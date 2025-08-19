COMISIA EUROPEANA
UE se pregătește de o toamnă tensionată privind limitarea subvențiilor pentru fermele mari. Majoritatea fermierilor nu vor fi afectați, dar marii proprietari de terenuri riscă pierderi semnificative
Comisia Europeană încearcă să limiteze suma maximă pe care un fermier o poate primi sub formă de subvenții, măsură care o pune în contradicție cu unele state membre și cu marii producători agricoli, informează Politico Europe.
Nu este pentru prima dată când executivul de la Bruxelles propune limitarea plăților către fermele mari – prin așa-numitele măsuri de „plafonare” și „degresivitate”. Încercările anterioare s-au lovit de opoziție puternică, iar comisarul pentru agricultură, Christophe Hansen, a admis încă de la anunțarea noului plan că se așteaptă la reacții ostile.
„Știu că anumite state membre nu vor fi de acord. Știu că nici anumite regiuni din Uniunea Europeană nu vor fi de acord. Dar, dacă trebuie să gestionăm aceeași sumă de bani și dorim să sprijinim mai bine tinerii fermieri, noii fermieri, micii fermieri, atunci trebuie să luăm de undeva”, le-a spus el eurodeputaților, în cadrul dezbaterii pe tema noii propuneri privind Politica Agricolă Comună.
Înaintea negocierilor care vor începe în toamnă cu Consiliul UE, instituția ce reprezintă cele 27 de state membre, o analiză a datelor arată care țări ar putea fi cel mai afectate de schimbările propuse în cadrul noii Politici Agricole Comune, ce urmează să se aplice în următorul buget de șapte ani al Uniunii.
În anul financiar 2023, 20% dintre fermele din UE au primit 80% din plățile directe. Majoritatea acestor plăți sunt decuplate și bazate pe suprafață, ceea ce înseamnă că fermierii sunt remunerați în funcție de numărul de hectare, indiferent de ceea ce produc.
Acest lucru înseamnă că fermele de mari dimensiuni pot beneficia de plăți enorme.
Pentru a limita aceste dezechilibre, noua propunere a UE prevede ca statele membre să poată acorda fermierilor plăți cuprinse, în medie, între 130 și 240 de euro pe hectar. Niciun fermier nu ar urma să primească mai mult de 100.000 de euro anual prin sprijinul pe suprafață.
Până la pragul de 100.000 de euro, statele membre ar trebui să reducă progresiv sumele acordate fermierilor, în funcție de nivelul plăților (de exemplu, o reducere de 25% pentru plăți între 20.000 și 50.000 de euro sau de 50% pentru plăți între 50.000 și 70.000 de euro).
Peste 54% din totalul plăților decuplate efectuate în anul financiar 2023 au vizat sume mai mari de 20.000 de euro. Aceasta înseamnă că mai mult de jumătate din cheltuielile cu plățile decuplate ar fi putut intra sub incidența regulilor de plafonare sau degresivitate, dacă propunerile Comisiei ar fi fost deja în vigoare.
Această proporție urcă la peste 85% în Slovacia și Cehia. În aceste țări, fermele mari, de 50 de hectare sau mai mult, reprezintă peste 90% din suprafața agricolă utilizată. Prin comparație, la nivelul întregii Uniuni Europene, fermele mari lucrează aproximativ două treimi din suprafața agricolă utilizată.
La polul opus, în Grecia, 90% din plățile decuplate au mers către fermieri care au primit sub 20.000 de euro. Prin urmare, doar 10% din sumele plătite ar fi fost expuse efectelor noilor propuneri ale Comisiei.
Deși sume considerabile ar putea fi afectate de regulile privind plafonarea și degresivitatea, marea majoritate a fermierilor din Uniune nu ar fi direct vizați.
Peste 90% dintre fermierii europeni au primit, în anul financiar 2023, plăți decuplate sub pragul de 20.000 de euro.
Aproximativ 40% dintre beneficiarii plăților decuplate din Luxemburg și Franța ar putea resimți efectele dacă noile reguli propuse de Comisie privind limitarea subvențiilor vor fi adoptate. În toate celelalte state membre, această proporție este sub 25%.
Noile norme „vor afecta cel mai mult fermierii care constituie în prezent coloana vertebrală a producției europene”, susține Farm Europe, un grup de reflecție din sectorul agricol. Acesta susține că normele propuse sunt pur și simplu o măsură de reducere a costurilor și nu vizează echitatea reală.
