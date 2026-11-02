Kaja Kallas: Regatul Unit este un partener vital pentru securitatea europeană

U.E.COMISIA EUROPEANA
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, susține că Regatul Unit este un partener „vital” pentru securitatea europeană. 

Șefa diplomației l-a primit astăzi, 2 noiembrie, pe ministrul britanic al apărării, Wes Streeting, prilej cu care au discutat despre parteneriatul comun în sectorul apărării și securității.

„Parteneriatul nostru în domeniul securității și apărării produce rezultate. Colaborăm pentru a contracara amenințările hibride și manipularea informațională din partea actorilor străini, iar cooperarea noastră strânsă în ceea ce privește sancțiunile continuă”, a transmis Kaja Kallas cu două săptămâni înainte de Summitul UE-Regatul Unit.

„Într-o nouă eră marcată de amenințări, colaborarea consolidează securitatea Europei și descurajează adversarii noștri”, a precizat la rândul său ministrul britanic al apărării.

 

Uniunea Europeană și Regatul Unit vor organiza al doilea summit bilateral pe 20 noiembrie 2026, la Bruxelles, în cadrul căruia liderii vor evalua progresele înregistrate în relația dintre cele două părți și vor discuta despre consolidarea cooperării în domeniul securității și apărării, energiei, migrației și aplicării legii.

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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