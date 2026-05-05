UE și Japonia accelerează cooperarea în domeniul inteligenței artificiale, al datelor, al cuanticii și al cipurilor

În cadrul celei de a patra reuniuni a Consiliului parteneriatului digital UE-Japonia de la Bruxelles, Uniunea Europeană și Japonia au convenit asupra unor noi măsuri de aprofundare a cooperării în materie de reglementare, cercetare și industrie în ceea ce privește datele, IA, tehnologiile cuantice, semiconductorii, infrastructura digitală și platformele online.

Potrivit comunicatului oficial, aceste măsuri vor îmbunătăți fluxurile transfrontaliere de date, vor promova identitățile digitale interoperabile și vor consolida cooperarea în domeniul cercetării, al reglementării platformelor și al infrastructurii digitale, oferind în același timp beneficii concrete pentru cetățeni și întreprinderi.

Reuniunea a reunit vicepreședinta executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen și miniștrii japonezi Hisashi Matsumoto, ministrul transformării digitale, Yoshimasa Hayashi, ministrul afacerilor interne și comunicațiilor, și Toshiyuki Ochi, ministrul parlamentar adjunct al economiei, comerțului și industriei.

„Succesul parteneriatului nostru este înrădăcinat în discuțiile și colaborarea noastră continuă și de încredere. Această cooperare consolidează inovarea și este esențială pentru competitivitate și securitate economică. Mă bucur că vedem deja rezultate și beneficii concrete și aștept cu nerăbdare să accelerez parteneriatul nostru strâns”, a declarat Virkkunen.

Guvernanța datelor și fluxurile de date

Pentru a îmbunătăți schimbul de date, UE și Japonia au aprofundat discuțiile privind dezvoltarea în comun și interoperabilitatea spațiilor de date. Aceștia au convenit să lanseze un grup de lucru privind strategia în materie de date pentru a îmbunătăți interoperabilitatea cadrelor de politică în materie de date, contribuind la stimularea competitivității și a inovării. Aceștia au salutat, de asemenea, încheierea cu succes a discuțiilor pentru a extinde domeniul de aplicare al deciziei UE privind caracterul adecvat al nivelului de protecție în ceea ce privește Japonia la mediul academic și la cercetare, contribuind la facilitarea cercetării și inovării comune.

Identitate digitală

Un proiect-pilot de succes privind identitățile digitale interoperabile a arătat că utilizarea transfrontalieră este posibilă din punct de vedere tehnic, chiar și în cazul în care cadrele de guvernanță și arhitecturile tehnice diferă. Folosind prototipuri de portofele de identitate digitală, proiectul a demonstrat modul în care interoperabilitatea poate fi realizată în practică între diferite sisteme.

Inteligența artificială

În calitate de lideri mondiali în domeniul IA de frontieră, UE și Japonia colaborează pentru a se asigura că tehnologiile emergente servesc binele public, menținându-și în același timp avantajul competitiv. Aceștia au salutat acordul privind viitoarea asociere a Japoniei la programul Orizont Europa, care va accelera cercetarea comună, inclusiv în domenii digitale precum IA. Aceștia s-au angajat, de asemenea, să încheie un acord de cooperare pentru a aprofunda colaborarea în domeniul cercetării și inovării în domeniul IA, precum și al siguranței IA.

Cuantică

Scrisoarea de intenție, semnată în 2025, a permis o cooperare mai strânsă în domeniul științei și tehnologiei cuantice. UE și Japonia au salutat lansarea proiectului comun de cercetare Q-Neko. Acest proiect reunește parteneri europeni și japonezi pentru a promova mediile de calcul hibride și pentru a explora soluții bazate pe tehnologiile cuantice în domenii precum știința materialelor, reducerea emisiilor de CO2, rețelele de comunicații, dinamica fluidelor, analiza imaginilor prin satelit și nu numai. Partenerii au convenit, de asemenea, să exploreze noi posibilități de cooperare în domeniul cuantic, inclusiv cu actorii din industrie.

Infrastructura digitală și standardizarea

De la cabluri submarine la semiconductori, infrastructura digitală globală critică este esențială pentru o coloană vertebrală digitală rezilientă și pentru securitatea economică. UE și Japonia au salutat reuniunile grupului de lucru comun privind aspectele de politică pentru conectivitatea globală, în cadrul cărora au fost discutate securitatea și reziliența cablurilor submarine, proiectele de conectivitate în regiunea indo-pacifică și conectivitatea arctică și au confirmat că aceste discuții vor continua. UE și Japonia au salutat, de asemenea, progresele înregistrate în cadrul proiectului comun de cercetare privind tehnologia 6G, care contribuie la consolidarea poziției de lider a Europei și Japoniei în domeniul tehnologiilor de rețea 6G. În ceea ce privește standardizarea, aceștia au salutat legăturile mai strânse dintre organismele de standardizare respective.

Semiconductori

În ceea ce privește semiconductorii, UE și Japonia și-au confirmat intenția de a aborda provocările generate de politicile și practicile care nu se bazează pe piață, precum și dependențele lanțului de aprovizionare în sectoarele critice. De asemenea, aceștia au încurajat explorarea în continuare a oportunităților de cercetare colaborativă în domeniul tehnologiilor semiconductorilor de generație următoare.

Platforme

Cooperarea privind platformele online va fi consolidată printr-un acord de cooperare între Ministerul japonez al Afacerilor Interne și Comunicațiilor și Direcția Generală Comunicații, Rețele, Conținut și Tehnologie a Comisiei Europene. Aceasta va aprofunda cooperarea în ceea ce privește transparența sistemelor de moderare a conținutului și eficacitatea sistemelor de raportare a conținutului ilegal și a informațiilor care încalcă drepturile. Aceștia au salutat, de asemenea, acordul de cooperare semnat în 2025 între Comisia pentru comerț echitabil din Japonia și Comisia Europeană pentru a promova piețe digitale echitabile și contestabile.

În cadrul discuțiilor, UE și Japonia au convenit să înceapă să lucreze în noi domenii, inclusiv în domeniul jocurilor video și al strategiilor audiovizuale. Cea de a cincea reuniune a Consiliului Parteneriatului digital va avea loc la Tokyo în 2027.