Uniunea Europeană și Marea Britanie au convenit să relanseze relația post-Brexit printr-o serie de acorduri și angajamente viitoare, pe fondul „unor provocări geopolitice și economice din ce în ce mai mari”, urmărind să construiască „o relație ambițioasă și dinamică, care să aducă beneficii cetățenilor” de pe ambele părți ale Canalului Mânecii.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, și prim-ministrul britanic Andy Burham au oferit detaliile înțelegerilor pe care cele două părți le-au convenit la finalul celui de-al doilea summit UE-Marea Britanie succedat de publicarea unei declarații comune.

The EU and the UK are closest neighbours, reliable allies and natural partners – bound by deep historical ties and shared values. And in an increasingly challenging world, we have both a responsibility and a duty to work together. https://t.co/aq5meSSTGe — António Costa (@eucopresident) November 20, 2026

„Dragă Andy, bine ai venit la Bruxelles. Sunteți întotdeauna bineveniți în Uniunea Europeană. Regatul Unit este cel mai apropiat vecin al nostru, un aliat de încredere și un partener natural. Ne leagă legături istorice profunde și valori comune, precum și un angajament comun față de democrație, drepturile omului, statul de drept, multilateralismul și ordinea internațională bazată pe norme. Și ori de câte ori libertatea noastră a fost pusă în pericol, am fost uniți și am luptat cot la cot”, a deschis Antonio Costa conferința.

Președintele Consiliului European a subliniat obiectivele comune pe care le au cele două părți, în pofida diferențelor dintre ele.

„În contextul geopolitic actual, Europa are nevoie de unitate, iar Uniunea Europeană va căuta întotdeauna să colaboreze strâns cu Regatul Unit. Fiecare dintre noi are propriile sale particularități și le respectă. Noi, cei de pe continent, nu am adoptat sistemul imperial de măsură al Regatului Unit. Voi măsurați distanțele în mile, noi, în kilometri. Iar noi conducem pe partea opusă a drumului. Dar cel mai important este că ne îndreptăm în aceeași direcție”, a arătat Antonio Costa.

La rândul său, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a vorbit despre responsabilitatea comună de a transforma „această apropiere într-o forță comună și o prosperitate comună.”

„Lumea din jurul nostru se schimbă rapid, ceea ce face ca un parteneriat mai strâns și mai puternic între Uniunea Europeană și Regatul Unit să fie cu atât mai important. Și, într-adevăr, spiritul cooperării noastre este unul de tip „win-win”. Economiile noastre sunt profund interconectate. Populațiile noastre sunt legate prin legături extraordinare. Dorim să le oferim (n.r. cetățenilor noștri) noi oportunități și mai multă încredere în viitor. Am realizat deja multe împreună. Și, în calitate de parteneri, aliați și prieteni, avem toate motivele să fim ambițioși în privința viitorului”, a punctat Ursula von der Leyen.

Prim-ministrul britanic Andy Burnham a făcut trimitere la un sondaj care relevă că două treimi dintre britanici sunt în favoarea unei relații mai strânse cu Uniunea Europeană.

„Am trecut printr-un deceniu de derivă, prea multe diviziuni, creștere economică redusă și prețuri mai mari în magazine. Ei își doresc o înțelegere mai bună decât acel „Brexit dur” cu care ne-am ales, iar astăzi, împreună, am obținut acel acord mai bun. Așa cum am spus, va fi benefic atât pentru cetățenii din Marea Britanie, cât și pentru cei din Europa. Acesta abordează în mod direct cele mai mari provocări ale epocii noastre și cele mai mari îngrijorări ale oamenilor: prețul alimentelor, costul energiei, lipsa creșterii economice și costurile de desfășurare a activității comerciale, nivelul imigrației ilegale și provocările cu care se confruntă tinerii noștri. Astăzi punem capăt unui deceniu marcat de derivă și diviziune, reînnoind legăturile cu vechii prieteni și construind o relație mult mai constructivă cu vecinii noștri cei mai apropiați și cu cea mai mare piață a noastră. Cred că oamenii din toată Marea Britanie pot privi acum cu încredere spre un deceniu mai bun și mai plin de speranță care ne așteaptă”, și-a exprimat optimismul Burnham.

