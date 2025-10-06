COMISIA EUROPEANA
UE și Japonia vor consolida legăturile în domeniul cercetării prin acordul ”Orizont Europa”
UE și Japonia au convenit să aprofundeze cooperarea în domeniul cercetării și inovării, negocierile privind asocierea Japoniei la Orizont Europa urmând să se încheie până la sfârșitul anului 2025, a menționat Executivul European într-un comunicat oficial.
În cadrul unei reuniuni la Kyoto, comisarul pentru start-up-uri, cercetare și inovare, Ekaterina Zaharieva, și ministrul japonez pentru politică științifică și tehnologică, Minoru Kiuchi, au subliniat importanța colaborării pentru a aborda provocările globale și a stimula competitivitatea.
Acordul ar deschide calea cercetătorilor japonezi să se alăture partenerilor din UE în condiții de egalitate în cadrul programului de lucru Orizont Europa 2026/2027, în special în cadrul pilonului II, care finanțează proiecte în domeniile climei, energiei, mobilității, digitalului, industriei, spațiului și sănătății.
„Europa și Japonia dispun de talent și de tehnologie, dar trebuie să le utilizăm împreună. Asocierea la programul Orizont Europa va face acest lucru posibil, oferind cercetătorilor noștri șansa de a realiza progrese revoluționare pe care oamenii le vor vedea în spitalele lor, în facturile la energie și în tehnologiile pe care le utilizează în fiecare zi. Aceasta este cooperarea în acțiune”, a transmis comisarul european, Zaharieva.
Cele două părți au salutat, de asemenea, un nou raport al grupului de experți UE-Japonia privind materialele avansate, care evidențiază nevoile comune în domeniul construcțiilor, energiei, mobilității, electronicii și cercetării bazate pe date. Aceste priorități vor ghida proiectele viitoare și dialogurile politice.
Japonia este un partener strategic al UE în domeniul științei și inovării de mai bine de două decenii. Negocierile oficiale privind asocierea la Orizont Europa au început în noiembrie 2024.
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a promis celor din domeniul tehnologiei că Uniunea Europeană va crea condițiilor propice pentru ca acest sector să se dezvolte pe bătrânul continent.
Prezentă la evenimentul intitulat „Săptămâna tehnologiei italiene”, aceasta și-a exprimat dorința într-un discurs ca profesioniștii din acest sector „să aleagă Europa, ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa”.
„Știm că numărul unicornilor este încă prea mic, iar o treime dintre ei ajung să părăsească continentul nostru. Acesta este un semnal de alarmă. Nu putem accepta ca cei mai talentați dintre noi să fie nevoiți să plece pentru a se realiza. Trebuie să găsiți solul potrivit pentru a vă dezvolta aici, în Europa”, a arătat von der Leyen, vorbind despre eforturile pe care le depune Uniunea Europeană pentru a îndepărta trei dintre obstacolele care stau în calea dezvoltării profesioniștilor din domeniul tech.
Prima dintre chestiuni atinsă de președinta Comisiei Europene este cea a lipsei de finanțare.
„Iată adevărul surprinzător. Europa nu duce lipsă de capital. Economiile gospodăriilor europene se ridică la aproape 1,4 trilioane de euro, comparativ cu puțin peste 800 de miliarde în Statele Unite. Ceea ce ne lipsește este capitalul de risc și capitalul propriu. Aici, în Europa, doar 24 % din averea financiară a gospodăriilor este investită în capital propriu, comparativ cu 42 % în SUA. Trebuie să recuperăm decalajul și trebuie să o facem rapid. De aceea, ca prim pas, creăm un fond de mai multe miliarde de euro, Scaleup Europe Fund, în parteneriat cu investitori privați. Fondul va realiza investiții directe în capitaluri proprii în sectoare strategice, precum inteligența artificială, tehnologia cuantică, tehnologiile curate și altele. Acesta va ajuta companiile în creștere, precum a dumneavoastră, să își acopere deficitul de finanțare. Dar avem nevoie și de o soluție mai structurală. Avem nevoie de o piață de capital profundă și lichidă pentru Europa, unde să puteți găsi capitalul de care aveți nevoie fără a traversa oceanul. Acesta este obiectivul noii noastre Uniuni a economiilor și investițiilor. Vă aducem finanțarea – pentru ca dumneavoastră să vă puteți dezvolta chiar aici, acasă”, a arătat Ursula von der Leyen.
Fragmentarea pieței unice reprezintă un alt obstacol, a mai transmis oficialul european.
