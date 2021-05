UE își consolidează rolul de “farmacia lumii” și răspunde “arsenalului vaccinurilor” anunțat de Joe Biden: Liderii europeni au decis să doneze cel puțin 100 de milioane de doze până la finalul anului

Liderii statelor membre ale Uniunii Europene au convenit să doneze cel puțin 100 de milioane de doze de vaccin până la sfârșitul anului și să susțină dezvoltarea capacităților de producție locale în țările terțe care au nevoie de sprijin, se arată în concluziile adoptate marți, în cea de-a doua zi a Consiliului European extraordinar de la Bruxelles.

Subliniind că Uniunea Europeană este cel mai mare exportator de vaccinuri anti-COVID-19, liderii europeni au transmis că “impactul pandemiei va fi îngrădit numai printr-un răspuns global cuprinzător” și că UE “va continua eforturile de intensificare a capacităților de producție globală a vaccinurilor”.

“UE și statele sale membre se angajează să accelereze distribuția de vaccinuri pentru a sprijini țările care au nevoie, cu obiectivul de a dona cel puțin 100 de milioane de doze până la finalul anului și să sprijine dezvoltarea dezvoltarea capacităților de producție locale în conformitate cu Declarația de la Roma a Summitului Global privind Sănătatea“, au decis Angela Merkel, Emmanuel Macron, Klaus Iohannis și ceilalți lideri.

Decizia liderilor europeni urmează anunțului președintelui SUA, Joe Biden, care și-a asumat că țara sa va dona 80 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19. Mai mult, Biden a făcut acest anunț, spunând că dacă “în Al Doilea Război Mondial, America a fost arsenalul democrației”, acum ea “va fi arsenalul vaccinurilor”.

Uniunea Europeană a privit cu scepticism propunerea inițială a SUA – de ridicare a brevetelor pentru vaccinurile anti-COVID-19, aceasta estimând că producţia şi exportul de vaccinuri de la fabricile existente sunt cel mai bun mijloc pentru a răspunde rapid cererii mondiale. Mai mult, prin vocea președintei Comisiei Europene, UE s-a prezentat drept “farmacia lumii” în privința vaccinurilor anti-COVID-19.

În continuarea concluziilor pe tema COVID-19, liderii europeni au salutat acordul între instituțiile UE privind certificatul digital COVID și au solicitat revizuirea recomandărilor Consiliului până la jumătatea lunii iunie pentru a facilita libera circulație în interiorul Uniunii.

