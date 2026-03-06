UE și Canada lansează negocierile pentru un acord privind comerțul digital: „Nicio economie modernă nu poate funcționa fără fluxuri de date sigure”

Comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, și ministrul canadian al comerțului internațional, Maninder Sidhu, au lansat joi, la Toronto, negocierile pentru un acord privind comerțul digital între Uniunea Europeană și Canada. Potrivit comunicatului oficial, noul acord își propune să modernizeze relațiile comerciale dintre cele două părți, facilitând și securizând comerțul digital transfrontalier pentru companii și oferind, în același timp, o protecție mai puternică pentru consumatori în mediul online.

Lansarea negocierilor pentru acest acord reflectă angajamentul comun al celor două părți pentru un comerț sigur, deschis și bazat pe reguli, precum și pentru consolidarea și diversificarea relațiilor comerciale cu parteneri care împărtășesc aceleași valori. Prin acest acord, Uniunea Europeană și Canada își propun să joace un rol de lider în definirea unor reguli internaționale ambițioase pentru comerțul digital.

„Prin lansarea negocierilor pentru un Acord privind comerțul digital, suntem pregătiți să ducem parteneriatul dintre UE și Canada la următorul nivel. Deja, peste 40% din comerțul nostru cu servicii, în valoare de 51 de miliarde de euro, este livrat în format digital. Iar fluxurile de date susțin mult mai mult decât activitatea companiilor din tehnologie – nicio economie modernă nu poate funcționa fără date sigure și de încredere. Dacă CETA a pus bazele, un Acord privind comerțul digital va construi următorul nivel”, a declarat Maroš Šefčovič, comisar european pentru comerț și securitate economică, relații interinstituționale și transparență.

Taking the EU-Canada partnership to the next level, by launching talks on a digital trade agreement. Over 40% of our services trade is already delivered digitally. No modern economy runs without trusted, secure data flows. If CETA laid the foundation, a DTA is the next floor. pic.twitter.com/yLan19t5g1 — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) March 6, 2026

Acordul este menit să stabilească reguli clare și previzibile pentru companiile și consumatorii implicați în comerțul digital, asigurând în același timp că atât Uniunea Europeană, cât și Canada își păstrează dreptul de a dezvolta și implementa politici care să răspundă noilor provocări ale economiei digitale.

Mai concret, Acordul privind comerțul digital (DTA) va urmări: