Angajamentul instituțiilor UE pentru reforma istorică a pieței unice până la sfârșitul lui 2027: Reducem birocrația și eliminăm barierele

Principalele instituții ale Uniunii Europene și-au reafirmat angajamentul de a accelera eliminarea barierelor din piața unică și de a realiza, până la sfârșitul anului 2027, o reformă amplă a acesteia, astfel încât energia, capitalul, inovarea și ideile să poată circula liber peste granițe, iar companiile europene să se poată dezvolta și concura fără obstacole. Astfel, angajamentul a fost reiterat de liderii Comisiei Europene, Parlamentului European și Consiliului în cea de-a doua evaluare a foii de parcurs „O Europă, o singură piață”, la șase luni de la semnarea documentului, informează un comunicat oficial al Executivului European.

Foaia de parcurs a fost semnată la 24 aprilie 2026 și cuprinde cinci direcții strategice: simplificarea reglementărilor, integrarea pieței unice, consolidarea comerțului, reducerea costurilor energiei și transformarea digitală și AI.

Potrivit datelor Comisiei Europene, cele mai mari progrese în adoptarea inițiativelor din foaia de parcurs „O Europă, o singură piață” au fost înregistrate în domeniul legislației comerciale (50%) și al simplificării normelor (39%). În schimb, integrarea pieței unice avansează mai lent, doar 4% dintre măsuri fiind adoptate, în timp ce 65% așteaptă aprobarea.

„Piața noastră unică, cu 450 de milioane de consumatori, este unul dintre cele mai importante atuuri ale Europei. Dar își poate atinge întregul potențial numai dacă o finalizăm. Acesta este motivul pentru care avem foaia de parcurs «O Europă, o singură piață». Vrem să realizăm o reformă istorică a pieței noastre unice până la sfârșitul anului 2027. O Europă în care energia, capitalul, inovarea și ideile circulă liber peste granițe. În care întreprinderile se pot dezvolta și pot concura fără bariere. Angajamentul nostru este mai puternic ca niciodată și vom livra nivelul de ambiție de care Europa are nevoie”, a declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

„Prin această foaie de parcurs ne-am propus să facem Uniunea noastră mai puternică, mai echitabilă și mai competitivă și înregistrăm progrese bune. Reducem birocrația, eliminăm barierele și aprofundăm integrarea în toate sectoarele. Pentru că știm că, pentru ca Europa să reușească, întreprinderile noastre trebuie să prospere. Parlamentul este hotărât să mențină acest ritm și să colaboreze cu Consiliul și Comisia pentru a obține rezultate concrete pentru cetățenii și întreprinderile din întreaga Europă”, a declarat Roberta Metsola, președinta Parlamentului European.

„Suntem cu toții de acord că este nevoie de măsuri urgente pentru consolidarea competitivității și productivității Europei. Foaia noastră de parcurs «O Europă, o singură piață» stabilește cel mai înalt nivel de ambiție politică în ceea ce privește realizarea acestor obiective. Aceasta oferă programului Președinției irlandeze a Consiliului UE o orientare strategică foarte clară. Mă bucur să anunț că, sub Președinția irlandeză, am înregistrat progrese semnificative în cadrul Consiliului în ceea ce privește punerea în aplicare a inițiativelor esențiale pentru consolidarea competitivității europene. Trebuie să menținem acest ritm și să ne concentrăm asupra creării unei Europe mai competitive, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor noastre”, a declarat Micheál Martin, prim-ministrul Irlandei.