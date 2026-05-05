UE și Armenia semnează un parteneriat de conectivitate, consolidându-și legăturile economice și cooperarea în domeniul securității 

Uniunea Europeană și Armenia au organizat primul lor summit la Erevan, consolidând cooperarea în domeniile conectivității, securității și apărării, dezvoltării economice și contactelor interumane, fapt reflectat și de declarația comună adoptată de cele două părți la finalul evenimentului.

Această primă reuniune la nivel înalt UE-Armenia ridică parteneriatul la un nou nivel și stabilește o agendă clară pentru următorii ani.

„Această primă reuniune la nivel înalt UE-Armenia ridică parteneriatul nostru la un nou nivel și stabilește o direcție și o agendă clare pentru anii următori. În centrul acestor eforturi se află angajamentul nostru comun față de pace și stabilitate în regiune. În viitor, vom aprofunda, de asemenea, dialogul politic, vom consolida legăturile economice și vom depune eforturi pentru un viitor mai sigur, mai prosper și mai stabil. Cooperarea noastră se bazează pe valori comune, pe o viziune comună pentru Caucazul de Sud și pe respectul deplin pentru alegerile suverane”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Potrivit unui comunicat al executivului european, summitul a oferit oportunitatea de a face un bilanț al relațiilor UE-Armenia, precum și pentru a aborda provocări regionale și globale mai ample, printre care agenda de pace și normalizarea relațiilor în Caucazul de Sud.

UE, reprezentată de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de președintele Consiliului European, Antonio Costa, și Armenia, reprezentată de premierul Nikol Pașinian, au semnat Parteneriatul privind conectivitatea, marcând un pas major în consolidarea legăturilor în domeniile transporturilor, al energiei și al digitalizării.

Fiind pe deplin aliniat la Agenda UE privind conectivitatea interregională și la inițiativa armeană „Răscrucea păcii”, acesta va stimula comerțul, va crea locuri de muncă, va consolida reziliența și va sprijini stabilitatea regională.

Parteneriatul va fi instituționalizat prin intermediul unui dialog la nivel înalt privind conectivitatea, alături de un dialog la nivel înalt privind transporturile, lansat, de asemenea, în cadrul summitului.

În plus, cele două părți se angajează să stimuleze creșterea economică a țării prin lansarea unei cereri de exprimare a interesului, prin care invită companiile din UE, din Spațiul Economic European și din Armenia să dezvolte proiecte strategice de investiții în țară.

Semnarea primelor scrisori de intenție cu parteneri selectați din sectorul privat în domeniile infrastructurii digitale, competențelor în domeniul semiconductorilor, ecosistemelor de inovare și mobilizării investițiilor private are ca scop generarea unui impact pozitiv tangibil asupra țării.

În plus, liderii au asistat la parafarea unui acord de colaborare între Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) și Ministerul Afacerilor Interne al Armeniei, care va consolida cooperarea în domeniul gestionării frontierelor și al migrației, sprijinind Armenia în punerea în aplicare a planului de acțiune privind liberalizarea vizelor.

În ceea ce privește securitatea și apărarea, liderii au salutat înființarea unei misiuni de parteneriat a UE în Armenia.

La cererea Armeniei, UE va contribui la consolidarea rezilienței acesteia. În plus, forțele armate armene au primit primele livrări de asistență din partea UE în cadrul Facilității europene pentru pace, în valoare totală de 30 de milioane de euro.