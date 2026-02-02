UE semnalează disponibilitatea de a discuta cu Marea Britanie despre o integrare economică mai profundă în cadrul unui summit ce va avea loc „în curând”: Piața unică este una dintre comorile noastre

Uniunea Europeană a semnalat disponibilitatea de a discuta cu Regatul Unit despre o integrare economică mai profundă în cadrul unui summit ce va avea loc „în curând”.

„Piața noastră unică este într-adevăr una dintre comorile UE sau, dacă ar fi să o pun în context britanic, este într-adevăr bijuteria coroanei, nu-i așa? Apreciem foarte mult faptul că aceste avantaje ale pieței unice sunt recunoscute de prim-ministrul Starmer. În curând vom avea un summit cu Regatul Unit. Înțeleg că nu s-a stabilit încă o dată definitivă, dar acesta va fi momentul potrivit pentru a discuta cu Regatul Unit ce anume are în vedere și cum intenționează să procedeze. Deocamdată, asta este tot ce putem spune”, a menționat purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, potrivit The Guardian.

Keir Starmer a declarat că legăturile mai strânse cu piața unică a UE sunt preferabile unei uniuni vamale, dând astfel cel mai clar semnal de până acum că guvernul dorește să aprofundeze legăturile cu Bruxelles.

Prim-ministrul a afirmat că Regatul Unit ar trebui să ia în considerare „o aliniere și mai strânsă” la piața unică. „Dacă este în interesul nostru național… atunci ar trebui să luăm în considerare acest lucru, ar trebui să mergem până acolo”, a declarat el pentru Laura Kuenssberg, la BBC, informează The Guardian.

Ca răspuns la unii colegi din cabinet care au sugerat că Marea Britanie ar trebui să încerce să formeze o uniune vamală cu UE, Starmer a spus că nu crede că aceasta este soluția. „Este mai bine să ne orientăm către piața unică decât către uniunea vamală pentru o aliniere mai strânsă”, a spus el.

Comentariile lui Starmer, care sugerează că Marea Britanie ar putea explora și alte sectoare pentru o aliniere dinamică, dincolo de acordul privind alimentele și băuturile convenit în luna mai, au stârnit reacții furioase din partea Partidului Reformist Britanic și a conservatorilor.

Prim-ministrul a afirmat că multe lucruri s-au schimbat în ultimii ani, inclusiv semnarea de noi acorduri comerciale sub guvernarea Partidului Laburist. „Am susținut timp de mulți ani o uniune vamală cu UE, dar multe lucruri s-au schimbat de atunci”, a declarat el.

Guvernul a înregistrat progrese lente în ceea ce privește acordul anunțat recent cu Bruxelles și s-a retras din planurile de aderare la un fond de apărare al UE în valoare de miliarde de euro. Negocierile privind noul acord privind produsele alimentare și băuturile (SPS) anunțat în mai, precum și un program de mobilitate pentru tineri, continuă, dar există mai multe puncte importante de dispută.

Orice aliniere suplimentară cu UE va fi probabil însoțită de o nouă cerere din partea Bruxelles-ului de relaxare a restricțiilor în materie de migrație. Starmer a declarat că nu vor fi restabilite drepturile de liberă circulație în cadrul viitoarelor negocieri, dar a apărat acordul privind un program de mobilitate pentru tineri.