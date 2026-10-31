UE și Canada au lansat “Alianța pentru Viitor” și pregătesc o “asociere tot mai strânsă” fără aderare, axate pe comerț, energie, materii prime, digitale, securitate și legături interumane

Uniunea Europeană și Canada au decis să aprofundeze parteneriatul strategic și să construiască o alianță economică, tehnologică și de securitate, care să le consolideze poziția într-un context internațional tot mai volatil. La summitul UE–Canada desfășurat la Montreal, în perioada 29–30 octombrie, liderii celor două părți au lansat „Alianța pentru viitor” și au convenit să definească, până la următoarea reuniune la nivel înalt din 2027, conceptul unei asocieri aprofundate a Canadei cu Uniunea Europeană, dincolo de actualul parteneriat, dar fără a presupune aderarea la blocul european. Agenda convenită acoperă șase domenii majore, de la comerț, energie și tehnologii digitale până la apărare, securitate și mobilitatea cetățenilor.

Președintele Consiliului European, António Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au reprezentat Uniunea Europeană la cel de-al 21-lea summit UE–Canada, iar Canada a fost reprezentată de premierul Mark Carney.

Summitul a marcat o etapă importantă în relațiile dintre UE și Canada, deschizând calea către un parteneriat politic și mai amplu și mai profund. Liderii au evaluat progresele înregistrate de la precedentul summit UE–Canada și au adoptat o declarație comună prin care au lansat Alianța pentru viitor. Bazându-se pe parteneriatul strategic de lungă durată dintre cele două părți, alianța urmărește aprofundarea cooperării și crearea unui spațiu comun de prosperitate și securitate economică.

„Acesta este un moment în care trebuie să acționăm cu claritate și ambiție. Printr-o aliniere mai strânsă – din punct de vedere economic, tehnologic și strategic -, Canada și UE construiesc o Alianță pentru viitor, bazată pe încredere și valori comune, care răspunde amplorii provocărilor și oportunităților actuale și va consolida libertatea, prosperitatea și siguranța pe care cetățenii noștri le așteaptă și le merită. Suntem mai puternici împreună”, se arată în declarația comună a summitului.

Alianța va consolida cooperarea în șase domenii:

comerț și cooperare în materie de reglementare;

tehnologii digitale, de cercetare și comunicații;

resurse critice și energie;

servicii și piețe financiare;

securitate și pregătire pentru situații de criză;

legături interumane.

Liderii au convenit, de asemenea, să lucreze în direcția unei asocieri și mai strânse între UE și Canada și să definească, până la summitul UE–Canada din 2027, conceptul unei asocieri tot mai apropiate a Canadei cu Uniunea Europeană, fără a ajunge la statutul de membru cu drepturi depline.

Geopolitică

UE și Canada și-au reafirmat angajamentul față de democrație, multilateralism și ordinea internațională bazată pe norme, precum și disponibilitatea de a coopera pentru promovarea păcii și securității internaționale.

Liderii s-au angajat să promoveze reforma ONU prin inițiativa UN80 și să susțină sistemul judiciar internațional, inclusiv Curtea Penală Internațională și Statutul de la Roma. Aceștia și-au exprimat regretul profund față de decizia Statelor Unite de a impune sancțiuni Curții. De asemenea, s-au angajat să sprijine obiectivele de dezvoltare durabilă și Acordul de la Paris, să contribuie la reforma Organizației Mondiale a Comerțului și să consolideze dialogul cu membrii Acordului cuprinzător și progresiv pentru Parteneriatul Transpacific (CPTPP).

UE și Canada și-au reafirmat sprijinul ferm pentru Ucraina, precum și pentru reformele instituționale în curs și viitoarele eforturi de reconstrucție ale acesteia. Cele două părți s-au angajat, totodată, să intensifice presiunile asupra Rusiei.

În ceea ce privește Orientul Mijlociu, liderii au convenit asupra necesității dezescaladării, acordării de asistență umanitară și realizării unei soluții bazate pe coexistența a două state, Israel și Palestina, care să trăiască în pace, în interiorul unor granițe sigure și recunoscute internațional.

De asemenea, aceștia au convenit să aprofundeze cooperarea în Arctica, inclusiv prin instituirea unui nou dialog dedicat, și să promoveze prioritățile comune în vecinătatea UE, Ucraina, Republica Moldova, Balcanii de Vest, regiunea Indo-Pacifică, Africa, America Latină și zona Caraibilor.

Cooperare comercială și în materie de reglementare

UE și Canada au încheiat unul dintre cele mai de succes acorduri de liber schimb din lume. Schimburile comerciale dintre UE și Canada, în domeniul bunurilor și serviciilor, au ajuns la aproximativ 130 de miliarde de euro în 2025, în creștere cu peste 80% față de 2016. Acordul economic și comercial cuprinzător (CETA) a contribuit la consolidarea acestor legături economice.

În cadrul summitului, liderii s-au angajat să aprofundeze în continuare cooperarea economică, să consolideze securitatea economică și reziliența lanțurilor de aprovizionare și să susțină comerțul deschis, bazat pe reguli.

Prin intermediul Alianței pentru viitor, UE și Canada își vor consolida parteneriatul comercial, inclusiv în domenii precum materiile prime critice, energia, tehnologiile curate și digitale, medicamentele critice și industriile maritime.

De asemenea, cele două părți vor aprofunda cooperarea industrială prin elaborarea unor foi de parcurs sectoriale, vor depune eforturi pentru eliminarea barierelor de reglementare și vor explora noi domenii de cooperare, inclusiv comerțul electronic.

Digitalizare și cercetare

UE și Canada vor aprofunda cooperarea în domeniul infrastructurii digitale, cercetării și tehnologiilor emergente, pentru a consolida inovarea și competitivitatea.

În cadrul Alianței pentru viitor, cele două părți vor urmări:

participarea Canadei la viitoarele programe europene de cercetare și inovare, inclusiv Orizont Europa;

promovarea cooperării în domenii strategice precum inteligența artificială (IA), tehnologiile cuantice, semiconductorii și calculul avansat;

extinderea oportunităților de finanțare și cercetare pentru întreprinderile mici și mijlocii, start-up-uri și instituțiile de cercetare.

Cele două părți au încheiat, de asemenea, negocierile substanțiale privind un acord comercial digital. Acestea vor depune eforturi pentru îmbunătățirea conectivității dintre Europa, Canada și Asia prin intermediul cablurilor submarine și vor extinde cooperarea spațială, inclusiv prin discuții privind accesul Canadei la serviciile Galileo și cooperarea în cadrul IRIS².

UE și Canada vor avansa și cooperarea în domeniul securității și guvernanței IA, al fluxurilor de date, interoperabilității și calculului de înaltă performanță, inclusiv în ceea ce privește fabricile de inteligență artificială. În acest context, liderii au salutat participarea Canadei la Întreprinderea comună europeană pentru calcul de înaltă performanță.

Cele două părți își vor coordona, de asemenea, eforturile pentru promovarea siguranței minorilor în mediul online. Demersurile pentru recunoașterea reciprocă vor viza identitatea și acreditările digitale, evaluările de conformitate pentru sistemele de IA și securitatea cibernetică.

Resurse critice și energie

UE și Canada au reafirmat importanța alianței lor verzi pentru promovarea decarbonizării, concomitent cu consolidarea competitivității și securității economice.

Cele două părți vor aprofunda cooperarea în industriile și lanțurile de aprovizionare strategice, inclusiv în domeniul materiilor prime critice, tehnologiilor curate, semiconductorilor, tehnologiilor cuantice, produselor farmaceutice, medicamentelor esențiale, comunicațiilor și navigației prin satelit.

În cadrul Alianței pentru viitor, UE și Canada vor:

consolida lanțurile de aprovizionare maritime și multimodale;

dezvolta legături mai strânse între porturile europene și canadiene și vor coopera în domeniul infrastructurii maritime critice, al infrastructurii submarine și al porturilor;

promova tranziția către forme de transport mai curate și mai reziliente, inclusiv transportul feroviar și pe căile navigabile.

În domeniul energiei, UE și Canada vor consolida, de asemenea, cooperarea privind securitatea energetică și tranziția energetică. Cele două părți vor evalua oportunitățile pentru dezvoltarea conectivității energetice pe termen lung, inclusiv printr-un studiu comun de fezabilitate privind exporturile de gaze naturale lichefiate (GNL) către Europa.

Totodată, vor aprofunda cooperarea în domeniul surselor de energie durabilă, rețelelor energetice, stocării energiei în baterii și protecției fizice și cibernetice a infrastructurii energetice.

UE și Canada vor continua cooperarea existentă în domeniul tehnologiilor nucleare și vor depune eforturi pentru modernizarea acordului de cooperare nucleară Canada–Euratom.

De asemenea, cele două părți vor accelera cooperarea în materie de investiții în proiecte privind mineralele critice, de la extracție și procesare până la rafinare, producție și reciclare. Vor fi analizate și proiecte privind materiile prime în țări terțe, pentru dezvoltarea unor lanțuri valorice mai sigure și mai sustenabile în domeniul materiilor prime critice.

Servicii și piețe financiare

În cadrul Alianței pentru viitor, UE și Canada vor aprofunda cooperarea financiară, pentru a facilita activitatea companiilor și investitorilor de o parte și de alta a Atlanticului și pentru a susține creșterea economică, inovarea și investițiile.

Cele două părți vor depune eforturi pentru creșterea fluxurilor transfrontaliere de capital și vor sprijini demersurile pentru interconectarea sistemelor de plăți instant.

Securitate și pregătire pentru situații de criză

UE și Canada vor intensifica punerea în aplicare a parteneriatului lor în domeniul securității și apărării, aprofundând dialogul și cooperarea în materie de capabilități de apărare, pace internațională și gestionarea crizelor, sancțiuni, industria de apărare, securitate maritimă și spațială.

