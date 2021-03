UE salută la decizia statului american Virginia de a aboli pedeapsa cu moartea, fiind primul stat din sudul SUA care adoptă această decizie

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut joi o întrevedere cu Eric Stewart, președintele executiv al Consiliului de Afaceri Româno-American (American Romanian Business Council – AMRO), cu ocazia vizitei pe care delegația AMRO o desfășoară în România în perioada 24-25 martie, în cadrul discuției fiind abordate stadiul și perspectivele cooperării româno-americane, cu accent pe consolidarea dimensiunii economice a Parteneriatului Strategic dintre România și SUA, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Ministrul Bogdan Aurescu a realizat o trecere în revistă a subiectelor de interes comun de pe agenda internațională, prezentând temele cu relevanță transatlantică abordate la reuniunea miniștrilor afacerilor externe NATO și a Consiliului Afaceri Externe, la care a participat în ultimele zile la Bruxelles. Ministrul român a amintit, în context, întrevederea pe care a avut-o cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, la 23 martie 2021, ocazie cu care au fost abordate aspecte de interes prioritar în ceea ce privește Parteneriatul Strategic dintre România și SUA.

În cadrul întâlnirii cu președintele AMRO au fost abordate și modalitățile concrete de promovare a obiectivului comun de dezvoltare a parteneriatelor, investițiilor și schimburilor comerciale între România și SUA. A avut loc un schimb de vederi cu privire la proiectele strategice prioritare regionale promovate de România pentru conectarea nordului și sudului regiunii celor Trei Mări, Rail2Sea și Via Carpathia, inclusiv în ceea ce privește importanța implicării sectorului privat american și a Administrației SUA în concretizarea acestora. Ministrul Bogdan Aurescu a evidențiat importanța strategică a extinderii prezenței economice a SUA în România și în regiune, pentru a ajunge cel puțin la nivelul de excelență atins în cooperarea politico-militară și de securitate.

Președintele AMRO și-a arătat disponibilitatea de a prezenta aceste proiecte companiilor americane majore active în domeniul infrastructurii.

Ministrul Bogdan Aurescu a evidențiat prioritatea Guvernului României în ceea ce privește aderarea țării noastre la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), obiectiv susținut constant de către AMRO și relevant pentru investitorii străini și partenerii externi ai companiilor din România.

Eric Stewart a transmis aprecierea AMRO pentru programul dens de întâlniri cu sectorul privat, ministere și instituții guvernamentale românești, pe care delegația Consiliului le-a derulat în cursul acestei vizite în România, care se prefigurează a fi una de succes.

De asemenea, a confirmat intenția AMRO de a susține, în dialogul cu Administrația SUA, necesitatea consolidării cooperării cu România, inclusiv în domeniul economic, și a susținerii candidaturii României la OECD.

Glad to welcome @AmRoBiz President Eric Stewart in Bucharest to discuss perspectives of economic dimension of 🇷🇴🇺🇸 #StrategicPartnership, incl more US investments&trade. Also discussed on RO accession to #OECD & strategic interconnection projects such as #Rail2Sea & #ViaCarpathia pic.twitter.com/VVf461taEh

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) March 25, 2021