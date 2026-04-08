UE salută armistițiul de două săptămâni între SUA și Iran și sprijină eforturile pentru o „soluție durabilă” a conflictului. Kaja Kallas merge în Arabia Saudită 

Uniunea Europeană salută armistițiul de două săptămâni convenit aseară de Statele Unite și Iran, arătându-se pregătită să sprijine eforturile pentru soluționarea cauzelor nerezolvate ale conflictului.

„Salut armistițiul de două săptămâni convenit aseară de Statele Unite și Iran. Acesta aduce o detensionare a situației, atât de necesară. Mulțumesc Pakistanului pentru eforturile sale de mediere. Acum este esențial ca negocierile pentru o soluție durabilă a acestui conflict să continue. Vom continua să ne coordonăm cu partenerii noștri în acest sens”, a reacționat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe rețeaua de socializare X.

I welcome the two-week ceasefire the US and Iran agreed last night. It brings much-needed de-escalation. I thank Pakistan for its mediation. Now it is crucial that negotiations for an enduring solution to this conflict continue. We will continue coordinating with our partners… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 8, 2026

O reacție a venit și din partea președintelui Consiliului European, Antonio Costa.

„Salut anunțul privind un armistițiu de două săptămâni în Orientul Mijlociu. Îndemn toate părțile să respecte termenii acestuia pentru a se ajunge la o pace durabilă în regiune. UE este pregătită să sprijine eforturile în curs și rămâne în strânsă legătură cu partenerii săi din regiune. Mulțumesc Pakistanului și tuturor celorlalte părți implicate în facilitarea acestui acord”, a scris Costa într-un mesaj publicat pe X.

I welcome the announcement of a two-week ceasefire in the Middle East. I urge all parties to uphold its terms in order to achieve sustainable peace in the region. The EU stands ready to support ongoing efforts and remains in close contact with its partners in the region. I… — António Costa (@eucopresident) April 8, 2026

În context, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a avut o discuție cu ministrul de externe al Pakistanului, căruia i-a mulțumit pentru obținerea acestui acord temporar.

„Armistițiul dintre SUA și Iran privind încetarea focului reprezintă un pas înapoi de la marginea prăpastiei, după săptămâni de escaladare a conflictului. Acesta oferă o ocazie atât de necesară pentru a diminua amenințările, a opri lansările de rachete, a relua transportul maritim și a crea spațiu pentru diplomație în vederea unui acord durabil. Strâmtoarea Ormuz trebuie să fie din nou deschisă traficului. Am discutat cu ministrul pakistanez de externe și i-am mulțumit pentru obținerea acestui armistițiu. Ușa către mediere trebuie să rămână deschisă, întrucât cauzele profunde ale conflictului rămân nerezolvate. UE este pregătită să sprijine aceste eforturi și se află în contact cu partenerii din regiune. Voi discuta acest subiect astăzi în Arabia Saudită”, a anunțat Kaja Kallas pe aceeași rețea de socializare.

The U.S.–Iran agreement on a ceasefire is a step back from the brink after weeks of escalation. It creates a much-needed chance to tone down threats, stop missiles, restart shipping, and create space for diplomacy towards a lasting agreement. The Strait of Hormuz must be open… — Kaja Kallas (@kajakallas) April 8, 2026

La rândul său, premierul britanic Keir Starmer consideră că armistițiul „va aduce un moment de ușurare regiunii și lumii întregi”.

„Împreună cu partenerii noștri, trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a sprijini și a menține această încetare a focului, pentru a o transforma într-un acord durabil și pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz”, a mai spus acesta.

I welcome the ceasefire agreement reached overnight, which will bring a moment of relief to the region and the world. Together with our partners we must do all we can to support and sustain this ceasefire, turn it into a lasting agreement and re-open the Strait of Hormuz. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 8, 2026

Armistițiul a fost salutat și de secretarul general al ONU, Antonio Guterres, care a lansat un apel la adresa tuturor părților de a-și „especte obligațiile în virtutea dreptului internațional și să se conformeze termenilor încetării focului în scopul deschiderii căii spre o pace durabilă și cuprinzătoare în regiune”, informează AFP și DPA, citate de Agerpres.

Președintele Donald Trump a anunțat marți seara că Statele Unite au ajuns la un acord de încetare a focului pe o perioadă de două săptămâni cu Iranul, înaintea unui termen limită iminent, evitând astfel ceea ce președintele descrisese anterior ca fiind un atac care ar fi dus la dispariția unei „întregi civilizații”.

Armistițiul a fost anunțat la doar câteva ore după ce prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif, l-a îndemnat pe Trump să prelungească termenul limită pentru Iran cu două săptămâni, printr-o postare pe X.

Sharif a scris că „eforturile diplomatice pentru soluționarea pașnică a războiului în curs din Orientul Mijlociu progresează constant, puternic și cu fermitate, având potențialul de a duce la rezultate substanțiale în viitorul apropiat”.

La scurt timp după anunțul lui Trump, ministrul iranian de externe, Seyed Abbas Araghchi, a declarat într-un comunicat că Iranul își va înceta operațiunile defensive „dacă atacurile împotriva Iranului vor fi oprite”.

„Timp de două săptămâni, va fi posibilă trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz, prin coordonarea cu Forțele Armate ale Iranului și ținând seama de limitările tehnice”, a adăugat el.

Vestea vine după ce președintele american Donald Trump a amenințat marți dimineața că „o întreagă civilizație va muri în această seară, fără a mai putea fi readusă la viață” dacă Iranul nu va ajunge la un acord cu SUA. El declarase anterior că deschiderea Strâmtorii Ormuz este o „prioritate foarte importantă” în cadrul negocierilor.

Intensificarea retoricii președintelui a stârnit îngrijorări cu privire la posibilitatea ca SUA sau Israelul să folosească arme nucleare împotriva Iranului, însă liderii internaționali și-au exprimat speranța că SUA și Iranul vor ajunge la un acord în ultimul moment, înainte de termenul limită de la ora 20:00 (ora Coastei de Est).

Un oficial al Casei Albe, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta planuri sensibile, a declarat pentru Politico că Israelul a acceptat încetarea focului pentru două săptămâni.