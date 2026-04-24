UE și instituțiile financiare au semnat acordul privind Fondul Inițiativei Globale pentru Obligațiuni Verzi, în vederea mobilizării unor investiții de până la 20 de miliarde de euro pentru infrastructura durabilă

Uniunea Europeană și instituțiile partenere de finanțare pentru dezvoltare au semnat vineri Fondul Inițiativei Globale pentru Obligațiuni Verzi (GGBI), un nou instrument de investiții public-privat destinat mobilizării a până la 20 de miliarde de euro din capital privat pentru proiecte de infrastructură durabilă în țările cu venituri mici și medii, informează Comisia Europeană într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Fondul GGBI este unul dintre cei trei piloni ai Inițiativei Globale pentru Obligațiuni Verzi, o inițiativă emblematică a strategiei Global Gateway. Acesta își propune să deblocheze până la 3 miliarde de euro în obligațiuni verzi în țările partenere și să contribuie la finanțarea activităților care susțin obiectivele climatice și de mediu. Fondul va investi exclusiv în obligațiuni emise pe piețele primare, acordând prioritate emitenților aflați la prima emisiune, precum guverne, autorități locale și companii. Cel puțin 20% din investiții vor viza cele mai puțin dezvoltate țări din lume, cu sprijin atât pentru obligațiuni în monedă locală, cât și în euro. Acest lucru va contribui la consolidarea piețelor de capital locale și la promovarea utilizării internaționale a monedei euro. În calitate de lider global în emiterea de obligațiuni verzi, UE va promova standarde ridicate de mediu și va împărtăși bune practici cu țările partenere.

Se estimează că Fondul GGBI va atrage până la 2 miliarde de euro din partea investitorilor privați europeni și internaționali, valorificând aproximativ 1 miliard de euro sub formă de capital propriu din partea investitorilor publici. Din această sumă, aproape 800 de milioane de euro vor proveni de la un consorțiu de instituții europene de finanțare pentru dezvoltare, condus de Banca Europeană de Investiții, alături de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și bănci de dezvoltare din Spania, Italia, Țările de Jos, Germania și Franța. Comisia Europeană va oferi protecție de credit consorțiului prin garanția EFSD+ (Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă Plus). Această sumă va fi completată de contribuții de capital din partea Guvernului Marelui Ducat al Luxemburgului, implementate prin LuxDev, precum și ulterior de finanțări suplimentare așteptate din partea Green Climate Fund, după finalizarea documentației în cursul acestui an. Fondul va fi administrat de Amundi, cel mai mare administrator de active din Europa.

Inițiativa Globală pentru Obligațiuni Verzi este o inițiativă emblematică a strategiei Global Gateway, care urmărește mobilizarea a până la 20 de miliarde de euro din capital privat pentru proiecte de infrastructură durabilă de amploare, în paralel cu dezvoltarea unor piețe solide de obligațiuni verzi în țările partenere. Inițiativa are trei piloni complementari:

– Fondul GGBI, care mobilizează capital privat la scară largă pentru investiții durabile în țările în curs de dezvoltare prin intermediul obligațiunilor verzi;

– Un program amplu de asistență tehnică, care va valorifica expertiza UE pentru a sprijini emitenții din țările partenere în proiectarea și emiterea de obligațiuni verzi și a proiectelor aferente;

– Facilitatea de subvenționare a cuponului verde, care va contribui la reducerea costurilor de împrumut pentru emitenții care se confruntă cu rate ale dobânzilor deosebit de ridicate, în anumite condiții. Mai concret, prin această facilitate, UE va subvenționa o parte din cupoanele obligațiunilor verzi pentru emitenții afectați de dobânzi foarte mari, permițând astfel țărilor partenere să se dezvolte mai rapid pe piața obligațiunilor verzi și să atragă fondurile necesare pentru populație și economie.

Consorțiul GGBI este condus de Banca Europeană de Investiții și include Agenția Spaniolă pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (AECID), banca italiană de dezvoltare Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, banca olandeză de dezvoltare antreprenorială FMO, banca germană de dezvoltare KfW și instituția franceză de finanțare pentru dezvoltare Proparco.

Global Gateway este strategia UE menită să consolideze conexiunile inteligente, curate și sigure în domeniile digital, energetic și al transporturilor, precum și să întărească sistemele de sănătate, educație și cercetare la nivel global.

Aceasta promovează investiții de înaltă calitate care respectă cele mai ridicate standarde de mediu, sociale și de guvernanță, asigurând sustenabilitate și transparență pentru parteneri, cetățeni și planetă.