Cooperarea dintre UE și Canada include deja participarea la cooperarea structurată permanentă (PESCO), implicarea Canadei în coalițiile pentru dezvoltarea capabilităților și inițiativele din industria de apărare. Participarea Canadei la instrumentul european Acțiunea pentru securitatea Europei (SAFE) permite furnizorilor canadieni să participe la procedurile de achiziții publice în domeniul apărării derulate de statele membre ale UE.

Pentru a răspunde amenințărilor hibride tot mai numeroase, UE și Canada vor dezvolta un cadru de cooperare privind reziliența democratică și își vor intensifica eforturile de combatere a manipulării informațiilor și ingerințelor străine (FIMI), inclusiv prin intermediul unui dialog dedicat.

În cadrul Alianței pentru viitor, cele două părți vor consolida cooperarea în domeniul securității cibernetice, schimbului de informații și rezilienței lanțurilor de aprovizionare, inclusiv prin schimburi de informații privind amenințările cibernetice, răspunsul la incidente, protecția infrastructurii strategice și amenințările emergente asociate inteligenței artificiale.

Pregătire pentru situații de criză

UE și Canada vor consolida cooperarea pentru protejarea populațiilor împotriva crizelor sanitare, dezastrelor naturale și amenințărilor sanitare în continuă evoluție.

În cadrul Alianței pentru viitor, cele două părți vor aprofunda cooperarea privind pregătirea pentru pandemii, supravegherea sănătății publice, contramăsurile medicale și intervențiile de urgență.

De asemenea, vor consolida cooperarea dintre Agenția de Sănătate Publică din Canada și Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor.

Cele două părți vor urmări participarea Canadei la BE READY, parteneriatul Orizont Europa dedicat cercetării și inovării în domeniul pregătirii pentru pandemii, și vor extinde cooperarea privind pregătirea pentru dezastre și gestionarea incendiilor forestiere.

Securitate internă și cooperare judiciară

Pornind de la cooperarea existentă dintre agențiile UE, inclusiv Europol, Frontex și Agenția UE privind Drogurile, și omologii lor canadieni, UE și Canada vor consolida schimbul de informații și cooperarea operațională în domeniul aplicării legii, gestionării frontierelor, combaterii traficului de droguri și securității.

De asemenea, cele două părți vor extinde cooperarea judiciară, vor consolida coordonarea în privința provocărilor emergente de securitate și vor intensifica schimbul de informații privind migrația.

Legături interumane

UE și Canada vor extinde oportunitățile pentru cetățenii lor de a studia, lucra, desfășura activități de cercetare și construi legături durabile.

În cadrul Alianței pentru viitor, cele două părți vor lansa negocieri pentru o participare mai amplă a Canadei la Erasmus+ și vor purta discuții privind dezvoltarea competențelor, mobilitatea forței de muncă și a cercetătorilor și atragerea talentelor.

De asemenea, vor explora posibilitatea unui parteneriat de nouă generație privind mobilitatea tinerilor, valorificând experiența unor programe precum Erasmus+, Consiliul European pentru Cercetare și Acțiunile Marie Skłodowska-Curie.

Cele două părți vor promova cooperarea în domeniul culturii și patrimoniului cultural și vor explora posibilitățile de cooperare în cadrul inițiativei Noul Bauhaus European.

O asociere mai strânsă între UE și Canada

Pornind de la actualul Acord de parteneriat strategic, UE și Canada vor aprofunda dialogul politic și coordonarea privind prioritățile comune.

Liderii au salutat intensificarea schimburilor cu miniștrii canadieni în cadrul reuniunilor relevante ale Consiliului UE și al reuniunilor ministeriale.

UE și Canada vor dezvolta aceste schimburi prin organizarea periodică de summituri, reuniuni ministeriale comune și comitete de cooperare.

Cele două părți vor lucra la definirea conceptului unei asocieri tot mai apropiate a Canadei cu Uniunea Europeană, fără a ajunge la statutul de membru cu drepturi depline, până la summitul UE–Canada din 2027.

Relațiile dintre UE și Canada se bazează pe Acordul de parteneriat strategic (SPA) și pe Acordul economic și comercial cuprinzător (CETA). Aplicate cu titlu provizoriu din aprilie 2017, aceste acorduri au consolidat dialogul politic și legăturile economice dintre cele două părți.

La precedentul summit UE–Canada, desfășurat la 23 iunie 2025, liderii au ridicat parteneriatul strategic dintre cele două părți la un nivel fără precedent, inclusiv prin semnarea parteneriatului în domeniul securității și apărării.

UE și Canada sunt, de asemenea, coinițiatoare ale inițiativei Parteneri pentru multilateralism, lansată în septembrie 2026, în marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Semnatarii au reafirmat că sistemul multilateral fondat pe Carta ONU rămâne indispensabil și au pledat pentru reînnoirea și reforma acestuia, astfel încât să devină mai eficient, mai reprezentativ, mai incluziv și mai bine adaptat scopurilor sale.

UE și Canada cooperează îndeaproape și în cadrul G7 și G20, pentru promovarea priorităților comune și coordonarea răspunsurilor la provocările globale urgente.