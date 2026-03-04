UE se declară „pregătită să reacționeze” pentru a-și apăra interesele, după amenințările lui Trump la adresa Spaniei

Uniunea Europeană a declarat miercuri că este „pregătită să reacționeze” pentru a-și apăra interesele și pe cele ale statelor sale membre în fața amenințărilor comerciale ale președintelui american Donald Trump la adresa Spaniei, relatează AFP, citat de Agerpres.

„Comisia se va asigura că interesele Uniunii Europene sunt pe deplin protejate. Suntem solidari cu toate statele membre și cu cetățenii acestora și suntem pregătiți să reacționăm, dacă este necesar, prin politica noastră comercială comună, pentru a apăra interesele UE”, a declarat un purtător de cuvânt.

„UE și SUA au încheiat anul trecut un acord comercial important”, iar Comisia „se așteaptă ca Statele Unite să își respecte pe deplin angajamentele”, a adăugat purtătorul de cuvânt, reafirmând în același timp că Europa „va continua să depună eforturi pentru a stabili relații comerciale transatlantice stabile, previzibile și reciproc avantajoase”.

Donald Trump a criticat marți Marea Britanie și Spania pentru faptul că nu i-au susținut pe deplin atacul asupra Iranului, amenințând că va pune capăt „tuturor relațiilor comerciale” cu Spania și afirmând că în situația premierului britanic Keir Starmer nu are de-a face cu ilustrul său predecesor, Winston Churchill.

„Vom opri toate schimburile comerciale cu Spania. Nu vrem să mai avem nimic de-a face cu Spania”, a declarat Trump în timpul unei întâlniri cu cancelarul german Friedrich Merz în Biroul Oval.

În acest context, prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a declarat că amenințările președintelui american nu vor determina Madridul să sprijine războiul americano-israelian în Iran.

Vicepreședinta Comisiei Europene, Teresa Ribera, a contestat capacitatea președintelui american Donald Trump de a pune în aplicare amenințarea privind întreruperea relațiilor comerciale cu Spania, subliniind că politica comercială externă a Uniunii Europene este negociată la nivelul întregului bloc comunitar.

„Nu este posibil să se angajeze în represalii comerciale (individuale) sau în relații de afaceri. Negocierile comerciale ale fiecăruia dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene sunt responsabilitatea Comisiei și nu este posibil să le împărțim sau să le fragmentăm”, a declarat Ribera miercuri într-un interviu acordat postului de radio spaniol Cadena Ser.