„Trăim într-o epocă în care o linie de cod poate traversa continentul într-o milisecundă, în timp ce start-up-ul din spatele acesteia rămâne blocat la frontieră. Știți prea bine acest lucru. De prea multe ori, este mai ușor să te extinzi pe un alt continent decât în Europa. Poate fi un coșmar să ai de-a face cu 27 de birocrații și legislații diferite. Deci, cum putem remedia această situație? Propunem o abordare complet nouă a modului în care companiile inovatoare operează în Europa. Noi o numim „regimul 28”. În loc să modificăm 27 de sisteme naționale pentru a le apropia, începem ceva nou. Anul viitor, vom prezenta o nouă legislație, pentru a crea un set unic și simplu de norme în întreaga Uniune. Acesta va fi același în Torino, Lyon, Barcelona sau München. Astfel, veți putea să vă extindeți peste granițe mult mai ușor decât până acum. Ideea mea este simplă. Un start-up din San Francisco se poate extinde cu ușurință în întreaga SUA. Vreau ca același lucru să fie valabil și pentru dumneavoastră. Pentru că Europa este casa dumneavoastră. Și trebuie să vă simțiți ca acasă oriunde în Europa”, a dezvăluit președinta Comisiei Europene.
Cea de-a treia problemă este provocată de adoptarea lentă a noilor tehnologii, a mai arătat oficialul european.
„Tocmai în acest domeniu au întâmpinat dificultăți întreprinderile în urmă cu treizeci de ani, când companiile noastre au fost prea lente în procesul de digitalizare și de trecere la mediul online. Astfel, am pierdut teren în fața principalilor noștri concurenți. De data aceasta, Europa are o poziție de start mai puternică. Marile companii europene adoptă IA în același ritm ca și omoloagele lor din SUA. Însă întreprinderile mai mici rămân în urmă. Și alți concurenți, precum China și India, avansează rapid. Trebuie să schimbăm viteza. Trebuie să accelerăm adoptarea IA la toate nivelurile. De aceea, săptămâna viitoare vom prezenta o strategie de aplicare a AI. Aceasta se bazează pe un principiu fundamental, dar transformator. AI pe primul loc. Ori de câte ori o companie sau o instituție publică se confruntă cu o nouă provocare, prima întrebare trebuie să fie: cum poate ajuta AI? Pentru că, atunci când IA este implicată, ajungem la soluții mai bune. Rapide. Fiabile. Accesibile. Unele dintre start-up-urile voastre sunt deja pionieri în acest domeniu. IA poate ajuta medicii să diagnosticheze cancerul sau să accelereze descoperirea de medicamente inovatoare. Adoptarea IA trebuie să fie generalizată. Și vrem să contribuim la accelerarea acestui proces. Prin urmare, vom crea o rețea europeană de centre de screening avansate bazate pe IA. Acest lucru înseamnă asistență medicală de cea mai înaltă calitate în toate colțurile Europei, cu timpi de așteptare mai scurți. Și vom stimula spitalele și companiile farmaceutice să adopte soluții inovatoare bazate pe IA. Pentru că IA poate salva vieți. Iar Europa trebuie să fie în avangardă”, a dezvăluit ea, precizând că va promova aceeași abordare „AI first” în toate industriile strategice.
Președinta Comisiei Europene i-a contrazis pe scepticii care spun că „Europa a întârziat în cursa pentru AI” și că „o altă generație de talente europene va fi nevoită să plece”.
„Nu sunt de acord. Nu numai pentru că cursa pentru AI abia începe. Ci și pentru că am văzut de ce sunt capabili europenii atunci când ne propunem un obiectiv. Inclusiv în domeniul tehnologiei. Acum zece ani, Europa era în urma restului lumii în cursa pentru puterea de calcul. Aveam un singur supercomputer în topul mondial. Dar apoi întregul continent s-a mobilizat. Am făcut din supercomputere o prioritate absolută a primului meu mandat. Astăzi, avem patru supercomputere în topul mondial. Două dintre ele se află în Italia. Acestea sprijină start-up-urile noastre inovatoare să dezvolte, să antreneze și să implementeze modelele lor de IA de nouă generație. Am sfidat scepticii și am făcut din Europa un lider mondial. Știu că această poveste despre depășirea obstacolelor vă poate părea familiară. Pentru că este și povestea multora dintre voi, cei prezenți aici. De câte ori vi s-a spus că ținteați prea sus? De câte ori ați crezut că nu mai aveți nimic de încercat? Și totuși, iată-vă aici. Nu pentru că nu ați eșuat niciodată, ci pentru că ați găsit întotdeauna puterea de a porni din nou la drum. Acesta este spiritul pe care îl simt în această sală. Și vreau ca Uniunea noastră să se inspire din voi. Nu vom precupeți niciun efort pentru a face din Europa un continent al IA. Nu vom precupeți niciun efort pentru a vă determina să alegeți Europa. Pentru că aceasta este marea misiune a epocii noastre”, a conchis Ursula von der Leyen.
Comisia Europeană respinge încercările Budapestei de a debloca 545 de milioane de euro din fondurile UE înghețate, pe fondul escaladării tensiunilor
Comisia Europeană a respins parțial planul Ungariei de a debloca 545 de milioane de euro din fondurile UE înghețate, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Bruxelles și Budapesta, informează Politico Europe.
Din această sumă, Ungaria va primi doar 163,5 milioane de euro în avans. Chiar și acești bani pot fi recuperați de Comisie dacă se consideră că au fost cheltuiți în mod necorespunzător.
