UE salută armistițiul de două săptămâni între SUA și Iran și sprijină eforturile pentru o „soluție durabilă” a conflictului. Kaja Kallas merge în Arabia Saudită 

Teodora Ion
Uniunea Europeană salută armistițiul de două săptămâni convenit aseară de Statele Unite și Iran, arătându-se pregătită să sprijine eforturile pentru soluționarea cauzelor nerezolvate ale conflictului. 

„Salut armistițiul de două săptămâni convenit aseară de Statele Unite și Iran. Acesta aduce o detensionare a situației, atât de necesară. Mulțumesc Pakistanului pentru eforturile sale de mediere. Acum este esențial ca negocierile pentru o soluție durabilă a acestui conflict să continue. Vom continua să ne coordonăm cu partenerii noștri în acest sens”, a reacționat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe rețeaua de socializare X. 

O reacție a venit și din partea președintelui Consiliului European, Antonio Costa. 

„Salut anunțul privind un armistițiu de două săptămâni în Orientul Mijlociu. Îndemn toate părțile să respecte termenii acestuia pentru a se ajunge la o pace durabilă în regiune. UE este pregătită să sprijine eforturile în curs și rămâne în strânsă legătură cu partenerii săi din regiune. Mulțumesc Pakistanului și tuturor celorlalte părți implicate în facilitarea acestui acord”, a scris Costa într-un mesaj publicat pe X. 

În context, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a avut o discuție cu ministrul de externe al Pakistanului, căruia i-a mulțumit pentru obținerea acestui acord temporar. 

„Armistițiul dintre SUA și Iran privind încetarea focului reprezintă un pas înapoi de la marginea prăpastiei, după săptămâni de escaladare a conflictului. Acesta oferă o ocazie atât de necesară pentru a diminua amenințările, a opri lansările de rachete, a relua transportul maritim și a crea spațiu pentru diplomație în vederea unui acord durabil. Strâmtoarea Ormuz trebuie să fie din nou deschisă traficului. Am discutat cu ministrul pakistanez de externe și i-am mulțumit pentru obținerea acestui armistițiu. Ușa către mediere trebuie să rămână deschisă, întrucât cauzele profunde ale conflictului rămân nerezolvate.  UE este pregătită să sprijine aceste eforturi și se află în contact cu partenerii din regiune. Voi discuta acest subiect astăzi în Arabia Saudită”, a anunțat Kaja Kallas pe aceeași rețea de socializare. 

La rândul său, premierul britanic Keir Starmer consideră că armistițiul „va aduce un moment de ușurare regiunii și lumii întregi”. 

„Împreună cu partenerii noștri, trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a sprijini și a menține această încetare a focului, pentru a o transforma într-un acord durabil și pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz”, a mai spus acesta. 

Armistițiul a fost salutat și de secretarul general al ONU, Antonio Guterres, care a lansat un apel la adresa tuturor părților de a-și „especte obligațiile în virtutea dreptului internațional și să se conformeze termenilor încetării focului în scopul deschiderii căii spre o pace durabilă și cuprinzătoare în regiune”, informează AFP și DPA, citate de Agerpres

Președintele Donald Trump a anunțat marți seara că Statele Unite au ajuns la un acord de încetare a focului pe o perioadă de două săptămâni cu Iranul, înaintea unui termen limită iminent, evitând astfel ceea ce președintele descrisese anterior ca fiind un atac care ar fi dus la dispariția unei „întregi civilizații”.

Armistițiul a fost anunțat la doar câteva ore după ce prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif, l-a îndemnat pe Trump să prelungească termenul limită pentru Iran cu două săptămâni, printr-o postare pe X. 

Sharif a scris că „eforturile diplomatice pentru soluționarea pașnică a războiului în curs din Orientul Mijlociu progresează constant, puternic și cu fermitate, având potențialul de a duce la rezultate substanțiale în viitorul apropiat”.

La scurt timp după anunțul lui Trump, ministrul iranian de externe, Seyed Abbas Araghchi, a declarat într-un comunicat că Iranul își va înceta operațiunile defensive „dacă atacurile împotriva Iranului vor fi oprite”.

„Timp de două săptămâni, va fi posibilă trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz, prin coordonarea cu Forțele Armate ale Iranului și ținând seama de limitările tehnice”, a adăugat el.

Vestea vine după ce președintele american Donald Trump a amenințat marți dimineața că „o întreagă civilizație va muri în această seară, fără a mai putea fi readusă la viață” dacă Iranul nu va ajunge la un acord cu SUA. El declarase anterior că deschiderea Strâmtorii Ormuz este o „prioritate foarte importantă” în cadrul negocierilor.

Intensificarea retoricii președintelui a stârnit îngrijorări cu privire la posibilitatea ca SUA sau Israelul să folosească arme nucleare împotriva Iranului, însă liderii internaționali și-au exprimat speranța că SUA și Iranul vor ajunge la un acord în ultimul moment, înainte de termenul limită de la ora 20:00 (ora Coastei de Est).

Un oficial al Casei Albe, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta planuri sensibile, a declarat pentru Politico că Israelul a acceptat încetarea focului pentru două săptămâni.

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Viktor Orbán îl provoacă pe premierul polonez Donald Tusk și confirmă discuțiile cu Vladimir Putin despre un summit de pace la Budapesta: „Tu ce ai făcut pentru pace?"
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