Théo Paquet, responsabil de politici pentru agricultură la Biroul European de Mediu, organizație care reunește o rețea de grupuri civice de mediu, speră ca aceasta să fie o primă etapă către o „redistribuire reală” și, în cele din urmă, către eliminarea treptată a sprijinului pe suprafață care nu este legat de rezultate concrete.
Între timp, „ne confruntăm cu numeroase impacturi asupra mediului generate de sectorul agricol și este nevoie ca fondurile să fie direcționate în acest sens. Pentru noi, aici este foarte clar locul în care banii trebuie alocați”, a subliniat el.
Rămâne de văzut dacă propunerea va supraviețui negocierilor dintre Consiliu, Parlament și Comisie, care vor începe după vacanța de vară.
Propunerea de buget multianual al UE pentru perioada 2028-2034 a fost întâmpinată cu critici din partea eurodeputaților, care susțin că planul Comisiei nu răspunde nevoilor Uniunii și resping comasarea politicii de coeziune cu Politica Agricolă Comună. Parlamentarii europeni au avertizat că bugetul propus echivalează cu „o înghețare a investițiilor” și au criticat includerea agriculturii și coeziunii în așa-numitele „megafonduri-umbrelă”.
Primul pilon prevede comasarea politicilor tradiționale (agricultură și coeziune) sub forma unor Planuri de Parteneriat Naționale și Regionale cu o anvelopă de 865 de miliarde de euro, urmat de pilonul competitivității (cu accent pe inovație, securitate, apărare și spațiu) cu o alocare de 410 miliarde de euro și de pilonul Europei globale, cu o putere financiară de 200 de miliarde de euro care include parteneriatele globale, extinderea și un fond special de 100 de miliarde de euro pentru Ucraina.
Solidaritatea europeană în acțiune: Mecanismul de Protecție Civilă al UE intervine în fața mai multor incendii de vegetație pe continent
În ultima săptămână, Grecia, Spania, Bulgaria, Muntenegru și Albania au activat Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene pentru a gestiona incendiile de pădure – multe dintre ele izbucnite simultan în mai multe zone ale Europei, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.
Miercuri, Spania a activat pentru prima dată Mecanismul pentru incendii forestiere. Comisia Europeană a mobilizat rapid două avioane rescEU staționate în Franța, care urmează să fie desfășurate astăzi.
Grecia a activat Mecanismul pe 12 august. În răspuns, cele două elicoptere rescEU suedeze aflate în prezent în Bulgaria urmează să fie trimise în zonă. De asemenea, pompieri prepoziționați din Cehia, Republica Moldova și România au participat la acțiunile de stingere a incendiilor.
În Bulgaria, șase țări – Cehia, Slovacia, Franța, Ungaria, România și Suedia – au mobilizat aeronave prin intermediul Mecanismului, inclusiv elicopterele rescEU staționate în Suedia.
În Albania, Comisia a mobilizat mijloace aeriene rescEU din Croația, Bulgaria, Italia, Cehia și Slovacia.
În Muntenegru, au fost mobilizate mijloace rescEU din Cehia, Croația și Italia. Serbia, Ungaria și Bosnia și Herțegovina au desfășurat de asemenea aeronave prin oferte bilaterale, iar Austria a oferit echipe terestre de pompieri.
„Lupta noastră împotriva incendiilor forestiere continuă. Flota noastră de stingere a incendiilor rescEU acționează Muntenegru. Mobilizăm sprijin pentru Grecia, în urma cererii de asistență din partea acestei țări. Iar pompierii prepoziționați oferă deja ajutor în Spania. Aceasta este solidaritatea europeană în acțiune”, a scris președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe X.
Our fight against wildfires continues.
Our #rescEU firefighting fleet is at work in Montenegro.
We’re mobilising support for Greece following their request for assistance.
And prepositioned firefighters are already helping in Spain.
This is European solidarity in action.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 13, 2025
Mecanismul de Protecție Civilă al UE a fost activat deja de 16 ori în actualul sezon al incendiilor, în timp ce Europa se confruntă cu un val de căldură și un număr ridicat de incendii devastatoare. Numărul activărilor din 2025 este deja egal cu totalul celor înregistrate pe întreaga durată a sezonului incendiilor din 2024. Serviciul Copernicus a fost, de asemenea, activat pentru monitorizarea incendiilor din Grecia, Spania și Bulgaria.