Capitalele naționale sunt din ce în ce mai frustrate din cauza premierului maghiar Viktor Orbán, din cauza amenințărilor sale de a torpila sancțiuni mai severe împotriva energiei rusești și de a bloca cererea de aderare a Ucrainei la UE și un împrumut UE de 140 de miliarde de euro pentru această țară devastată de război.
Aceste probleme au fost în centrul atenției la summitul informal de la Copenhaga, unde liderii au discutat trecerea de la votul unanim la votul cu majoritate calificată, tocmai pentru a depăși veto-ul lui Orbán.
În acest context, Comisia se opune ferm eliberării unei părți semnificative din fondurile UE în valoare de 18 miliarde de euro pe care le-a reținut Ungariei pentru încălcarea libertăților academice și a drepturilor minorităților, printre alte deficiențe.
Ca soluție de compromis, guvernul maghiar a propus transferul a 545 de milioane de euro din programele universitare către proiecte industriale „strategice”, dar planul nu a fost acceptat în totalitate de Bruxelles.
„Nu vom acorda niciun fel de finanțare înainte ca condițiile orizontale să fie îndeplinite, iar în prezent acestea nu sunt îndeplinite”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Maciej Berestecki, referindu-se la condițiile generale pe care țările membre trebuie să le îndeplinească pentru a primi fonduri din partea UE.
Cu toate acestea, executivul european a decis joia trecută să elibereze 163,5 milioane de euro din suma totală de 545 de milioane de euro sub formă de plăți în avans.
În acest caz, Comisia a fost obligată să respecte propriile reguli, care o obligă să aloce 30 % din finanțarea totală pentru proiecte strategice, inclusiv infrastructuri critice și biotehnologie.
Eliberarea întregii sume ar fi provocat probabil o reacție negativă din partea Parlamentului European și a capitalelor UE, în special a celor din Europa de Nord, care sunt cele mai nemulțumite de comportamentul lui Orbán.
Având în vedere amenințările repetate ale Ungariei de a-și folosi dreptul de veto pentru a bloca unele dintre cele mai importante inițiative ale UE, menținerea înghețată a majorității fondurilor oferă Bruxelles-ului mai multă influență pentru a obține concesii în dosare strategice, a declarat un oficial al Comisiei cu cunoștințe despre proces, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi liber.
Motivul oficial al Comisiei pentru menținerea blocării majorității celor 545 de milioane de euro este teama că Ungaria ar putea în continuare să deturneze acești bani către universități.
Comisia a îndemnat în repetate rânduri Budapesta să restabilească libertățile academice pentru a debloca fluxul de bani.
Ursula von der Leyen va anunța planul de capabilități militare din cadrul SAFE în două săptămâni: Roțile sunt deja în mișcare. Un val de investiții în apărarea europeană este pe drum
Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat miercuri, după summitul informal al liderilor europeni de la Copenhaga, că Uniunea pregătește un plan detaliat pentru a acoperi lacunele de capabilități militare, în paralel cu o „explozie de investiții” în apărare comună, menționând succesul programului SAFE de 150 miliarde euro.
Planul, care va fi prezentat în două săptămâni, include coaliții de capabilități conduse de state membre și o foaie de parcurs până în 2030 pentru interoperabilitatea forțelor UE și NATO.
„Vestea bună este că roțile sunt deja în mișcare. Un val de investiții în apărarea noastră comună este pe drum. Succesul SAFE și cei 150 de miliarde EUR sunt o dovadă clară”, a spus von der Leyen, într-o conferință comună de presă alături de președintele Consiliului European, Antonio Costa, și premierul danez Mette Frederiksen, gazda reuniunii.
Ea a precizat că Uniunea are nevoie de „un plan pan-european precis privind modul de acoperire a lacunelor de capabilități și privind pașii următori”, document care urmează să fie prezentat Consiliului European în două săptămâni.
Un element central îl reprezintă „pregătirea industriei de apărare europene”.
„Avem nevoie de o industrie europeană de apărare consolidată, rezilientă și inovatoare. Am lansat omnibusul pentru apărare pentru a simplifica procedurile, pentru a accelera întregul proces. Și această industrie de apărare are nevoie de un ecosistem puternic, format nu doar din industrie, desigur, ci și din start-up-uri tehnologice”, a subliniat von der Leyen.
Ea a menționat că Bruxelles-ul intenționează să creeze noi Alianțe Tehnologice pentru a conecta inovatorii din domeniul tehnologic cu utilizatorii militari.
„A existat o discuție amplă despre importanța start-up-urilor și a mediului academic – toate acestea sunt esențiale. Din acest motiv, propunem să creăm noi Tech Alliances pentru a conecta inovatorii din domeniul tehnologic cu utilizatorii din domeniul apărării”, a spus șefa Comisiei.
Potrivit acesteia, până în 2030 va exista o foaie de parcurs europeană cu obiective comune și jaloane concrete privind interoperabilitatea forțelor. „Este o chestiune de timp și doar ceea ce este măsurat, se îndeplinește”, a subliniat von der Leyen.
