UE se pregătește să înăsprească și mai mult regulile de eliberare a vizelor pentru cetățenii ruși

UE se pregătește să înăsprească și mai mult regulile privind vizele pentru cetățenii ruși, punând efectiv capăt eliberării permiselor Schengen cu intrări multiple în majoritatea cazurilor, au declarat trei oficiali europeni pentru Politico.

Măsura, care reprezintă un alt pas în eforturile blocului de a pedepsi Moscova pentru războiul în curs din Ucraina, va însemna că rușii vor primi, în general, doar vize cu o singură trecere, cu unele excepții din motive umanitare sau pentru persoanele care dețin și cetățenia UE.

Bruxellesul a îngreunat și a scumpit deja obținerea vizelor pentru ruși, suspendând acordul de facilitare a vizelor cu Moscova la sfârșitul anului 2022, în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia.

Unele țări membre, precum statele baltice, au mers și mai departe, interzicând sau restricționând sever accesul rușilor pe teritoriul lor.

Cu toate acestea, eliberarea vizelor rămâne o sarcină națională, ceea ce înseamnă că, deși Comisia Europeană poate îngreuna procesul, nu poate impune o interdicție totală și generală asupra vizitatorilor ruși.

În 2024, peste jumătate de milion de ruși au primit vize Schengen, potrivit datelor Comisiei – o creștere semnificativă față de 2023, deși încă mult sub nivelurile dinainte de război, când în 2019 au fost eliberate peste 4 milioane de vize. Ungaria, Franța, Spania și Italia continuă să acorde în mod liberal vize turistice cetățenilor ruși.

Noile reguli, mai stricte, care fac parte dintr-un pachet de măsuri menite să reducă numărul rușilor care intră în bloc, sunt așteptate să fie adoptate și implementate oficial în această săptămână

Separat și ca parte a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni, UE intenționează să restricționeze mișcările diplomaților ruși, cerându-le să informeze statele în avans dacă călătoresc în spațiul Schengen, ca măsură de combatere a „activităților de informații din ce în ce mai ostile” ale Kremlinului.

Comisia urmează să prezinte luna viitoare noua sa strategie privind vizele la nivelul întregului bloc, care va stabili recomandări comune, inclusiv încurajarea țărilor membre să utilizeze mai bine politica lor în materie de vize împotriva țărilor ostile și să aplice criterii mai stricte pentru cetățenii ruși și alți cetățeni străini.