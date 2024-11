UE și Coreea de Sud solicită Phenianului să-și retragă trupele trimise în Rusia și subliniază că ”cea mai bună cale pentru a ajunge la pace și prosperitate” o reprezintă ”cooperarea între democrații”

Uniunea Europeană și Coreea de Sud au condamnat la unison furnizarea de arme Moscovei de către Coreea de Nord și au solicitat Phenianului să își retragă trupele pe care le-a trimis în Rusia pentru războiul din Ucraina, anunță Reuters, citat de Agerpres.

Cele două părți au organizat, la Seul, prima lor întrevedere a ”Dialogului Strategic”, la scurtă vreme după ce Statele Unite și Coreea de Sud au tras un semnal de alarmă cu privire la trimiterea de soldați nord-coreeni pentru a sprijini eforturile de război ale Kremlinului.

”Evoluțiile din această peninsulă și din Ucraina, din Coreea și din Ucraina, sunt îndepărtate, dar sunt interconectate, după cum știți foarte bine, inclusiv desfășurarea de trupe nord-coreene în Rusia, care ilustrează importanța agendei noastre comune de securitate. Aceasta nu este o abordare retorică, nici teoretică. Aceasta se datorează faptului că războiul se desfășoară la granițele Europei și pentru că, în acest război, vor participa trupe nord-coreene. Așadar, acest lucru sporește nevoia de a lucra împreună, ghidați de interese comune și valori împărtășite și cu dorința de a ne consolida eforturile de a demonstra că democrațiile oferă cele mai bune rezultate pentru cetățenii noștri. Acestea nu oferă doar libertate – libertate politică – ci și prosperitate, bunăstare și coeziune socială. Democrațiile și cooperarea între democrații sunt cea mai bună cale de a ajunge la pace și prosperitate pentru poporul nostru – pentru coreeni și pentru poporul european – și pentru restul lumii”, a precizat Josep Borrell în cadrul unui comunicat publicat de Serviciul European de Acțiune Externă.

I met Defence Minister Kim Yong Hyun on DPRK & other common security challenges. Russia’s aggression against Ukraine is an existential threat. The Republic of Korea is best positioned to understand it.

We are united in our support to Ukraine. I encouraged them to step it up. pic.twitter.com/LvKTzBXzYO

