UE se pregătește să înăsprească și mai mult regulile de eliberare a vizelor pentru cetățenii ruși
UE se pregătește să înăsprească și mai mult regulile privind vizele pentru cetățenii ruși, punând efectiv capăt eliberării permiselor Schengen cu intrări multiple în majoritatea cazurilor, au declarat trei oficiali europeni pentru Politico.
Măsura, care reprezintă un alt pas în eforturile blocului de a pedepsi Moscova pentru războiul în curs din Ucraina, va însemna că rușii vor primi, în general, doar vize cu o singură trecere, cu unele excepții din motive umanitare sau pentru persoanele care dețin și cetățenia UE.
Bruxellesul a îngreunat și a scumpit deja obținerea vizelor pentru ruși, suspendând acordul de facilitare a vizelor cu Moscova la sfârșitul anului 2022, în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia.
Unele țări membre, precum statele baltice, au mers și mai departe, interzicând sau restricționând sever accesul rușilor pe teritoriul lor.
Cu toate acestea, eliberarea vizelor rămâne o sarcină națională, ceea ce înseamnă că, deși Comisia Europeană poate îngreuna procesul, nu poate impune o interdicție totală și generală asupra vizitatorilor ruși.
În 2024, peste jumătate de milion de ruși au primit vize Schengen, potrivit datelor Comisiei – o creștere semnificativă față de 2023, deși încă mult sub nivelurile dinainte de război, când în 2019 au fost eliberate peste 4 milioane de vize. Ungaria, Franța, Spania și Italia continuă să acorde în mod liberal vize turistice cetățenilor ruși.
Noile reguli, mai stricte, care fac parte dintr-un pachet de măsuri menite să reducă numărul rușilor care intră în bloc, sunt așteptate să fie adoptate și implementate oficial în această săptămână
Separat și ca parte a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni, UE intenționează să restricționeze mișcările diplomaților ruși, cerându-le să informeze statele în avans dacă călătoresc în spațiul Schengen, ca măsură de combatere a „activităților de informații din ce în ce mai ostile” ale Kremlinului.
Comisia urmează să prezinte luna viitoare noua sa strategie privind vizele la nivelul întregului bloc, care va stabili recomandări comune, inclusiv încurajarea țărilor membre să utilizeze mai bine politica lor în materie de vize împotriva țărilor ostile și să aplice criterii mai stricte pentru cetățenii ruși și alți cetățeni străini.
Comisia Europeană împărtășește îngrijorările Franței cu privire la vânzarea de produse ilegale pe platforma chineză Shein: Nu vom ezita să luăm măsuri dacă va fi nevoie
Comisia Europeană a transmis joi că împărtășește îngrijorările exprimate de Franța cu privire la vânzarea de produse ilegale pe platforma chineză Shein, dând asigurări că tratează „foarte serios” această problemă și nu va ezita să adopte măsuri în caz de nevoie, anunță AFP și Reuters, citat de Agerpres.
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen, urmează să aibă joi după-amiază o discuție cu ministrul francez al Digitalizării, Anne Le Henanff.
„Vânzarea de păpuși cu caracter de pornografie infantilă este un motiv extrem de îngrijorător. Nu vrem să vedem aceste produse (propuse spre vânzare) pentru concetățenii noștri în Europa”, a declarat Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene.
Acesta a confirmat că a primit scrisoarea din partea Franței prin care Parisul solicită adoptarea unor măsuri, completând că o platformă care îngăduie conținut pornografic sau comercializarea de arme încalcă legislația europeană, fapt ce ar putea determina Comisia Europeană să recurgă la următorii pași.
Thomas Regnier a fost întrebat dacă există posibilitatea ca Europa să blocheze platforma chineză. El a invocat prevederile Actului privind serviciile digitale, care stipulează că o asemenea măsură i-ar reveni statului membru unde este stabilită platforma, în acest caz Irlanda, unde Shein și-a deschis sediu în Europa.
Agenția franceză pentru protecția consumatorilor a reclamat platforma online chineză Shein pentru vânzarea de păpuși sexuale cu înfățișare de copii.
