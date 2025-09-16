Connect with us

U.E.

UE și Japonia convin să-și consolideze cooperarea în sectoarele strategice ale mineralelor critice, bateriilor și biotehnologiei

Published

2 hours ago

on

© European Union, 2025/ Source: EC - Audiovisual Service

Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru strategie industrială și prosperitate, Stéphane Séjourné, s-a întâlnit, astăzi, 16 septembrie, la Tokyo, cu ministrul economiei, comerțului și industriei din Japonia, Yoji Muto, pentru a reafirma angajamentul comun față de consolidarea relațiilor economice și industriale dintre UE și Japonia, potrivit unui comunicat.

Plecând de la Alianța pentru Competitivitate lansată la cel de-al 30-lea summit UE-Japonia din iulie 2025, oficialii au salutat progresele rapide înregistrate în cooperarea bilaterală, inclusiv memorandumurile de înțelegere și cooperare între organizații japoneze și europene cheie din domeniul bateriilor și al altor tehnologii strategice.

 

Având în vedere provocările globale în materie de comerț și securitate, cele două părți au convenit asupra necesității de a aprofunda colaborarea în sectoare strategice precum mineralele critice, bateriile și biotehnologia. Aceștia au subliniat importanța unor lanțuri de aprovizionare reziliente, care să depășească considerentele legate de costuri și care să poată stimula oferta și cererea în sprijinul piețelor principale.

Reuniunea a confirmat intenția UE și a Japoniei de a promova cooperarea prin dialogul politic, parteneriatele cu sectorul privat și oportunitățile de investiții. Ambele părți și-au reafirmat angajamentul față de o ordine economică bazată pe norme, liberă și echitabilă și și-au exprimat determinarea de a convoca cât mai curând posibil dialogul economic la nivel înalt extins convenit la recentul Summit.

Related Topics:

Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

CONSILIUL UE

Statele UE au convenit asupra unui cadru comun pentru ucrainenii strămutați, pentru a asigura o reintegrare durabilă în Ucraina, atunci când condițiile o vor permite

Published

53 seconds ago

on

September 16, 2025

By

© European Union 2022 - Source : EP

Statele membre UE au convenit asupra unui cadru comun pentru revenirea în țară a ucrainenilor plecați din cauza războiului din Ucraina, atunci când condițiile o vor permite, și pentru acordarea statutului de rezident legal refugiaților eligibili.

Potrivit comunicatului oficial, prin această recomandare, UE se pregătește pentru o abordare coordonată atunci când condițiile din Ucraina vor permite treptat eliminarea statutului de protecție temporară.

Recomandarea include, de asemenea, măsuri pentru asigurarea furnizării de informații persoanelor strămutate și măsuri pentru coordonarea, monitorizarea și schimbul de informații între statele membre și Ucraina.

„Atacurile persistente și nejustificate ale Rusiei împotriva Ucrainei continuă. Solidaritatea Uniunii Europene cu poporul ucrainean rămâne neclintit. În același timp, este normal să ne pregătim pentru ziua când situația va permite ucrainenilor să se întoarcă acasă pentru a contribui la reconstruirea țării lor”, a declarat ministrul danez pentru imigrație, Kaare Dybvad Bek.

Statele membre sunt chemate să ofere ucrainenilor strămutați permise de ședere naționale, acordate, de exemplu, pe baza angajării, formării profesionale, educației sau a motivelor familiale, dacă persoanele îndeplinesc anumite condiții.

Persoanelor care beneficiază de protecție temporară ar trebui să li se permită, de asemenea, să solicite statuturi prevăzute de legislația UE, de exemplu pentru angajări foarte calificate. Nu este posibil ca o persoană să dețină simultan un statut prevăzut de legislația UE și să beneficieze de protecție temporară.

Mulți ucraineni care au fugit din calea războiului au nevoie de sprijin pentru a putea reveni în Ucraina și a se reintegra în societatea ucraineană. Statele membre îi pot ajuta permițându-le să efectueze vizite exploratorii în Ucraina. Condițiile pentru aceste vizite exploratorii ar trebui să fie coordonate între țările UE.

