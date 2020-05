UE și Balcanii de Vest reafirmă “perspectiva europeană” a țărilor din regiune. Klaus Iohannis: România susține pe deplin acest angajament

România susține pe deplin un angajament al Uniunii Europene pentru perspectiva europeană a Balcanilor de Vest, a afirmat președintele Klaus Iohannis, în cadrul reuniunii la nivel înalt UE – Balcanii de Vest, organizată miercuri în regim de videoconferință între liderii celor 27 de state ale Uniunii și liderii celor șase state din Balcanii Occidentali și care s-a soldat cu o declarație comună privind reafirmarea perspectivei europene a regiunii.

“Trebuie să rămânem angajați să promovăm perspectiva europeană a Balcanilor de Vest și să promovăm cooperarea noastră. Trebuie să fim clar în a afirma că nu abandonăm aceste obiective strategice. Sprijin deplin din partea României”, a spus Klaus Iohannis, după ce anterior, la summitul virtual al liderilor PPE, le-a transmis țărilor din Balcani că deși ajutorul de la UE nu ajunge întotdeauna “în două secunde”, el este “de fiecare dată substanțial și important”.

We need to remain committed towards advancing the European perspective of the Western Balkans and to take forward our cooperation. We must be clear in restating that we are not abandoning these strategic objectives. Full support from 🇷🇴! #EUWesternBalkans #ZagrebSummit #EU2020HR. pic.twitter.com/TuU88IL2QH

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) May 6, 2020