„Direcția Generală pentru Concurență, Consumatori și Controlul Fraudelor (DGCCRF) din Franța a constatat că site-ul de comerț electronic Shein vindea păpuși sexuale cu aspect asemănător copiilor. Descrierea și clasificarea acestora pe site nu lasă loc de îndoială cu privire la caracterul de pornografie infantilă al conținutului”, a declarat agenția sâmbătă seara, adăugând că „a sesizat procurorul public”.
Ministrul francez al Economiei Roland Lescure a anunțat că a depus o plângere în această privință și a solicitat autorității franceze de reglementare în domeniul digital Arcom, care este responsabilă de reglementarea platformelor „foarte mari” precum Shein în temeiul Actului european privind serviciile digitale, să examineze această chestiune.
În această situație, Shein a făcut publică decizia de sistare a operațiunilor online în Franța pentru a-și consolida „mecanismele de răspundere”.
Platforma chineză este acuzată în Franța și în alte țări de vânzarea de produse care nu respectă legislația UE.
În iulie, DGCCRF a amendat compania cu 40 de milioane de euro pentru inducerea în eroare a consumatorilor cu privire la prețuri.
În luna mai, Comisia Europeană și autoritățile de protecție a consumatorilor au notificat platforma cu privire la presupuse încălcări ale legislației privind protecția consumatorilor, inclusiv reduceri false și afirmații înșelătoare privind sustenabilitatea.
Comisarul european pentru justiție, Michael McGrath, a declarat ulterior că este hotărât să ia măsuri împotriva vânzării de bunuri care nu respectă reglementările UE pe platformele Temu și Shein.
Comisia Europeană alocă 1,4 miliarde de euro pentru sprijinirea antreprenorilor și cercetătorilor în tehnologii de vârf prin noul program al Consiliului European pentru Inovare
Comisia Europeană a adoptat joi noul program de lucru al Consiliului European pentru Inovare (EIC), prin care alocă 1,4 miliarde de euro pentru sprijinirea celor mai promițători antreprenori și cercetători din domeniul tehnologiilor avansate (deep tech) din Europa.
Noul program vizează nevoile principale ale inovatorilor europeni: acces simplificat la finanțare substanțială, investiții și colaborări mai ușoare cu parteneri și clienți din întreaga Europă și din afara acesteia.
Totodată, Comisia se pregătește să lanseze Scaleup Europe Fund, un fond de investiții gestionat privat, cofinanțat și bazat pe piață, creat în parteneriat cu investitori privați, în cadrul EIC Fund. Fondul va contribui la reducerea decalajului investițional cu care se confruntă companiile europene de tip deep tech aflate în fază de expansiune și le va oferi capitalul necesar pentru creștere internațională, menținându-le totodată ancorate în Europa.
Potrivit executivului european, programul EIC 2026 și noul fond Scaleup Europe vor forma împreună „un cadru european consolidat pentru transformarea cercetării de nivel mondial în companii competitive la scară globală.”
Principalele noutăți ale programului EIC 2026:
- Lansarea provocărilor avansate de inovare (EIC Advanced Innovation Challenges): inspirate de modelul agenției americane ARPA, aceste provocări vor finanța proiecte cu risc ridicat și potențial major de impact, în domenii în care Europa excelează la nivel de cercetare, dar întâmpină dificultăți în comercializarea rezultatelor.
Finanțarea se va acorda în etape, de la sprijin pentru idei diverse până la fonduri substanțiale pentru prototipare și testare cu utilizatori.
- Simplificarea și accelerarea procedurii pentru EIC Accelerator: formularul de aplicație va fi redus de la 50 la 20 de pagini, iar evaluările se vor face la fiecare două luni, în loc de șase. Procesul va include o evaluare tehnologică aprofundată, menită să pregătească verificările necesare investițiilor.
- Sprijin pentru implementarea Strategiei europene pentru startup-uri și scaleup-uri: programul susține crearea Rețelei Europene a Companiilor, consolidarea serviciilor pentru accesul pe piețele internaționale și introducerea unui Indice de gen pentru monitorizarea participării femeilor în ecosistemul de inovare.
