UE și Japonia lansează primul dialog dedicat industriei de apărare pentru consolidarea lanțurilor de aprovizionare și reducerea dependențelor

Uniunea Europeană și Japonia au lansat, vineri, primul Dialog dedicat industriei de apărare, într-un demers care vizează consolidarea lanțurilor de aprovizionare și dezvoltarea cooperării în sectoare cu utilizare duală, pe fondul preocupărilor comune privind securitatea și dependențele strategice, informează Comisia Europeană.

La reuniunea inaugurală au participat comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, și ministrul de stat japonez pentru economie, comerț și industrie, Toshio Ino.

Dialogul a reunit reprezentanți ai industriei de apărare și ai asociațiilor de profil din UE și Japonia, care au subliniat necesitatea accelerării măsurilor pentru creșterea rezilienței lanțurilor de aprovizionare din domeniul apărării, precum și explorarea dezvoltării comune în sectoare cu dublă utilizare.

Cele două părți au confirmat că întărirea bazelor industriale reprezintă o prioritate comună și au convenit asupra necesității unui cadru de cooperare mai strâns între sectoarele lor de apărare.

Inițiativa este văzută ca un pas concret pentru punerea în aplicare a obiectivelor Alianței pentru competitivitate UE–Japonia, care urmărește consolidarea competitivității comune, în linie cu prioritățile strategice ale celor două părți.

Totodată, dialogul contribuie la obiectivele Parteneriatului pentru securitate și apărare UE–Japonia, în special în ceea ce privește reducerea dependențelor și dezvoltarea unor ecosisteme de apărare mai robuste.