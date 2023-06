UE și Argentina își consolidează cooperarea în domeniul materiilor prime prin stabilirea unui parteneriat, expresie a angajamentului comun pentru un viitor mai verde, digital și mai rezilient pentru toți

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Argentinei, Alberto Fernandez, au semnat un memorandum de înțelegere prin care stabilesc un parteneriat între UE și această țară din America Latină privind lanțurile valorice durabile pentru materiile prime.

În conformitate cu strategia UE Global Gateway, acordul urmărește să asigure dezvoltarea unei aprovizionări sigure și durabile cu materiile prime necesare pentru tranziția digitală și pentru energia curată.

De asemenea, acesta vizează dezvoltarea unei industrii durabile a materiilor prime și sprijinirea creării de valoare adăugată locală, a unor locuri de muncă de calitate și a unei creșteri economice durabile și favorabile incluziunii, în beneficiul reciproc al ambelor părți, este precizat într-un comunicat al Comisiei Europene.

The agreement we just signed on Critical Raw Materials is great news.

It promotes sustainable mining and aims to make the Argentinian raw materials industry thrive, along the whole value chain.

That means new jobs, local jobs and so many opportunities for Argentinians. pic.twitter.com/fR6Ai0uPej

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 13, 2023