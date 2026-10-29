UE renunță la oferta de “membru asociat” pentru Canada, după obiecțiile Franței, Germaniei, Greciei și Italiei: Vom crea “o asociere și mai strânsă” între Canada și UE

Statele membre ale Uniunii Europene au renunțat la ideea de a oferi Canadei statutul de „membru asociat”, optând în schimb pentru o formulare mai flexibilă, care prevede o „asociere tot mai strânsă”, potrivit celei mai recente versiuni a proiectului de declarație comună UE-Canada, consultate de Politico Europe.

Schimbarea diplomatică a textului a fost efectuată miercuri după ce Germania, Franța și Grecia s-au opus menționării explicite a statutului de membru asociat, invocând riscul de incertitudine juridică și crearea unui precedent pentru alte țări terțe. O obiecție a fost formulată și de Italia, care a solicitat modificarea unui paragraf referitor la competitivitate și suveranitate tehnologică pentru o tranziție echilibrată către decarbonizare.

Disputa are loc înaintea summitului dintre Canada și UE de la Montreal, programat pentru 29 și 30 octombrie, care urmărește consolidarea parteneriatului politic, de securitate și economic dintre Bruxelles și Ottawa.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, propusese inițial acordarea statutului de „membru asociat” Canadei, în discursul său privind Starea Uniunii din septembrie.

O versiune anterioară a declarației comune prevedea că UE și Canada vor „lucra pentru a defini, până la summitul UE-Canada din 2027, conceptul de membru asociat, care să reflecte, prin această asociere și mai strânsă, efortul nostru comun și cooperarea în vederea atingerii obiectivelor comune de prosperitate, securitate economică și autonomie strategică”.

În versiunea finală, textul prevede: „Vom crea o asociere și mai strânsă între Canada și UE (…) și vom lucra pentru a defini, până la summitul UE-Canada din 2027, conceptul unei asocieri tot mai strânse a Canadei cu UE, fără a ajunge însă la statutul de membru cu drepturi depline”.

Ulterior, în declarație, formularea se schimbă din „asociere și mai strânsă” în „asociere tot mai strânsă”. Textul mai trebuie să primească aprobarea finală.