UE salută discuțiile preliminare „extrem de constructive” purtate cu viitorul guvern ungar

Comisia Europeană a anunțat că discuțiile preliminare purtate în acest weekend cu viitorul guvern maghiar au fost „extrem de constructive și au avut un ton pozitiv”, relatează .

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill,a declarat că acesta reprezintă „un punct de plecare foarte util pentru eforturile necesare care trebuie depuse, în special pentru a debloca fondurile în beneficiul poporului maghiar”.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill, a declarat că discuțiile reprezintă „un punct de plecare foarte util, în special în vederea deblocării fondurilor în beneficiul cetățenilor maghiari”.

Întrebat despre poziția noului guvern ungar față de Ucraina, Olof Gill a evitat să ofere detalii suplimentare, dar a sugerat, într-o formulare semnificativă: „Ideea este că purtăm discuții cu viitorul guvern ungar pentru a avansa pe o serie de dosare care au fost blocate prea mult timp.”

Separat, Olof Gill a fost întrebat și despre progresele raportate privind reluarea livrărilor de petrol prin conducta Drujba, precizând că Executivul european „a încercat să îndeplinească un rol de coordonare, un rol de mediere, pentru a avansa acest dosar”.

Amintim că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut autorităților ungare să accelereze implementarea reformelor, subliniind că acestea sunt decisive pentru deblocarea miliardelor de euro din fonduri europene suspendate, după victoria opoziției la recentele alegeri parlamentare.

Pe 17 și 18 aprilie, o delegație de rang înalt a purtat discuții tehnice la Budapesta cu reprezentanți ai viitorului guvern ungar, în urma contactelor dintre Ursula von der Leyen și premierul desemnat, Peter Magyar. Discuțiile au vizat identificarea unor pași concreți pentru avansarea reformelor și deblocarea fondurilor europene suspendate din cauza preocupărilor privind corupția și statul de drept.

Aceste contacte marchează începutul unui proces tehnic menit să permită reluarea accesului Ungariei la fondurile europene, în funcție de progresele înregistrate.