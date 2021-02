UE și Japonia sărbătoresc a doua aniversare a Acordului de parteneriat economic prin facilitarea suplimentară a comerțului cu vin și vehicule

Uniunea Europeană, Statele Unite și Marea Britanie au condamnat duminică “utilizarea disproporţionată a forţei” împotriva protestatarilor şi a jurnaliştilor și arestarea a peste 5.000 de persoane în Rusia în timpul celei de-a doua săptămâni consecutive de manifestații pro-Navalnîi, în semn de solidaritate cu opozantul rus reținut de autorități după revenirea sa în țară.

Şeful diplomaţiei UE, Josep Borrell, care va efectua joi și vineri o vizită la Moscova, a “deplâns arestările masive” și “utilizarea disproporţionată a forţei”.

“Oamenii trebuie să îşi poată exercita dreptul de a protesta fără teama de represiune. Rusia trebuie să îşi respecte angajamentele internaţionale”, a scris Josep Borrell pe Twitter.

Acest protest al şefului diplomaţiei UE vine cu puţin timp înainte de vizita sa la Moscova în perioada 4-6 februarie pentru a cere eliberarea lui Navalnîi şi pentru a discuta despre “relațiile complexe” dintre Federația Rusă şi Uniunea Europeană. Aceasta va fi prima vizită în Rusia a unui şef al diplomaţiei europene din 2017 încoace.

O reacție a venit și din partea secretarului de stat american Antony Blinken, care a condamnat represiunea Moscovei împotriva protestatarilor anti-guvernamentali.

“SUA condamnă utilizarea continuă de tactici dure de către autoritățile ruse împotriva manifestanților pașnici și jurnaliștilor pentru a doua săptămână consecutivă. Reînnoim apelul nostru către Rusia să îi elibereze pe toți cei reținuți pentru exercitarea drepturilor omului, inclusiv pe Aleksei Navalnîi“, a scris Blinken, pe Twitter.

Mesajul a atras reacţia MAE rus care a acuzat SUA de “ingerinţă flagrantă” în afacerile sale interne.

La rândul său, și ministrul britanic de externe, Dominic Raab, a declarat că Marea Britanie condamnă arestările făcute în rândul protestatarilor şi a jurnaliştilor.

“Fac apel la Guvernul Rusiei să respecte dreptul oamenilor de a protesta paşnic. Libertatea mass-media trebuie protejată”, a scris Raab, pe Twitter.

Poliţia rusă a arestat duminică câteva mii de persoane şi a blocat centrul mai multor oraşe, inclusiv al capitalei, în timpul unor noi demonstraţii organizate în toată ţara pentru eliberarea opozantului Aleksei Navalnîi. Autorităţile ruse spun că aceste proteste nu au fost autorizate, informează Agerpres.

Printre protestatarii arestaţi la Moscova s-a numărat şi soţia lui Alexei Navalnîi, Iulia, care a fost eliberată ulterior, asemenea săptămânii trecute.

Potrivit Uniunii Jurnaliştilor din Rusia, cel puţin 60 de reprezentanţi ai presei au fost arestaţi.

Alexei Navalnîi a fost arestat pe 17 ianuarie după ce s-a întors în Moscova din Germania unde a fost tratat după o presupusă otrăvire pentru care îl acuză pe preşedintele Vladimir Putin şi serviciile de securitate ruse. El face obiectul mai multor proceduri judiciare, pe care le consideră motivate politic.