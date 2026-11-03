UE și Marea Britanie au convenit asupra termenilor unui proiect de acord privind eliminarea controalelor post-Brexit pentru produsele alimentare și agricole

Uniunea Europeană și Regatul Unit au convenit asupra unui proiect de acord care prevede eliminarea controalelor post-Brexit ce vizează importurile și exporturile de produse alimentare și de origine animală, înainte de summitul UE-Regatul Unit, programat pentru 20 noiembrie, informează The Guardian și BBC News.

Potrivit informațiilor deținute de BBC, proiectul de text de 200 de pagini al acestui așa-numit acord „SPS” (sanitar și fitosanitar) a fost distribuit statelor membre ale UE la Bruxelles, pentru a fi analizat în cadrul unei reuniuni care va avea loc miercuri.

Au fost distribuite, de asemenea, texte similare privind acordurile referitoare la tranzacționarea emisiilor și la un program de călătorie și muncă pentru tineri, alături de un proiect de declarație comună de 15 pagini destinat liderilor din Marea Britanie și din UE.

Acordul privind produsele alimentare reprezintă cea mai importantă parte a așa-numitei „resetări a Brexitului” convenite până în prezent, eliminând controalele și birocrația cu care s-au confruntat exportatorii după ieșirea Regatului Unit din piața unică a UE. Se preconizează că acordul va intra în vigoare în primul trimestru al anului 2028.

Ca urmare a acordului, guvernul susține că economia Regatului Unit va beneficia, în cele din urmă, de avantaje anuale în valoare de 5,1 miliarde de lire sterline.

Acordul ar putea avea următoarele efecte:

Ar putea fi reluate exporturile către UE de cârnați proaspeți, burgeri, crustacee și moluște din apele teritoriale și cartofi de sămânță

Ar trebui să elimine necesitatea certificatelor sanitare de export în valoare de 200 de lire sterline, care confirmă că produsul îndeplinește cerințele sanitare ale țării de destinație

De asemenea, ar trebui să elimine necesitatea certificatelor fitosanitare în valoare de 25 de lire sterline, care atestă că plantele sau produsele vegetale sunt lipsite de dăunători și boli

Taxele de inspecție, certificatele ecologice, unele taxe portuare și alte verificări pentru exporturile și importurile către și din UE ar putea fi eliminate

Se vor reintroduce pașapoartele pentru animalele de companie britanice care sunt duse în UE

În schimb, se așteaptă ca Regatul Unit să se angajeze să respecte și să se adapteze la reglementările UE existente privind standardele comerciale pentru plante, animale și produse alimentare – un proces denumit „aliniere dinamică”.

Fiecare dintre aceste elemente a fost supus dezbaterii sub conducerea lui Keir Starmer, iar summitul ar fi avut loc deja dacă Partidul Laburist nu și-ar fi schimbat liderul în iulie.

Sub conducerea lui Andy Burnham, abordarea Marii Britanii privind relațiile post-Brexit cu UE s-a schimbat semnificativ. Keir Starmer a afirmat că Regatul Unit nu se va reîntoarce în Uniune în timpul vieții sale, în timp ce Burnham a declarat că i-ar plăcea să vadă Marea Britanie din nou în UE în timpul vieții sale.

Într-un interviu acordat postului ITV, Burnham a afirmat că „opinia publică s-a schimbat la nivel național” de la referendumul privind Brexit-ul din 2016, dar a adăugat că „nu va trece peste opinia publică” în această chestiune.

„Cetățenii trebuie să aibă ultimul cuvânt de spus în ceea ce privește orice se va întâmpla cu Brexit-ul”, a adăugat el.

Burnham a mai precizat că nu a propus restabilirea liberei circulații între Regatul Unit și UE.