UE s-a adaptat la imprevizibilitatea SUA, spune Kaja Kallas: „Suntem aliați, dar nu înțelegem cu adevărat mișcările lor recente”

Uniunea Europeană a început să se adapteze la imprevizibilitatea Statelor Unite la un an după ce președintele Donald Trump s-a întors la Casa Albă, a declarat marți șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, într-un interviu pentru Reuters, citat de Agerpres.

„Desigur, suntem aliați cu America, dar nu înțelegem cu adevărat mișcările lor recente. Cred că este destul de clar după acest an că cuvântul pe care trebuie să-l luăm în considerare este imprevizibilitatea. Așa că acum suntem mai calmi, pentru că ne așteptăm ca lucruri imprevizibile să se întâmple tot timpul, și le luăm așa cum sunt, ne răcorim, suntem calmi și ne concentrăm”, a afirmat Kallas.

„Suntem dispuși să investim și în relația noastră din cadrul parteneriatului transatlantic, care a fost supus unor presiuni mari. Dar este nevoie de doi pentru a dansa tango. Fiecare relație are două fațete. Așadar, haideți să analizăm lucrurile pe care le putem face împreună. Iar dacă participarea noastră este necesară într-un caz sau altul, ne așteptăm să fim consultați”, a detaliat ea.

În legătură cu războiul dus de SUA și Israel împotriva Iranului, Kallas a afirmat că principala preocupare a țărilor europene este faptul că nu au fost consultate cu privire la declanșarea acestui conflict, subliniind că, dimpotrivă, numeroși lideri europeni au încercat să convingă Statele Unite și Israelul să nu inițieze acțiuni militare.

În privința apelului făcut de Donald Trump către aliați de a contribui la securizarea Strâmtorii Ormuz, șefa diplomației europene a subliniat că nu crede că „ușa este închisă”.

„Deocamdată, statele membre nu au dorința de a schimba mandatul acestei operațiuni, mai ales pentru că Marea Roșie este încă importantă la rândul său. Așadar, nimeni nu este pregătit să-și pună poporul în pericol în Strâmtoarea Ormuz. Trebuie să găsim modalități diplomatice pentru a menține această situație deschisă, astfel încât să nu avem o criză alimentară, o criză a îngrășămintelor, o criză energetică în lume”, a adăugat Kallas.

Miniștrii de Externe din UE s-au reunit luni la Bruxelles pentru a discuta apelul președintelui american Donald Trump adresat țărilor europene de a contribui la securizarea Strâmtorii Ormuz, o rută maritimă vitală pentru transportul petrolului, pe care Iranul a blocat-o ca represalii la atacurile aeriene ale SUA și Israelului.

„Europa nu are niciun interes într-un război fără sfârșit. Acesta nu este războiul Europei, dar interesele Europei sunt direct afectate”, a declarat luni seara, după reuniune, Kaja Kallas.

Deși a existat o „dorință clară” în rândul miniștrilor „de a consolida” misiunea navală a UE în Orientul Mijlociu, „nu s-a manifestat nicio intenție de a modifica mandatul”, a declarat Kallas, referindu-se la trimiterea de nave de război în strâmtoare.

Donald Trump i-a avertizat pe aliații din NATO că îi așteaptă un „viitor foarte sumbru” dacă refuză să contribuie la asigurarea securității Strâmtorii Ormuz, făcând presiuni asupra Europei să sprijine eforturile americane de redeschidere a acestui coridor maritim strategic. Într-un interviu acordat ziarului Financial Times și publicat duminică, Trump a declarat că țările care beneficiază de transporturile de petrol prin Golful Persic ar trebui să contribuie la protejarea acestei căi navigabile.



