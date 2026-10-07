UE și China pregătesc negocieri comerciale cu accent pe sectorul auto. Beijingul califică drept protecționiste propunerile franco-germane de apărare comercială

Comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, se deplasează miercuri în China pentru negocieri care urmăresc obținerea unui acord privind limitarea exporturilor de automobile hibride chinezești către UE, relatează The Guardian. Discuțiile au loc pe fondul presiunilor franco-germane pentru întărirea instrumentelor europene de apărare comercială, inițiativă criticată de Beijing drept protecționistă, potrivit dpa, preluat de Agerpres.

Negocierile sunt programate joi și vineri, la Beijing, unde Šefčovič va discuta cu ministrul chinez al comerțului, Wang Wentao. Potrivit surselor citate de The Guardian, partea europeană urmărește rezultate „tangibile, semnificative și măsurabile” înaintea summitului liderilor UE de săptămâna viitoare, pe agenda căruia relația cu China va ocupa un loc important.

Discuțiile se concentrează asupra unui posibil acord-pilot pentru un singur sector, cel mai probabil industria auto. Un asemenea aranjament ar urma să testeze o formulă care ar putea fi extinsă ulterior și la alte domenii.

Demersul vizează dezechilibrul comercial tot mai pronunțat dintre cele două economii. Potrivit publicației britanice, excedentul comercial al Chinei în relația cu UE a ajuns la aproximativ un miliard de lire sterline pe zi.

Eforturile diplomatice pentru evitarea unui război comercial de amploare au început la sfârșitul lunii iunie. Luna trecută, UE a solicitat Chinei să limiteze voluntar exporturile de automobile hibride, avertizând că, în lipsa unor măsuri, ar putea recurge la instrumente de salvgardare, inclusiv cote.

Creșterea vânzărilor acestor automobile a urmat introducerii, în octombrie 2024, a taxelor suplimentare asupra vehiculelor electrice chinezești. Automobilele hibride nu intră sub incidența acelor taxe, iar exporturile lor către piața europeană au crescut puternic.

În paralel, Franța și Germania cer o capacitate mai mare a Uniunii de a răspunde rapid practicilor comerciale care distorsionează concurența.

Într-o scrisoare adresată luni președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz au avertizat asupra unui „șoc industrial masiv” care afectează sectoare centrale pentru modelul industrial european, precum industria farmaceutică, aerospațială și auto, producția de mașinării și industria chimică.

Cei doi lideri au cerut folosirea tuturor instrumentelor existente de apărare comercială, dar și dezvoltarea unor măsuri noi. Prima propunere urmărește diversificarea aprovizionării, pentru reducerea dependențelor excesive de furnizori din anumite țări. A doua vizează o procedură care să permită restrângerea rapidă a accesului unei țări terțe la piața unică europeană.

Scrisoarea nu menționează explicit China. Inițiativa intervine însă în contextul preocupărilor europene privind deficitul comercial în relația cu Beijingul și presiunile asupra industriei UE.

China a reacționat marți, cerând Franței și Germaniei să nu împingă Uniunea spre măsuri protecționiste.

„Protecționismul nu poate să îmbunătățească competitivitatea”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului chinez al Comerțului, potrivit dpa. Acesta a susținut că decuplarea economică și întreruperea lanțurilor de aprovizionare ar afecta alte economii fără să aducă beneficii celor care recurg la asemenea măsuri.

Ministerul chinez a îndemnat Parisul și Berlinul să rămână angajate față de deschidere și comerț liber, să respecte regulile Organizației Mondiale a Comerțului și să evite politizarea relațiilor economice și comerciale.

Potrivit The Guardian, propunerea franco-germană pentru un mecanism rapid reflectă și nemulțumirea față de dificultatea folosirii instrumentului european anticoerciție. Franța a susținut activarea acestuia după amenințările tarifare ale președintelui american Donald Trump de anul trecut, însă demersul nu a obținut sprijinul necesar, pe fondul unei proceduri care ar putea dura până la un an.