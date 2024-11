UE și Japonia încheie un parteneriat de apărare și securitate, primul de acest fel al Uniunii în regiunea Indo-Pacifică

Pe fondul îngrijorării că „Ucraina de astăzi ar putea fi Asia de Est mâine”, Japonia și Uniunea Europeană au convenit să lanseze un parteneriat de apărare și securitate care va pune bazele unei cooperări mai strânse în domenii critice precum securitatea maritimă și legăturile în industria de apărare.

Noul parteneriat a fost anunțat vineri, la Tokyo, de ministrul de externe Takeshi Iwaya și de șeful politicii externe a UE, Josep Borrell, în contextul primului dialog strategic dintre șefii diplomațiilor niponă și europeană și reprezintă o măsură care, potrivit experților, subliniază sentimentul lor comun al urgenței și al percepției amenințărilor, pe fondul preocupărilor suprapuse cu privire la o aliniere strategică în creștere între China, Rusia și Coreea de Nord.

