UE sancționează companii chineze pentru atacuri cibernetice. Beijingul denunță măsurile și cere Bruxelles-ului să își „corecteze practicile eronate”

Beijingul a condamnat noile sancțiuni impuse de Uniunea Europeană împotriva a două companii chineze din domeniul tehnologiei, acuzate de implicare în atacuri cibernetice, calificând măsurile drept „ilegale” și cerând Bruxelles-ului să își „corecteze practicile eronate”, potrivit AFP, preluat de Agerpres.

Consiliul Uniunii Europene a anunțat luni sancționarea companiilor chineze Integrity Technology Group și Anxun Information Technology, precum și a doi cetățeni chinezi și a unei entități iraniene, în cadrul regimului european de sancțiuni cibernetice.

Potrivit Consiliului, compania Integrity Technology Group ar fi furnizat în mod repetat produse utilizate pentru compromiterea dispozitivelor din statele membre ale UE și din alte regiuni. Între 2022 și 2023, ar fi fost compromise peste 65.000 de dispozitive din șase state membre.

De asemenea, Anxun Information Technology este acuzată că a furnizat servicii de hacking care au vizat infrastructuri critice și funcții esențiale ale statelor membre și ale unor țări partenere. Cei doi cetățeni chinezi incluși pe lista de sancțiuni sunt cofondatori ai companiei și ar fi fost implicați direct în aceste atacuri.

În același pachet de măsuri, UE a sancționat și compania iraniană Emennet Pasargad, acuzată că a obținut ilegal acces la o bază de date a unor abonați din Franța și că a încercat să o comercializeze pe dark web. Potrivit autorităților europene, aceasta ar fi fost implicată și în compromiterea unor panouri publicitare pentru răspândirea dezinformării în timpul Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024, precum și în atacuri asupra unui serviciu de SMS din Suedia, care au afectat un număr mare de cetățeni europeni.

Măsurile adoptate prevăd înghețarea activelor entităților și persoanelor vizate, precum și interdicția pentru cetățenii și companiile din UE de a le pune la dispoziție fonduri sau resurse economice. De asemenea, persoanele fizice sancționate nu pot intra sau tranzita teritoriul Uniunii.

În urma acestor decizii, regimul european de sancțiuni cibernetice se aplică în prezent unui număr de 19 persoane și 7 entități.

Ministerul de Externe de la Beijing a reacționat ferm la aceste măsuri. Purtătorul de cuvânt Lin Jian a declarat că China „se opune ferm sancțiunilor unilaterale și ilegale impuse de UE împotriva entităților chineze” și a cerut Uniunii „să își corecteze practicile eronate”.

Oficialul chinez a îndemnat, de asemenea, Bruxelles-ul să coopereze într-un mod „responsabil și constructiv” pentru menținerea păcii, stabilității și prosperității în spațiul cibernetic.

Consiliul UE a transmis, la rândul său, că aceste sancțiuni reflectă „voința fermă” a Uniunii și a statelor membre de a răspunde în mod susținut activităților cibernetice ostile și de a colabora cu partenerii internaționali pentru un spațiu cibernetic deschis, liber și sigur.