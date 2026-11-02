Kaja Kallas: Regatul Unit este un partener vital pentru securitatea europeană

Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, susține că Regatul Unit este un partener „vital” pentru securitatea europeană.

Șefa diplomației l-a primit astăzi, 2 noiembrie, pe ministrul britanic al apărării, Wes Streeting, prilej cu care au discutat despre parteneriatul comun în sectorul apărării și securității.

„Parteneriatul nostru în domeniul securității și apărării produce rezultate. Colaborăm pentru a contracara amenințările hibride și manipularea informațională din partea actorilor străini, iar cooperarea noastră strânsă în ceea ce privește sancțiunile continuă”, a transmis Kaja Kallas cu două săptămâni înainte de Summitul UE-Regatul Unit.

The UK is a vital partner for European security. With Defence Secretary @wesstreeting, we held our Foreign and Security Policy Dialogue in Brussels. Our Security and Defence Partnership is delivering. We are working together to counter hybrid threats and foreign information manipulation, and our close cooperation on sanctions continues. At the EU-UK Summit in two weeks, we will take next steps. — Kaja Kallas (@kajakallas) November 2, 2026

„Într-o nouă eră marcată de amenințări, colaborarea consolidează securitatea Europei și descurajează adversarii noștri”, a precizat la rândul său ministrul britanic al apărării. 🇬🇧 🇪🇺 Good morning in Brussels, meeting EU High Representative @KajaKallas and Defence Commissioner @KubiliusA, to discuss deepening security and defence cooperation between the UK and EU. In a new era of threat, working together strengthens Europe’s security and deters our adversaries. — Wes Streeting (@wesstreeting) November 2, 2026