UE și Marea Britanie salută „progresele înregistrate în vederea obținerii unui acord între SUA și Iran”: Trebuie să pună capăt conflictului și să redeschidă Strâmtoarea Ormuz

Uniunea Europeană și Marea Britanie salută „progresele înregistrate în vederea obținerii unui acord între Statele Unite și Iran”.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat nevoia unui „acord care să conducă la o adevărată dezamorsare a conflictului, să redeschidă Strâmtoarea Ormuz și să garanteze libertatea deplină de navigație, fără restricții.”

I welcome the progress towards an agreement between the US and Iran. We need a deal that truly de-escalates the conflict, reopens the Strait of Hormuz and guarantees toll free full freedom of navigation. Iran must not be allowed to develop a nuclear weapon. It must also end… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 24, 2026

„Iranului nu trebuie să i se permită să dezvolte o armă nucleară. De asemenea, acesta trebuie să pună capăt acțiunilor sale destabilizatoare din regiune, fie direct, fie prin intermediari, precum și atacurilor nejustificate și repetate asupra vecinilor săi”, a semnalat von der Leyen.

Aceasta a arătat disponibilitatea Europei de a continua „să colaboreze cu partenerii internaționali pentru a profita de acest moment în vederea găsirii unei soluții diplomatice durabile” și pentru „a limita efectele colaterale ale acestui conflict, în special asupra lanțurilor de aprovizionare și a prețurilor la energie.”

La rândul său, premierul britanic Keir Starmer a arătat că „avem nevoie de un acord care să pună capăt conflictului și să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, asigurând libertatea de navigație necondiționată și fără restricții.”

I welcome the progress towards an agreement between the US and Iran. We need to see an agreement that brings the conflict to an end and reopens the Strait of Hormuz, with unconditional and unrestricted freedom of navigation. It’s vital that Iran must never be allowed to develop… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 24, 2026

„Este esențial ca Iranului să nu i se permită niciodată să dezvolte o armă nucleară. Guvernul meu va continua să facă tot ce ne stă în putință pentru a proteja poporul britanic de impactul acestui conflict. Vom colabora cu partenerii noștri internaționali pentru a profita de acest moment și a ajunge la o soluție diplomatică pe termen lung”, a mai spus Starmer.

Președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă ceea ce a descris drept un acord aproape finalizat între SUA, Iran și mai mulți intermediari din Orientul Mijlociu, menit să pună capăt unui conflict care durează de luni de zile și care a destabilizat rutele maritime globale, a zguduit piețele energetice și a alimentat temerile privind consecințe economice mai ample.

Nu este încă clar dacă acordul va include restricții oficiale privind programul nuclear al Iranului, dezvoltarea rachetelor sau activitățile regionale prin intermediari — principalele puncte de blocaj care au amenințat să facă eșuate negocierile pe tot parcursul primăverii.

„Aspectele finale și detaliile acordului sunt în prezent în discuție și vor fi anunțate în curând”, a scris Trump.

Trump a dezvăluit că acordul va include redeschiderea Strâmtorii Ormuz, o prioritate majoră pentru Casa Albă și aliații din statele din Golf, după luni de perturbări ale piețelor energetice globale și ale traficului comercial maritim.

Trump a mai spus că a avut o convorbire telefonică cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, „care, de asemenea, a decurs foarte bine”.

Iranul a dat de înțeles că „diferențele se reduc” în cadrul negocierilor cu SUA, după ce șeful armatei pakistaneze a purtat noi discuții la Teheran, iar secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat jurnaliștilor din India că „s-au înregistrat unele progrese” și că „s-ar putea să avem vești mai târziu în cursul zilei”.

Potrivit acelorași oficiali, o decizie finală cu privire la propunerea elaborată de Pakistan ar putea fi luată în următoarele 48 de ore, pe măsură ce ambele părți o analizează.