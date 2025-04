UE se declară pregătită să răspundă la tarifele lui Trump dacă negocierile eșuează. Cum au reacționat Marea Britanie, Japonia și China la tarifele impuse de SUA

Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, a subliniat vineri interesul UE de a construi o relație cu China bazată pe „condiții egale” și „deschidere simetrică a piețelor”. Declarația sa a venit în urma unei întâlniri la Beijing cu ministrul chinez al Comerțului, Wang Wentao.

„Trebuie să ne asigurăm că relația dintre Uniunea Europeană și China se bazează pe condiții egale, atât în ceea ce privește fluxurile comerciale, cât și investițiile, cu o deschidere simetrică a piețelor”, a precizat comisarul pe contul său de X.

We must ensure that the 🇪🇺🇨🇳 relationship is based on a level playing field, in terms of trade flows as well as investment, with symmetrical markets opening.

With Minister Wang Wentao, an important exchange on how to set our relationship on this new path. pic.twitter.com/06xPFbjKEk