UE este alături de Franța în fața celor mai grave incendii de vegetație din istoria recentă, care devastează regiunea Aude: „Suntem pregătiți să mobilizăm resursele rescEU”
Europa este alături de Franța, în timp ce cele mai grave incendii de vegetație din istoria recentă devastează regiunea Aude, a transmis miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
„Gândurile mele se îndreaptă către curajoșii pompieri care luptă cu flăcările. Suntem pregătiți să mobilizăm resursele rescEU pentru a sprijini eforturile de a aduce incendiile sub control”, a scris von der Leyen, pe platforma X.
Europe stands with France as the worst wildfires in its recent history rage in Aude.
My thoughts are with the brave firefighters as they battle the blaze.
We are ready to mobilise rescEU resources to support efforts to bring the fires under control.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 6, 2025
Pompierii francezi s-au luptat miercuri să aducă sub control cel mai mare incendiu de vegetație înregistrat în această țară în ultimii aproape 80 de ani, focul din regiunea sudică Aude cuprinzând deja o suprafață mai mare decât cea a capitalei Paris, transmite Reuters, citat de Agerpres.
O persoană și-a pierdut viața în localitatea Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, la circa 30 de kilometri de orașul Perpignan, potrivit prefecturii departamentului Aude. Focul, care s-a răspândit foarte rapid prin păduri și sate, a distrus cel puțin 25 de locuințe, forțându-i pe locuitori să fugă din calea flăcărilor. Multe drumuri din regiune sunt închise.
„Este o catastrofă de proporții fără precedent”, a declarat premierul Francois Bayrou în timpul vizitei sale la Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse.
Uniunea Europeană este „pregătită” să vină în ajutorul Franței, care se luptă cu cel mai mare incendiu de vegetație din această vară, a declarat miercuri comisarul european pentru pregătire și gestionarea crizelor, Hadja Lahbib, citat de AFP.
„Urmărim cu atenție situația dificilă provocată de incendiile de vegetație din Aude, Franța. Gândurile mele sunt alături de toți cei afectați și de curajoșii pompieri care lucrează neobosit pentru a ține flăcările sub control. Uniunea Europeană este pregătită să mobilizeze sprijin internațional, dacă va fi necesar”, a scris Hadja Lahbib, pe X.
We are closely monitoring the challenging #wildfire situation in France’s #Aude department.
My thoughts are with all those affected and with the courageous firefighters working tirelessly to contain the flames.
The EU stands ready to mobilise international support, if needed.
— Hadja Lahbib (@hadjalahbib) August 6, 2025
Incendiul a cuprins 16.000 de hectare, o suprafață similară cu cea care a ars pe tot teritoriul Franței în ultimii ani, a declarat ministrul de Interne, Bruno Retailleau. Oficialul a adăugat că aceasta este cea mai mare suprafață arsă într-un singur incendiu, în Franța, după anul 1949.
Social-democrații, Verzii și Stânga din PE cer suspendarea Acordului de Asociere UE-Israel și sancționarea autorităților israeliene: Există dovezi clare că în Gaza se comite un genocid
Liderii grupurilor Socialiștilor&Democraților (S&D), ai Verzilor (Greens/EFA) și ai Stângii Unite Europene (GUE/NGL) din Parlamentul European au transmis, marți, o scrisoare comună președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintelui Consiliului European, António Costa, și Înaltului Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, prin care critică sever lipsa de reacție a Uniunii Europene față de acțiunile de genocid din Fâșia Gaza și cer suspendarea relațiilor privilegiate cu Israelul.
„Vă scriem, în calitate de cei mai înalți reprezentanți ai instituțiilor europene, pentru a ne exprima profunda îngrijorare față de lipsa continuă de acțiune a Uniunii Europene în fața situației catastrofale din Gaza și din teritoriile palestiniene ocupate și pentru a solicita luarea de măsuri imediate”, se arată în debutul apelului semnat de liderii celor trei grupuri politice, Iratxe García Pérez (S&D), Bas Eickhout și Terry Reintke (Verzii/EFA), Manon Aubry și Martin Schirdewan (GUE/NGL).
The EU must act urgently.