Potrivit declarației comune, relația bilaterală dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit a fost îmbunătățită în urma unor acorduri și angajamente sectoriale.

Negocieri finalizate

Bruxelles și Londra au finalizat negocierile privind un spațiu sanitar și fitosanitar comun, cu anumite standarde comune de calitate. Acordul SPS urmărește eliminarea certificatelor și controalelor fitosanitare post-Brexit pentru comerțul cu animale, produse alimentare, plante și produse agroalimentare între cele două părți. Obiectivul celor două părți este ca această înțelegere să intre în vigoare începând cu 1 martie 2028.

De asemenea, cele două părți au căzut de acord asupra interconectării sistemelor de comercializare a emisiilor din UE și Regatul Unit (acordul ETS). Potrivit declarației comune, înțelegerea ar oferi o bază stabilă pentru recunoașterea reciprocă a cotelor de emisii din UE și Regatul Unit și pentru scutirea mărfurilor din UE și Regatul Unit de la aplicarea mecanismelor de ajustare la frontieră a prețului carbonului, sub rezerva legislației și procedurilor respective pe care intenționăm să le punem în aplicare fără întârziere. UE și Regatul Unit își propun ca acest acord să fie aplicat începând cu 2028.

Negocierile pentru Youth Experiențe Scheme au fost încheiate, conform documentului mai sus amintit. Programul va permite unui număr de până la 100.000 de tineri din UE să locuiască în Regatul Unit pentru a lucra, studia, face voluntariat sau călători. De asemeena, același număr de tineri britanici – 100.000 – ar urma să beneficieze de aceleași condiții în UE. Schema îi vizează pe tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 31 de ani, cu posibilitate de ședere în Regatul Unit de până la trei ani. Acordul ar urma să devină operațional nu mai târziu de 2030. În egală măsură, Regatul Unit urmează să revină în programul Erasmus + începând cu 2027.

Un alt element important este acordul privind cooperarea în domeniul competitivității, care completează acordul comercial și de cooperare.

Angajamente asumate

Un punct sensibil al discuțiilor l-au reprezentat taxele pentru tinerii europeni care doresc să urmeze studii universitare în Regatul Unit. UE dorește ca tinerii săi să plătească aceleași taxe ca studenții britanici. Andy Burnham a arătat flexibilitatea de a scădea cuantumul până la 12.000 de lire sterline, nu departe de media de aproximativ 9.700 de lire sterline, cât achită tinerii britanici, dar Uniunea Europeană a refuzat oferta. Prin urmare, cele două părți se angajează să negocieze în continuare, urmând ca discuțiile să fie finalizate în termen de șase luni de la summit.

Cele două părți urmăresc la anul 2027 să fie cel în care vor fi fost încheiate discuțiile privind participarea Regatului Unit la piața internă de energie electrică a UE.

Declarația comună stipulează că anul viitor ar urma să fie lansat un parteneriat digital UE-Regatul Unit, ce va viza cooperarea în domeniul inteligenței artificiale, tehnologiilor cuantice, conectivității digitale și securității online.

În ceea ce privește programul PeacePlus, Bruxelles și Londra explorează posibilitatea dezvoltării unui program ce îl va succeda pe cel existent în perioada 2028-2034.

Potrivit Ursulei von der Leyen, Uniunea Europeană și Regatul Unit vor colabora „mai strâns în ceea ce privește capacitățile de apărare și mobilitatea militară și vom proteja mai bine infrastructura critică de care dispunem.”

UE va deschide calea pentru „participarea Regatului Unit la misiunile noastre civile de securitate și apărare. De asemenea, vom consolida cooperarea noastră în lupta împotriva amenințărilor hibride, a atacurilor cibernetice și a ingerințelor străine”, a mai anunțat președinta Comisiei Europene.

După acest summit, Uniunea Europeană și Regatul Unit vor demara un proces informal de „brainstorming” pentru a stabili detaliile viitoare ale relației post-Brexit.

Conform declarațiilor premierului britanic, aceste discuții ar urma să se încheie înainte de următorul summit, probabil „pe vremea aceasta, anul viitor.”