UE și Filipine sunt mai aproape de încheierea unui acord de liber schimb după un „acord substanțial” în cadrul negocierilor

Uniunea Europeană a ajuns la un acord politic privind un acord de liber schimb cu Filipine, a declarat președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, în urma unei convorbiri telefonice cu președintele Ferdinand Marcos Jr., informează Politico Europe.

Anunțul vine la trei ani după ce von der Leyen a vizitat Filipine pentru a pregăti terenul în vederea reluării negocierilor comerciale și marchează cea mai recentă etapă importantă în eforturile Bruxelles-ului de a diversifica legăturile comerciale ale UE, ca răspuns la agenda comercială „America first” a președintelui Donald Trump și la dominația crescândă a Chinei în domeniul exporturilor.

„Tocmai am convenit asupra unui acord de liber schimb (UE-Filipine)!”, a postat von der Leyen pe rețelele sociale din New York, unde participă la Adunarea Generală a Națiunilor Unite.

Spoke to President Marcos of the Philippines @bongbongmarcos. We just agreed on a 🇪🇺🇵🇭 free trade deal! This comes just 3 years after my visit to Manila to relaunch the negotiations. I want to thank @MarosSefcovic for yet another trade success.https://t.co/Z0MYsPUNXr pic.twitter.com/QE9erFBAgR — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 22, 2026

Însă un comunicat privind convorbirea dintre cei doi lideri arată că UE și Filipine „sunt pe punctul de a încheia discuțiile privind un acord de liber schimb”, ceea ce indică faptul că vor fi necesare negocieri suplimentare pentru finalizarea acordului.

Într-o declarație separată, comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, și ministrul filipinez al comerțului și industriei, Maria Cristina Aldeguer-Roque, au afirmat că au ajuns la un „acord substanțial” care ar urma să plaseze acordul „pe o traiectorie clară către încheierea sa oficială în lunile următoare”.

Luni a existat o oarecare confuzie când Šefčovič a anulat o vizită planificată la Manila și a organizat în schimb ceea ce Comisia a numit „o videoconferință foarte concentrată și productivă” cu Aldeguer-Roque.

Deși nu se aștepta încheierea unui acord în timpul vizitei, reprezentanții mediului de afaceri sperau să primească un semnal politic care să indice că cele două părți sunt pregătite să finalizeze negocierile.

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, comerțul bilateral dintre UE și Filipine are potențialul de a crește cu mult peste nivelurile actuale – totalizând 17,6 miliarde de euro în bunuri (2025) și 10,3 miliarde de euro în servicii (2024).

Beneficiile reciproce vor proveni din:

Eliminarea tarifelor vamale de ambele părți și îmbunătățirea accesului pe piață de ambele părți. Cu o populație de 113 milioane de locuitori, Filipine reprezintă o piață importantă pentru exportatorii din UE. Acordul de liber schimb va liberaliza peste 94 % din liniile tarifare, acoperind mai mult de 97 % din comerțul bilateral:

Exporturile industriale ale UE către Filipine sunt dominate de mașini și aparate, echipamente de transport, medicamente și aparate medicale.

Principalele noastre exporturi agroalimentare către Filipine includ produse din carne, precum carnea de porc și de pasăre, precum și produse lactate și băuturi spirtoase.

Reguli clare privind achizițiile publice, care deschid pentru prima dată în istorie piața filipineză a achizițiilor publice către ofertanții străini;

O mai bună protecție a drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv pentru o listă semnificativă din punct de vedere comercial de indicații geografice ale UE;

Reguli clare și ambițioase care să faciliteze comerțul digital, garantând în același timp confidențialitatea datelor și protecția consumatorilor;

Reguli transparente privind măsurile sanitare și fitosanitare și barierele tehnice în calea comerțului, care vor facilita comerțul și vor reduce costurile pentru întreprinderi, garantând în același timp respectarea celor mai înalte standarde;

Angajamente ambițioase în materie de durabilitate, aflate în centrul relației comerciale, care fac din respectarea drepturilor omului și a Acordului de la Paris elemente esențiale ale acordului, precum și un capitol foarte ambițios privind comerțul și dezvoltarea durabilă;

Dispoziții transparente și ambițioase privind energia și materiile prime, menite să asigure condiții de concurență echitabile pentru a facilita investițiile durabile, în special în domeniul energiei din surse regenerabile.