerțului bilateral și ale cooperării economice, activitățile comune din sectorul energetic, industrie, sănătate, agricultură, construcții și alte domenii de interes reciproc, precum și în sfera culturală și umanitară”.

Printre planurile stabilite se numără extinderea colaborării în industria energiei nucleare, sprijinirea unui număr mai mare de profesori de limba rusă și de studenți absolvenți care vin în Ungaria, precum și inițierea de noi parteneriate între echipe sportive și universități.

Traiectoria politicii externe a Ungariei a devenit o temă centrală în alegerile parlamentare de duminică, în cadrul cărora prim-ministrul Viktor Orbán se confruntă cu cea mai grea încercare din cei 16 ani de când se află la putere. Liderul populist veteran — care a urmărit apropierea de Kremlin și a blocat sancțiunile UE împotriva Rusiei — se află în urma contracandidatului de centru-dreapta, Péter Magyar, în sondaje.

Orbán l-a acuzat pe rivalul său că este de partea Bruxelles-ului, că riscă să atragă țara într-un război și că subminează accesul acesteia la combustibilii fosili ruși, în timp ce Magyar a afirmat că actualul guvern ar trebui anchetat pentru posibilă trădare, având în vedere legăturile sale cu Kremlinul.