UE reacționează la decizia Iranului privind îmbogățirea uraniului: Îndemnăm cu putere Teheranul să înceteze cu activități care contravin acordului de la Viena

Președintele Consiliului European a recunoscut că este un ,,maniac pro-ucrainean”, epitet atribuit de alți oficiali de la Bruxelles, în contextul unei declarații de presă. Donald Tusk se află la Kiev, la ultimul său summit UE-Ucraina, în calitate de președinte al Consiliului European, unde a avut și o întâlnire cu premierul ucrainean Volodymyr Groysman.

Ulterior întâlnirii cu premierul ucrainean, Donald Tusk și-a declarat mândria avută pentru posibilitatea de a colabora cu Ucraina ,,în spiritul intereselor și valorilor comune”.

,,Voi rămâne prietenul și aliatul vostru, indiferent unde mă va duce viitorul. De-a lungul anilor, am încercat să sprijin Ucraina în Europa și Europa în Ucraina. Curajul și hotărârea voastră. au câștigat respectul și recunoașterea multor europeni, iar astăzi există din ce în ce mai mulți aliați ai cauzei ucrainene printre ei”, a declarat acesta.

Președintele Consiliului European a mai spus că UE ar trebui să fie mândră de parteneriatul cu Ucraina, ai cărei cetățeni sunt un exemplu pentru eforturile de a avea ,,un stat modern, cu standarde democratice”.

,,În ochii mei sunteți eroi. Așa v-am văzut în timpul Revoluției demnității la Maidan, apărați suveranitatea și integritatea, construind un stat modern cu standarde democratice. În ciuda sărăciei care există încă în multe locuri, în ciuda suferințelor provocate de război, în ciuda reformelor dificile, ați suferit. Uniunea Europeană ar trebui să fie mândră și recunoscătoare pentru a avea un astfel de partener”.

Donald Tusk și-a mai exprimat regretul că uneori nu a putut face tot ce și-a propus pentru procesul de integrare europeană a Ucrainei, deși a făcut tot posibilul.

,,Iertați-mă, prieteni. Dar avem și multe motive să fim mulțumiți. Voi, poporul ucrainean, cu siguranță nu aveți de ce să vă fie rușine”, a punctat înaltul oficial european.

La finalul declarației de presă, Tusk a recunoscut că este ,,foarte mândru de epitetul” atribuit de unele persoane de la Bruxelles potrivit cărora ar fi un ,,maniac pro-ucrainean”.

,,Veți putea mereu conta pe mine”, a adăugat Donald Tusk.

De asemenea, înaintea summitului, programat să înceapă la ora 14 cu întâlnirea liderilor, Donald Tusk a călătorit cu președintele Volodymyr Zelensky spre Stanycia Luhanska, un punct de trecere a frontierei spre zonele controlate de forțele separatiste din estul Ucrainei.

Visited Stanitsa Luhanska today with President @ZelenskyyUa. The tragedy in eastern Ukraine continues, with disastrous humanitarian consequences for local people trapped by Russia’s war. Good meetings with brave Ukrainian soldiers, the OSCE monitors and humanitarian agencies. pic.twitter.com/6hLHYMk46b

— Donald Tusk (@eucopresident) July 7, 2019