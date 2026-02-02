COMISIA EUROPEANA
UE semnalează disponibilitatea de a discuta cu Marea Britanie despre o integrare economică mai profundă în cadrul unui summit ce va avea loc „în curând”: Piața unică este una dintre comorile noastre
Uniunea Europeană a semnalat disponibilitatea de a discuta cu Regatul Unit despre o integrare economică mai profundă în cadrul unui summit ce va avea loc „în curând”.
„Piața noastră unică este într-adevăr una dintre comorile UE sau, dacă ar fi să o pun în context britanic, este într-adevăr bijuteria coroanei, nu-i așa? Apreciem foarte mult faptul că aceste avantaje ale pieței unice sunt recunoscute de prim-ministrul Starmer. În curând vom avea un summit cu Regatul Unit. Înțeleg că nu s-a stabilit încă o dată definitivă, dar acesta va fi momentul potrivit pentru a discuta cu Regatul Unit ce anume are în vedere și cum intenționează să procedeze. Deocamdată, asta este tot ce putem spune”, a menționat purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, potrivit The Guardian.
Keir Starmer a declarat că legăturile mai strânse cu piața unică a UE sunt preferabile unei uniuni vamale, dând astfel cel mai clar semnal de până acum că guvernul dorește să aprofundeze legăturile cu Bruxelles.
Prim-ministrul a afirmat că Regatul Unit ar trebui să ia în considerare „o aliniere și mai strânsă” la piața unică. „Dacă este în interesul nostru național… atunci ar trebui să luăm în considerare acest lucru, ar trebui să mergem până acolo”, a declarat el pentru Laura Kuenssberg, la BBC, informează The Guardian.
Ca răspuns la unii colegi din cabinet care au sugerat că Marea Britanie ar trebui să încerce să formeze o uniune vamală cu UE, Starmer a spus că nu crede că aceasta este soluția. „Este mai bine să ne orientăm către piața unică decât către uniunea vamală pentru o aliniere mai strânsă”, a spus el.
Comentariile lui Starmer, care sugerează că Marea Britanie ar putea explora și alte sectoare pentru o aliniere dinamică, dincolo de acordul privind alimentele și băuturile convenit în luna mai, au stârnit reacții furioase din partea Partidului Reformist Britanic și a conservatorilor.
Prim-ministrul a afirmat că multe lucruri s-au schimbat în ultimii ani, inclusiv semnarea de noi acorduri comerciale sub guvernarea Partidului Laburist. „Am susținut timp de mulți ani o uniune vamală cu UE, dar multe lucruri s-au schimbat de atunci”, a declarat el.
Guvernul a înregistrat progrese lente în ceea ce privește acordul anunțat recent cu Bruxelles și s-a retras din planurile de aderare la un fond de apărare al UE în valoare de miliarde de euro. Negocierile privind noul acord privind produsele alimentare și băuturile (SPS) anunțat în mai, precum și un program de mobilitate pentru tineri, continuă, dar există mai multe puncte importante de dispută.
Citiți și: Marea Britanie trebuie să „facă mai mult” împreună cu UE în materie de apărare, afirmă Keir Starmer: Trebuie să examinăm instrumente precum SAFE
Orice aliniere suplimentară cu UE va fi probabil însoțită de o nouă cerere din partea Bruxelles-ului de relaxare a restricțiilor în materie de migrație. Starmer a declarat că nu vor fi restabilite drepturile de liberă circulație în cadrul viitoarelor negocieri, dar a apărat acordul privind un program de mobilitate pentru tineri.
Piața unică rămâne “principala sursă de prosperitate și pilon central al puterii UE”, dar competitivitatea stagnează, avertizează un raport al Comisiei Europene
Comisia Europeană a adoptat miercuri raportul anual privind piața unică și competitivitatea, care arată că, deși piața unică rămâne un pilon esențial al prosperității Uniunii Europene, performanța generală a competitivității este mixtă, cu progrese limitate și regres în mai multe domenii-cheie.
