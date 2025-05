UE revizuiește Acordul de Asociere cu Israelul în contextul crizei umanitare din Gaza

Ambasadorii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat astăzi instrumentul financiar SAFE (Security Action for Europe), marcând un pas decisiv către consolidarea capacității europene de apărare, a anunțat președintele Consiliului European, Antonio Costa.

„Acordul privind instrumentul SAFE, încheiat astăzi de președinția poloneză a Consiliului Uniunii Europene reprezintă un pas important către o Europă mai puternică. Acesta respectă angajamentele asumate de liderii UE în luna martie, ajutând statele membre să investească împreună în apărarea europeană și să consolideze securitatea noastră comună”, a scris Antonio Costa, pe platforma X.

The agreement on the #SAFE loan instrument reached today by @POLAND25EU is an important step toward a stronger Europe. It delivers on the commitments made by EU leaders in March, helping member states invest jointly in European defence and strengthening our shared security.

SAFE, propus de Comisia Europeană printr-un mecanism legislativ ce nu presupune votul Parlamentului European, necesită în continuare adoptarea formală de către statele membre, care este așteptată să aibă loc pe 27 mai, potrivit Euronews.

Ambasadorii statelor membre au susținut propunerea Comisiei potrivit căreia, pentru ca un sistem de armament să fie eligibil pentru finanțare din fonduri europene, cel puțin 65% din valoarea sa trebuie să provină din producția realizată într-un stat membru al UE, în Ucraina sau într-o țară din Spațiul Economic European sau din Asociația Europeană a Liberului Schimb. Restul de 35% poate proveni din orice țară terță din afara Uniunii Europene.

„Cu cât investim mai mult în echiparea armatelor noastre, cu atât îi vom descuraja mai bine pe cei care ne doresc răul. Securitate, Europa! Un mare succes pentru președinția poloneză, întrucât securitatea este prioritatea noastră principală. SAFE este un împrumut avantajos, cu dobândă redusă și pe termen lung, garantat de bugetul UE. Programul vizează, de asemenea, proceduri mai simple și accelerate pentru achiziții comune în domeniul apărării. 150 miliarde de euro vor fi în curând la dispoziția statelor membre.”, se arată într-o postare a președinției poloneze a Consiliului UE, pe X.

Great success of @Poland25eu as #security is our main priority.#SAFE is an advantageous, low-interest, multi-year loan guaranteed by the EU budget.

The programme is also about simpler and accelerated procedures for joint defence procurement.

— Polish presidency of the Council of the EU (@POLAND25EU) May 21, 2025