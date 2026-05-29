UE reafirmă “angajamentul neclintit” față de securitatea României după prăbușirea unei drone rusești asupra unui bloc din Galați

Uniunea Europeană a condamnat ferm incidentul produs în noaptea de 29 mai 2026, când o dronă rusească încărcată cu explozibili, implicată într-un atac asupra Ucraina, s-a prăbușit pe acoperișul unei clădiri rezidențiale din Galați, exprimându-și solidaritatea deplină cu România și cu persoanele afectate.

Într-o declarație transmisă în numele Uniunii Europene de Înaltul Reprezentant al UE, incidentul este calificat drept „un act iresponsabil”, despre care Bruxellesul afirmă că reprezintă „o consecință directă a războiului de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei”.

Potrivit declarației remise CaleaEuropeană.ro, Rusia „poartă întreaga responsabilitate pentru consecințele comportamentului său de escaladare și ale acțiunilor sale militare continue, care amenință securitatea cetățenilor UE, stabilitatea regională și pacea internațională”.

Uniunea Europeană își reafirmă, de asemenea, „angajamentul neclintit” față de securitatea României și a tuturor statelor membre și anunță că este pregătită să accelereze eforturile pentru consolidarea protecției împotriva unor astfel de amenințări, inclusiv prin inițiativa Eastern Flank Watch și alte măsuri menite să întărească pregătirea europeană în domeniul apărării.

„UE va continua să promoveze inițiativele sale destinate consolidării capacităților de apărare ale tuturor frontierelor terestre, aeriene și maritime ale Uniunii Europene – inclusiv pe flancul estic –, sporind nivelul de pregătire pentru apărare și consolidând reziliența”, se arată în textul declarației, pe care președintele Nicușor Dan a salutat-o.

Strong statement of solidarity with Romania from the European Union. Thank you HR @KajaKallas and ALL EU Member States for this united, unequivocal commitment to our security. Russia cannot be allowed to breach European airspace with impunity.https://t.co/sETpV7fgvF — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 29, 2026

Totodată, Uniunea Europeană subliniază este „mai bine pregătită să acționeze și să gestioneze situațiile într-un mod coordonat, printr-o abordare la 360 de grade”.

Bruxellesul afirmă că „continuarea încălcării grave a spațiului aerian european de către Rusia nu face decât să ne întărească hotărârea de a sprijini Ucraina și poporul ucrainean în apărarea lor împotriva războiului de agresiune al Rusiei și în eforturile lor pentru obținerea unei păci cuprinzătoare, juste și durabile, în conformitate cu dreptul internațional, inclusiv cu Carta Organizației Națiunilor Unite”.

În acest context, Uniunea Europeană anunță că va continua să crească presiunea asupra Moscova, inclusiv prin intensificarea sancțiunilor.

„Vom continua să creștem costurile pentru Moscova și să perturbăm mașinăria sa de război prin intensificarea sancțiunilor. De asemenea, vom colabora cu partenerii noștri internaționali pentru a exercita presiuni asupra Rusiei în vederea încetării acestui război”, se mai arată în declarația UE.

Președintele Nicușor Dan a convocat vineri de urgență ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), după incidentul de la Galați, iar la finalul ședinței a anunțat că autoritățile române au decis declararea drept persona non grata a consulului general al Federației Ruse la Constanța și închiderea Consulatului General al Rusiei.

Președintele a criticat și reacțiile unor politicieni și lideri de opinie din România care, în opinia sa, încearcă să minimalizeze responsabilitatea Rusiei. El a mulțumit partenerilor occidentali pentru sprijinul acordat României după incident.

În ceea ce privește măsurile de apărare, șeful statului a precizat că România accelerează achiziția de sisteme antiaeriene și dezvoltarea capacităților antidronă, inclusiv în cooperare cu Ucraina, Statele Unite și Marea Britanie. Totodată, președintele a afirmat că România beneficiază deja de sprijin aliat pentru întărirea apărării aeriene.

Mai multe state aliate – Franța, Estonia, Letonia, Lituania, Belgia, Germania, Cehia, Finlanda, Ungaria, Marea Britanie, Polonia, Slovacia, Canada, Italia – , înalți oficiali precum secretarul general al NATO, președinții Comisiei Europene, Consiliului European și Parlamentului European și șefa diplomației europene, și marile familii politice pro-europene – PPE, PES și ALDE – au condamnat acțiunile iresponsabile ale Rusiei. Un mesaj de solidaritate a fost exprimat și de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. De asemenea, Statele Unite au reafirmat, prin ambasadorul la NATO, că „vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO”, calificând incidentul cauzat de drona rusească drept o „încălcare iresponsabilă” a teritoriului României. Totodată, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să ofere sprijin României.