Statele membre ar trebui să prevadă programe de întoarcere voluntară, valabile pentru o perioadă limitată – și să coordoneze condițiile acestor programe cu autoritățile ucrainene și cu alte state membre. În plus, ar trebui să extindă drepturile conferite de protecția temporară (de exemplu, legate de locuință, îngrijire medicală și educație) persoanelor înscrise în programele de întoarcere voluntară.

Statele membre ar trebui, de asemenea, să se asigure că oferă informații ucrainenilor strămutați – cu privire la oportunitățile de a solicita un alt statut legal, impactul asupra avantajelor și drepturilor lor și sprijinul pentru revenirea în Ucraina.

Țările UE ar trebui, în special, să pună în funcțiune sisteme de informare și campanii privind programele de întoarcere voluntară. Totodată, ele pot înființa așa-numitele „Unity Hubs”, care pot fi finanțate prin programe UE. Unity Hubs pot servi ca puncte de contact pentru ucrainenii strămutați dintr-un stat membru, oferind asistență pentru documente și sfaturi privind angajarea, atât în Ucraina, cât și în țara gazdă.

De la începerea războiului din Ucraina, peste 4,3 milioane de oameni au părăsit Ucraina ajungând în Uniunea Europeană, potrivit Comisiei Europene. Germania găzduiește cea mai mare parte dintre aceștia, peste 1,2 milioane de persoane, scrie Agerpres

Continue Reading

COMISIA EUROPEANA

Trei proiecte din România, sprijinite de Erasmus+, printre câștigătoarele Premiilor europene pentru predare inovatoare 2025

Published

49 minutes ago

on

September 16, 2025

By

© European Union, 2015/Source: EC - Audiovisual Service

Un număr de 117 profesori și școli din peste 30 de țări europene și din afara UE au fost recompensați pentru excelența în predare și inovare educațională, în cadrul ediției din 2025 a Premiilor europene pentru predare inovatoare, susținute de Erasmus+, și acordate de Comisia Europeană. Printre câștigători se numără și trei proiecte din România, coordonate de cadre didactice și instituții care au integrat în activitatea lor principii de sustenabilitate, incluziune și cetățenie activă.

Realizările laureaților Premiilor europene pentru predare inovatoare din 2025 reprezintă un exemplu al eforturilor susținute și devotamentului cadrelor didactice, cărora le sunt recunoscătoare, fiecăruia în parte. Aceste cadre didactice au oferit un exemplu demn de urmat pentru generațiile viitoare de profesori. Profesorii sunt coloana vertebrală a societăților noastre. Nu numai că le oferă copiilor și tinerilor cunoștințele de care au nevoie pentru viitoarea lor carieră, ci și, mai important, îi pregătesc pentru viața de adulți, înzestrându-i cu competențe de bază, printre care simțul civic și cunoștințele civice. Sunt convinsă că nivelul de pregătire, de competitivitate și de cultură democratică al unei societăți este strâns legat de educație. Și de uniunea noastră a competențelor. Aștept cu nerăbdare să îi întâlnesc pe acești deschizători de drumuri cu ocazia ceremoniei de decernare a premiilor din 8-9 decembrie de la Bruxelles”, a transmis Roxana Mînzatu, Vicepreședinta executivă a CE pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire. 

Proiectul Be Smart, Be Green!, coordonat de Școala Gimnazială „Vasile Conta” din Iași, a promovat educația pentru mediu și responsabilitatea civică în rândul elevilor. Prin activități creative și practice, elevii au dobândit competențe verzi și au fost inspirați să devină cetățeni activi în lupta împotriva schimbărilor climatice.

Proiectul Rangers of Change, coordonat de Școala Gimnazială nr. 195 din București, a îmbinat în mod inovator învățarea limbilor străine cu educația climatică, sprijinind integrarea refugiaților și dezvoltarea cadrelor didactice. Inițiativa a promovat multilingvismul, incluziunea și cetățenia responsabilă, valorificând identitățile culturale și sociale ale elevilor migranți și refugiați. Participanții au exersat limba engleză și au învățat termeni în greacă, spaniolă, portugheză, lituaniană și ucraineană.

