UE și Iordania accelerează implementarea parteneriatului lor strategic prin acorduri de finanțare în valoare de 135 milioane de euro



Comisarul european pentru Mediterană, Dubravka Šuica, a semnat astăzi, la Amman, alături de ministrul iordanian al Planificării și Cooperării Internaționale, Zeina Toukan, acorduri de finanțare în valoare de 135 de milioane de euro între Uniunea Europeană și Iordania, potrivit comunicatului oficial.

Acordurile vizează consolidarea cooperării în domenii precum educația și dezvoltarea competențelor, gestionarea securității și a migrației, precum și sprijinirea rezilienței economice și a mediului de afaceri. Acestea reprezintă un pas important în implementarea Parteneriatului Strategic și Cuprinzător dintre Uniunea Europeană și Iordania.

Semnarea acordurilor a avut loc în contextul primei vizite oficiale efectuate în Iordania de comisarul european Dubravka Šuica.

Angajamente transformate în acțiuni concrete

Noile acorduri acoperă întreaga gamă de domenii incluse în Parteneriatul Strategic și Cuprinzător dintre Uniunea Europeană și Iordania:

30 de milioane de euro vor fi alocate pentru consolidarea educației și formării tehnice și profesionale. Finanțarea va contribui la dezvoltarea educației, a competențelor tinerilor și a rezilienței pe termen lung, cu accent pe dezvoltarea capitalului uman. Totodată, aceasta va promova o mai mare incluziune a femeilor, tinerilor și persoanelor cu dizabilități în viața politică și economică a Iordaniei.

25 de milioane de euro vor sprijini consolidarea managementului integrat al frontierelor și a securității interne. Fondurile vor susține combaterea amenințărilor transfrontaliere și vor contribui la întărirea stabilității interne și regionale a Iordaniei.

80 de milioane de euro vor susține eforturile Iordaniei de sprijinire a refugiaților sirieni și a comunităților-gazdă din țară. Această finanțare reflectă solidaritatea continuă a Uniunii Europene față de Iordania și recunoaște rolul de lungă durată al țării în găzduirea refugiaților.

Un alt rezultat important al Parteneriatului Strategic și Cuprinzător îl reprezintă sprijinul acordat proiectului Aqaba Digital Hub. O finanțare de 12,3 milioane de euro va susține extinderea capacității sale de date, printr-un împrumut acordat de European Bank for Reconstruction and Development, garantat de Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă Plus.

Această investiție va consolida rolul Iordaniei ca poartă digitală de legătură între Europa, Africa și Asia.