UE salută prelungirea acordului privind exportul de cereale ucrainene, care contribuie la ”evitarea penuriei de alimente la nivel mondial”

Președinții Comisiei Europene și Consiliului European, Ursula von der Leyen, respectiv Charles Michel, au salutat prelungirea acordului referitor la exportul de cereale ucrainene prin porturile de la Marea Neagră.

”Vă felicit, Antonio Guterres (n.r. secretarul general al ONU) și Recep Tayyip Erdogan (n.r. președintele Turciei) pentru acceptarea continuării Inițiativei privind cerealele din Marea Neagră. Împreună cu coridoarele de solidaritate ale UE, Inițiativa ONU privind cerealele din Marea Neagră contribuie la evitarea penuriei de alimente la nivel mondial și la scăderea prețurilor la alimente, în pofida războiului Rusiei”, a precizat von der Leyen într-un mesaj publicat pe Twitter.

I congratulate @antonioguterres and President @RTErdogan for the agreement on the continuation of the Black Sea Grain Initiative

Together with EU Solidarity Lanes the UN Black Sea Grain Initiative helps avoid global food shortages and bring down food prices despite Russia’s war. https://t.co/PWW2p6oE5F