With @TheProgressives and @Left_EU, we call on @vonderleyen, @eucopresident and @kajakallas to:
– Suspend the EU-Israel Association Agreement
– Enforce an embargo on arms used to fuel war in Gaza
– Ensure humanitarian access in Gaza
Our joint letter: pic.twitter.com/6n9bQLQkpe
— Greens/EFA in the EU Parliament 🌍 (@GreensEFA) August 5, 2025
Semnatarii acuză Israelul că, în urma atacurilor comise de Hamas la 7 octombrie 2023, a declanșat o campanie militară devastatoare care a dus la „moartea a peste 60 000 de palestinieni, strămutarea a aproape două milioane de persoane și distrugerea sistematică a infrastructurii civile”.
„Foametea este folosită ca metodă de război. Peste 6 000 de camioane cu ajutoare umanitare rămân blocate, în timp ce sute de civili au fost împușcați mortal în timp ce căutau hrană. În paralel, guvernul israelian a înaintat planuri de expulzare a întregii populații din Gaza și de cucerire militară a teritoriului, cu intenția de a menține o ocupație permanentă, încălcând în mod clar dreptul internațional. În Cisiordania, aproape 1 000 de persoane au fost ucise, iar violența coloniștilor a atins niveluri fără precedent”, se afirmă în scrisoare.
Eurodeputații susțin că „această situație nu mai poate fi considerată o simplă urgență: există dovezi clare că în Gaza se comite un genocid”, și condamnă lipsa de reacție a executivului european: „Comisia Europeană și Consiliul European nu au reușit până în prezent să răspundă cu urgența și hotărârea pe care le impun tratatele, valorile și responsabilitățile noastre.”
De asemenea, aceștia amintesc că Serviciul European de Acțiune Externă a concluzionat că Israelul încalcă articolul 2 din Acordul de asociere UE-Israel, însă nici până acum nu a fost suspendat acordul, nu au fost introduse embargouri asupra armelor și nu s-au aplicat sancțiuni celor responsabili.
„Vocea morală a UE în lume slăbește pe zi ce trece”, avertizează semnatarii.
Scrisoarea conține un set de cereri concrete adresate liderilor instituțiilor europene:
- Solicitați și sprijiniți un armistițiu imediat și permanent și eliberarea necondiționată a tuturor ostaticilor deținuți de Hamas;
- Suspendați imediat Acordul de asociere UE-Israel;
- Întrerupeți proiectele Horizon Europe care riscă să finanțeze sau să sprijine încălcări ale drepturilor omului de către Israel, direct sau indirect;
- Adoptați sancțiuni specifice împotriva autorităților israeliene responsabile de încălcări ale dreptului internațional;
- Aplicați un embargo cuprinzător asupra armelor împotriva Israelului, fără a aduce atingere angajamentului nostru față de securitatea Israelului, în conformitate cu dreptul internațional și Carta Organizației Națiunilor Unite;
- Extindeți sancțiunile împotriva coloniștilor din Cisiordania și să interziceți comerțul cu bunuri provenite din teritoriile ocupate;
- Garantarea accesului umanitar fără obstacole și restabilirea mandatului și finanțării complete a UNRWA;
- Reafirmați angajamentului UE față de o soluție cu două state, cu măsuri politice concrete în vederea punerii sale în aplicare, înaintea Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite din septembrie și în conformitate cu Declarația de la New York privind soluționarea pașnică a problemei palestiniene și punerea în aplicare a soluției cu două state.
În încheiere, liderii celor trei grupuri parlamentare fac un apel ferm la responsabilitate morală și politică:
„Nu ne putem permite mai multe întârzieri. Nu ne putem permite mai multă vărsare de sânge. Istoria nu va ierta tăcerea în fața suferinței în masă și a impunității. Uniunea Europeană trebuie să-și asume responsabilitatea și să acționeze acum.”
Comisia Europeană a propus săptămâna trecută excluderea parțială a Israelului din acordul științific „Orizont Europa”, dar lipsa de sprijin a unor capitale europene pentru această măsură a făcut ca să nu fie luată vreo decizie (pentru adoptarea unei decizii este nevoie de o majoritate de 15 state).
Propunerea Comisiei a fost făcută după ce Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) a constatat că Israelul încalcă articolul 2 referitor la respectarea drepturilor omului în cadrul Acordului de Asociere UE-Israel, în vigoare din 2000.
