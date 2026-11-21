Uniunea Europeană și Indonezia au semnat Acordul de Parteneriat Economic Cuprinzător (CEPA) și Acordul privind Protecția Investițiilor (IPA), într-un demers care consolidează strategia europeană de diversificare a relațiilor comerciale și de reducere a dependențelor economice.

Acordurile deschid noi oportunități de investiții și comerț cu cea mai mare economie din Asia de Sud-Est și a patra cea mai populată țară din lume, iar exporturile UE către Indonezia ar putea crește cu aproape 40% în următorii 15 ani, informează executivul european într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Documentele semnate stabilesc un cadru predictibil pentru comerț și investiții, bazat pe reguli, și urmăresc consolidarea lanțurilor de aprovizionare pentru energie și materii prime, într-un context internațional marcat de incertitudini economice și geopolitice.

Potrivit estimărilor Comisiei Europene, exporturile europene către Indonezia vor crește cu aproape 40% în următorii 15 ani, în special în sectoarele utilajelor, autovehiculelor și produselor metalice. În același interval, exporturile indoneziene de bunuri și servicii către UE sunt estimate să crească cu peste 14%. Acordurile ar putea contribui la majorarea PIB-ului Uniunii Europene cu 16 miliarde de euro și a celui al Indoneziei cu 27 de miliarde de euro, comparativ cu scenariul în care acestea nu ar exista.

After 10 years of negotiations, we did it, @prabowo! We have signed the EU-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement. One of the most ambitious deals the EU has concluded in Asia, connecting 730 million people. Terima kasih 🇪🇺🇮🇩 https://t.co/DyehIS9m7N — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 21, 2026

Unul dintre principalele efecte ale acordului comercial va fi eliminarea taxelor vamale la import pentru 98,5% dintre liniile tarifare și simplificarea procedurilor pentru exporturile europene către Indonezia. Măsurile vizează inclusiv produsele agroalimentare și bunurile industriale, iar companiile europene ar putea economisi peste 600 de milioane de euro anual din taxe vamale.

Acordurile vor facilita, de asemenea, investițiile europene în sectoare strategice din Indonezia, precum vehiculele electrice, electronica și industria farmaceutică, și vor permite companiilor europene să furnizeze servicii cu drepturi depline de proprietate în domenii precum serviciile informatice și telecomunicațiile.

Totodată, documentele prevăd protejarea investițiilor împotriva discriminării nejustificate și a exproprierii, respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv protejarea a 221 de indicații geografice europene, precum și consolidarea cooperării în domeniul materiilor prime critice.

Ursula von der Leyen: Partenerii noștri globali au încredere în noi

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat semnarea acordurilor drept o confirmare a încrederii partenerilor internaționali în Uniunea Europeană și a potențialului economic al relației cu Indonezia.

„2026 este anul în care continuăm să obținem rezultate în domeniul comerțului pentru UE. Acest nou acord ambițios cu Indonezia demonstrează că partenerii noștri globali au încredere în noi și apreciază ceea ce avem de oferit. Comerțul și investițiile dintre UE și Indonezia au un potențial considerabil încă nevalorificat. Odată cu intrarea în vigoare a acestor acorduri, vom înregistra progrese rapide în obținerea unor beneficii concrete pentru cetățenii și companiile noastre”, a declarat Ursula von der Leyen.

La rândul său, comisarul european pentru comerț și securitate economică, Maroš Šefčovič, a subliniat importanța parteneriatului în consolidarea cooperării economice și a rezilienței europene.

„Prin semnarea de astăzi, transformăm din nou ambițiile comune în beneficii concrete. Acesta este un pas important către un viitor economic mai prosper pentru UE și Indonezia, care deschide noi oportunități pentru companii și dă un impuls cooperării noastre în sectoare-cheie, precum industria agroalimentară și producția avansată. Într-o perioadă marcată de o incertitudine globală tot mai mare, parteneriatele strategice reprezintă o sursă de reziliență”, a afirmat acesta.

Acordurile includ și angajamente privind dezvoltarea durabilă, protecția mediului, combaterea schimbărilor climatice și drepturile lucrătorilor. Acordul de la Paris este stabilit ca element esențial al parteneriatului, iar un protocol separat va aborda aspectele legate de uleiul de palmier.

Acordurile trebuie aprobate de Parlamentul European

Următoarea etapă presupune obținerea aprobării Parlamentului European, în timp ce autoritățile indoneziene desfășoară propriile proceduri interne de ratificare. După încheierea procedurilor interne de ambele părți, acordurile vor putea fi aplicate cu titlu provizoriu, cel mai probabil la începutul anului 2027.