Al treilea proiect, Green skills, gamification and cross-cultural communication for improved heritage projects, coordonat de Centrul Cultural Județean Harghita, a oferit instruire și mentorat pentru profesioniști din domeniul patrimoniului și pentru dezvoltatori comunitari din zone rurale. Accentul a fost pus pe sustenabilitate, incluziune, digitalizare și colaborare internațională, fiind elaborate două ghiduri practice care sprijină centrele culturale rurale în conceperea unor proiecte orientate spre viitor, ce valorifică patrimoniul natural și cultural local.

Prin aceste premii, Comisia Europeană oferă recunoaștere cadrelor didactice și instituțiilor care folosesc metode inovatoare, interactive și incluzive, pregătind cursanții de toate vârstele pentru a participa activ la viața publică și pentru a promova valorile Uniunii Europene, precum libertatea, solidaritatea și incluziunea.

Câștigătorii vor avea ocazia de a-și împărtăși bunele practici unui public mai larg, cu ocazia evenimentului „Premiul european pentru predare inovatoare 2025”, care va avea loc în perioada 8-9 decembrie la Bruxelles și online. Proiectele câștigătoare vor fi prezentate pe mai multe platforme: site-ul web al Premiului european pentru predare inovatoare, canalele de comunicare socială Erasmus+, portalul Spațiului european al educației și Platforma europeană pentru educația școlară

Continue Reading

U.E.

De la Berlin, Nawrocki cere despăgubiri de război pentru „nedreptățile suferite de Polonia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial”. Germania consideră această chestiune încheiată din punct de vedere juridic

Published

1 hour ago

on

September 16, 2025

By

© Karol Nawrocki / X

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a efectuat marți prima sa vizită oficială la Berlin de la preluarea mandatului. Cu această ocazie, Nawrocki a discutat cu președintele german Frank-Walter Steinmeier și cu cancelarul Friedrich Merz despre provocările de securitate regională, viitorul Uniunii Europene, perspectivele relațiilor polono-germane, precum și problema despăgubirilor de război pentru pierderile suferite de Polonia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Nawrocki a fost primit cu onoruri militare la Palatul Bellevue, reședința oficială a președintelui german Frank-Walter Steinmeier, înainte de întâlnirea cu cancelarul Friedrich Merz.

Președintele Poloniei a discutat cu omologul său german despre importanța unei colaborări strânse și de încredere între țările lor. De asemenea, cei doi au abordat situația actuală a războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și au fost de acord că Ucraina trebuie să fie în continuare sprijinită, iar securitatea pe flancul estic al NATO trebuie consolidată.

Subiectul despăgubirilor de război a fost unul dintre principalele puncte de discuție. La începutul acestei luni, Nawrocki și-a reiterat apelul pentru despăgubiri din partea Germaniei și a afirmat că viitorul relației dintre cei doi vecini ar putea depinde de soluționarea acestei probleme.

Referitor la cererea președintelui polonez privind despăgubirile, Frank-Walter Steinmeier, subliniat că, din perspectiva Germaniei, această chestiune este considerată încheiată din punct de vedere juridic. Totuși, promovarea memoriei și a amintirii istorice rămâne o preocupare comună.

La rândul său, Merz a evidențiat rolul Poloniei ca partener european esențial și prieten apropiat al Germaniei. Împreună cu președintele Nawrocki a condamnat recentele încălcări ale spațiului aerian polonez de către Rusia și a reafirmat angajamentul Germaniei de a sprijini Polonia în fața amenințării ruse.

„Polonia joacă un rol-cheie în Uniunea Europeană și în consolidarea pilonului european al NATO. Promovarea reconcilierei cu Polonia, după ororile celui de-al Doilea Război Mondial și ocupația germană, rămâne o responsabilitate istorică a guvernului german. Securitatea comună a regiunii Mării Baltice și a flancului estic al NATO este o prioritate majoră. În acest context, guvernul german și-a extins și consolidat angajamentul pentru patrularea aeriană asupra Poloniei”, se arată într-un comunicat al executivului de la Berlin.