Raportul, al șaselea dintr-o serie anuală, evaluează funcționarea pieței unice și condițiile în care companiile europene pot inova, se pot dezvolta și concura, având la bază 29 de indicatori de performanță ce acoperă integrarea pieței, barierele existente, prețurile la energie și tendințele investiționale. Documentul dat publicității vineri vine să prefațeze summitul informal al liderilor europeni de la jumătatea lunii februarie, consacrat competitivității. Discuțiile de la Consiliul European din octombrie anul trecut s-au încheiat cu angajamentul organizării unui summit extraordinar dedicat exclusiv competitivității, la care vor fi invitați fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, și fostul prim-ministru italian, Enrico Letta, autorii rapoartelor privind competitivitatea europeană și piața unică întocmite de Draghi și Letta în 2024.
Potrivit documentului, șase indicatori au înregistrat îmbunătățiri față de ediția precedentă, șase s-au deteriorat, iar 15 au rămas, în linii mari, neschimbate. Doi indicatori sunt introduși pentru prima dată.
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru prosperitate și strategie industrială, Stéphane Séjourné, a declarat că piața unică rămâne „principala sursă de prosperitate a Uniunii Europene și un pilon central al puterii Europei în contextul geopolitic actual”, subliniind însă că este nevoie de acțiuni decisive din partea UE și a statelor membre pentru implementarea Strategiei Pieței Unice și pentru eliminarea principalelor blocaje care afectează competitivitatea.
Printre domeniile în care s-au consemnat progrese se numără recunoașterea competențelor și calificărilor profesionale între statele membre, supravegherea pieței la nivelul UE, utilizarea inteligenței artificiale, a serviciilor cloud și a analizei de date de către companii, precum și creșterea investițiilor InvestEU destinate tranziției industriale.
De asemenea, raportul evidențiază avansul tranziției energetice, reflectat în creșterea ponderii energiei regenerabile în consumul total și în extinderea capacității de producere a electricității din surse regenerabile.
În schimb, raportul semnalează deteriorări în mai multe zone sensibile, inclusiv scăderea ponderii comerțului intra-UE în PIB-ul Uniunii, creșterea numărului de directive ale pieței unice pentru care au fost declanșate proceduri de infringement, întârzieri în elaborarea standardelor, accentuarea deficitului de forță de muncă pentru tranziția verde, scăderea performanțelor educaționale ale elevilor de 15 ani, măsurate prin testele PISA, și reducerea investițiilor private ca pondere din PIB.
Alți indicatori-cheie, precum productivitatea muncii, cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare, numărul cererilor de brevet, investițiile de capital de risc sau capacitatea de producție în tehnologii curate, au rămas relativ stabili.
Începând din acest an, Comisia introduce și un indicator nou care urmărește eforturile de simplificare administrativă. Conform raportului, economiile administrative estimate rezultate din pachetele legislative de tip „omnibus” și din alte propuneri de simplificare adoptate de Comisie se ridică la aproximativ 15 miliarde de euro. Un alt indicator nou monitorizează ponderea procedurilor administrative din piața unică care sunt complet digitalizate.
Pentru 2026, Comisia Europeană anunță că își va concentra eforturile pe eliminarea barierelor persistente din Piața Unică, în special pe combaterea întârzierilor la plată și a obstacolelor care afectează serviciile esențiale pentru tranziția verde. Aceste probleme vor fi abordate prin dialog cu statele membre și, acolo unde va fi necesar, prin declanșarea procedurilor de infringement, Comisia urmând să publice explicații clare privind obiectivele și rezultatele acestor acțiuni.
Raportul este însoțit de ediția 2026 a Tabloului de bord privind piața unică și competitivitatea, precum și de documente privind implementarea Busolei Competitivității, a Pactului pentru o Industrie Curată, a Strategiei pentru Piața Unică și Raportul anual al Grupului operativ pentru aplicarea normelor Pieței Unice.
Comisia Europeană solicită României și altor 15 state membre să se retragă din Tratatul privind Carta Energiei
Comisia Europeană a decis să inițieze o procedură de infringement prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere României și altor 15 state membre care rămân părți contractante la Tratatul privind Carta Energiei, după ce Uniunea Europeană și Euratom s-au retras din acest tratat la 28 iunie 2025.
Potrivit comunicatului oficial, statele membre vizate sunt: Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Irlanda, Grecia, Croația, Cipru, Letonia, Ungaria, Malta, Austria, România, Slovacia, Finlanda și Suedia.
Comisia Europeană prezintă prima strategie europeană în materie de migrație și azil
Comisia Europeană a prezentat, joi, 29 ianuarie, prima strategie europeană de gestionare a azilului și migrației, document care stabilește obiectivele politice ale Uniunii în acest domeniu și va servi drept cadru de orientare pentru următorii cinci ani.