- Provocări tematice specifice: vor fi lansate apeluri dedicate materialelor critice, fuziunii nucleare, inteligenței artificiale și adaptării la schimbările climatice. De asemenea, apelul în cadrul platformei STEP – Strategic Technologies for Europe Platform, lansat în 2025 pentru investiții de până la 30 de milioane de euro, va continua și în 2026, în urma cererii ridicate.
Consiliul European pentru Inovare are un buget total de peste 10 miliarde de euro pentru perioada 2021–2027. În cadrul programului Orizont Europa, EIC a sprijinit deja peste 700 de companii (dintre care peste 300 prin investiții directe) și peste 600 de proiecte de cercetare, oferind granturi și servicii de accelerare a afacerilor.
Shein își sistează operațiunile online în Franța pentru a-și consolida „mecanismele de răspundere”, după acuzații privind comercializarea de păpuși sexuale cu înfățișare infantilă
Gigantul de comerț electronic Shein a anunțat că își suspendă activitatea marketplace-ului din Franța, în urma acuzațiilor conform cărora pe site-ul companiei ar fi fost vândute păpuși sexuale cu aspect de copil, relatează Politico.
Decizia a fost anunțată la scurt timp după ce guvernul francez a transmis că intenționează să suspende întreaga platformă Shein pe teritoriul țării. Compania a precizat însă că hotărârea de a-și opri operațiunile online a fost luată „în mod independent”.
„Această suspendare ne permite să ne consolidăm mecanismele de răspundere și să ne asigurăm că fiecare produs oferit respectă standardele și obligațiile legale”, a declarat Quentin Ruffat, purtătorul de cuvânt al Shein.
Deocamdată, nu este clar dacă această decizie va fi suficientă pentru a opri procedura declanșată de autoritățile franceze. Ministerul Economiei a precizat ulterior că măsura de suspendare se aplică operațiunilor digitale ale companiei, nu și magazinului fizic deschis miercuri în Paris.
Potrivit Ministerului, suspendarea va rămâne în vigoare până când platforma va demonstra „că întreg conținutul său respectă legile și reglementările noastre”.
Ministrul francez al Economiei, Roland Lescure, și ministrul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Serge Papin, urmează să prezinte „un prim raport de progres” în următoarele 48 de ore. Dacă Shein nu va putea demonstra până atunci că nu mai vinde produse interzise, autoritățile franceze vor cere blocarea completă a platformei pe teritoriul Franței.
Într-o declarație separată, Ministerul Economiei a anunțat că a sesizat Comisia Europeană, pentru ca aceasta să „lanseze o investigație privind practicile platformei Shein”.
Ministerul francez de Interne a formulat, la rândul său, o cerere de blocare urgentă a platformei, invocând „tulburarea ordinii publice”.
„Există o combinație de factori și controverse legate de Shein care ne obligă să ne mobilizăm arsenalul juridic”, a declarat un consilier guvernamental sub protecția anonimatului.
Compania se află sub o supraveghere sporită la Paris, după ce autoritatea franceză pentru protecția consumatorilor a acuzat, la sfârșitul săptămânii trecute, că pe site-ul Shein ar fi fost comercializate „păpuși sexuale cu trăsături infantile”. Deputatul conservator Antoine Vermorel Marques a depus miercuri o plângere penală, afirmând pentru cotidianul Le Parisien că a identificat inclusiv arme puse la vânzare pe platformă.
La începutul acestei săptămâni, președintele executiv al Shein, Donald Tang, a declarat pentru Politico că firma a creat un „panel de integritate” însărcinat să analizeze produsele listate pe site și a inițiat o anchetă internă.
Potrivit companiei, acest panel va fi responsabil de „o revizuire cuprinzătoare a procedurilor, pentru a asigura conformitatea deplină cu legislația franceză și cel mai înalt nivel de protecție a consumatorilor”, pe durata suspendării activității online.
