UE se alătură SUA și ”condamnă cu fermitate declarațiile iresponsabile” ale unor miniștri israelieni privind strămutarea palestinienilor în afara Fâșiei Gaza: Încalcă dreptul internațional umanitar

Consiliul Uniunii Europene, prezidat de la 1 ianuarie de Belgia, a decis să introducă noi măsuri restrictive împotriva unei persoane și unei entități răspunzătoare pentru acțiunile de subminare și amenințare la integrității teritoriale, suveranității și independenței Ucrainei.

Potrivit unui comunicat al instituției mai sus amintite, sancțiunile îl vizează pe Alekseevich Marinychev, director general al PJSC Alrosa, precum și compania în integralitatea sa.

#Russia‘s war of aggression vs #Ukraine: @EUCouncil lists Alrosa & its CEO in line with the diamond 💎 ban introduced by the 12th package of 🇪🇺#sanctions.

The EU will continue to support Ukraine for as long as it takes. #StandwithUkraine 🇺🇦

More here 👇https://t.co/gomjrLIfgC

— EU Council Press (@EUCouncilPress) January 3, 2024