Potrivit Comisiei, strategia marchează „un nou capitol” în politica UE privind migrația și azilul, valorificând progresele realizate în consolidarea protecției frontierelor externe, în intensificarea diplomației în domeniul migrației și în punerea în aplicare a reformelor introduse prin Pactul privind migrația și azilul. Aceste evoluții au contribuit, în ultimii ani, la o scădere constantă a migrației ilegale și la o gestionare mai eficientă a fluxurilor migratorii.
Strategia reafirmă angajamentul Uniunii de a institui un cadru ferm și echitabil, care să gestioneze migrația în cooperare cu țările partenere, rămânând în același timp fidel valorilor europene. Documentul subliniază principiul potrivit căruia Europa decide cine poate veni în UE și în ce condiții.
Comisia stabilește trei obiective principale: prevenirea migrației ilegale și combaterea rețelelor de introducere ilegală de migranți, protejarea persoanelor care fug din calea războiului și a persecuțiilor, concomitent cu prevenirea abuzurilor sistemului de azil, precum și atragerea de talente pentru a susține competitivitatea economiilor europene.
Pentru atingerea acestor obiective, strategia se bazează pe cinci direcții prioritare:
Prima vizează intensificarea diplomației UE în domeniul migrației, prin consolidarea parteneriatelor cu țările terțe, utilizarea coordonată a pârghiilor politice și economice – inclusiv politica de vize, comerțul și sprijinul financiar – și adoptarea unei abordări la nivelul întregii rute migratorii. În acest context, Comisia menționează posibilitatea dezvoltării unor centre multifuncționale de-a lungul rutelor migratorii și întărirea luptei globale împotriva introducerii ilegale de migranți, inclusiv printr-un regim de sancțiuni și instrumente de urmărire a fluxurilor financiare ilicite.
A doua prioritate se referă la consolidarea frontierelor externe ale UE. Strategia prevede crearea celui mai avansat sistem digital de gestionare a frontierelor, prin introducerea Sistemului de intrare/ieșire (EES) și lansarea Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS). De asemenea, toate sosirile ilegale vor fi verificate la frontierele externe, iar rolul agenției Frontex urmează să fie întărit prin revizuirea cadrului său de funcționare.
Un al treilea pilon îl reprezintă consolidarea unui sistem de azil și migrație ferm, echitabil și adaptabil, având Pactul privind migrația și azilul drept fundament. Comisia anunță sprijin suplimentar pentru autoritățile naționale în aplicarea noilor norme, inclusiv finanțare suplimentară de 3 miliarde de euro, precum și măsuri pentru asigurarea solidarității continue între statele membre și adaptarea cadrului legislativ la noi provocări.
A patra prioritate acordă o atenție deosebită eficientizării returnărilor și readmisiei. În condițiile în care doar aproximativ un sfert dintre persoanele cărora li s-a ordonat să părăsească UE se întorc efectiv, Comisia consideră necesară construirea unui sistem european comun de returnare, cu proceduri mai rapide, digitalizate și instrumente inovatoare, inclusiv centre de returnare.
Cea de-a cincea prioritate vizează mobilitatea forței de muncă și atragerea de talente, pe fondul accentuării deficitului de competențe în numeroase sectoare-cheie. Comisia își propune ca UE să devină una dintre cele mai atractive destinații la nivel global pentru talente, prin extinderea parteneriatelor dedicate, simplificarea și accelerarea procedurilor de recunoaștere a calificărilor, combaterea muncii ilegale și îmbunătățirea integrării lucrătorilor migranți.
Strategia prevede, totodată, utilizarea extinsă a digitalizării și a inteligenței artificiale în gestionarea azilului și migrației, inclusiv prin instituirea, în acest an, a unui forum dedicat IA în domeniul migrației.
Pentru sprijinirea implementării strategiei, Comisia propune alocarea a cel puțin 81 miliarde de euro în cadrul viitorului cadru financiar multianual 2028–2034, pentru politicile de afaceri interne și pentru instrumentul „Europa globală”, destinat consolidării parteneriatelor internaționale ale UE. Agențiile europene vor oferi sprijin operațional sporit statelor membre.
Potrivit Comisiei, toate măsurile prevăzute în strategie respectă drepturile fundamentale și sunt aliniate obligațiilor internaționale ale Uniunii.