„Am avut discuții importante la Berlin cu președintele Frank-Walter Steinmeier și cu cancelarul Friedrich Merz. Am vorbit despre provocările legate de securitatea regională, viitorul Uniunii Europene, perspectivele relațiilor polono-germane, precum și despre despăgubirile pentru nedreptățile suferite de Polonia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Am subliniat clar atât aspectele care ne unesc, cât și așteptările Poloniei față de partea germană”, a scris Nawrocki, pe X. 

Din perspectiva guvernului german, nu există nicio obligație legală, conform dreptului internațional, de a acorda despăgubiri Poloniei, informează Euronews

În 1953, conducătorii de la Varșovia au renunțat, sub presiunea Uniunii Sovietice, la orice pretenție viitoare privind despăgubirile de război.

Polonia rămâne însă divizată: unii doresc să meargă mai departe și să lase trecutul în urmă, în timp ce alții — invocând distrugerile și pierderile masive din timpul celui de-al Doilea Război Mondial — continuă să ceară despăgubiri din partea Germaniei. 

Continue Reading

Facebook

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Advertisement
CONSILIUL UE54 seconds ago

Statele UE au convenit asupra unui cadru comun pentru ucrainenii strămutați, pentru a asigura o reintegrare durabilă în Ucraina, atunci când condițiile o vor permite
COMISIA EUROPEANA49 minutes ago

Trei proiecte din România, sprijinite de Erasmus+, printre câștigătoarele Premiilor europene pentru predare inovatoare 2025
U.E.1 hour ago

De la Berlin, Nawrocki cere despăgubiri de război pentru „nedreptățile suferite de Polonia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial”. Germania consideră această chestiune încheiată din punct de vedere juridic
ROMÂNIA2 hours ago

Oana Țoiu, „discuție constructivă și fructuoasă” cu secretarul american pentru Energie despre proiecte de interes reciproc și reziliența energetică
REPUBLICA MOLDOVA2 hours ago

Bolojan a discutat cu BERD despre Portul Giurgiulești din R. Moldova, aflat în proces de achiziție internațională, și sprijinirea conectivității pe Dunăre și la Marea Neagră
U.E.2 hours ago

UE și Japonia convin să-și consolideze cooperarea în sectoarele strategice ale mineralelor critice, bateriilor și biotehnologiei
POLITICĂ2 hours ago

Nicușor Dan: Cercetarea prezentată de procurorul general, o dovadă “consistentă” a dezinformărilor Rusiei și a influențării alegerilor prezidențiale
ROMÂNIA3 hours ago

ICI București participă la evenimentul „Romania – Israel Homeland Security Forum” și reafirmă angajamentul pentru cooperare internațională și reziliență digitală
COMISIA EUROPEANA3 hours ago

Raport Comisia Europeană: O integrare mai bună pe piața muncii a grupurilor subreprezentate poate contribui la atenuarea deficitului de competențe și de forță de muncă
JUSTIȚIE3 hours ago

România, ținta „predilectă” a unor ample atacuri hibride în contextul electoral din 2024, afirmă procurorul general: Călin Georgescu, beneficiarul acestei campanii de influențare

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI4 days ago

Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
COMISIA EUROPEANA6 days ago

“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
COMISIA EUROPEANA6 days ago

SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI6 days ago

„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
COMISIA EUROPEANA6 days ago

SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
COMISIA EUROPEANA6 days ago

SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
COMISIA EUROPEANA6 days ago

SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
COMISIA EUROPEANA6 days ago

SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
INTERNAȚIONAL1 week ago

Volodimir Zelenski a discutat cu Emmanuel Macron după atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei: „Împreună cu Franța, pregătim noi măsuri pentru a ne întări” apărarea
CONSILIUL EUROPEAN2 weeks ago

Din Ucraina, președintele Consiliului European anunță că o echipă europeană se va deplasa la Washington pentru a discuta cu „prietenii americani” despre sancțiuni suplimentare contra Rusiei

Trending