UE și Maroc lansează un dialog digital menit să consolideze parteneriatul strategic în domeniul tehnologiilor digitale și al inteligenței artificiale

Uniunea Europeană și Regatul Maroc și-au consolidat relația în calitate de parteneri strategici în domeniul digital prin lansarea dialogului digital UE-Maroc.

Potrivit comunicatului oficial, dialogul digital reflectă o viziune comună de deblocare a potențialului soluțiilor digitale, de date și de inteligență artificială (IA), sprijinind o economie și o societate digitale în serviciul cetățenilor. Aceasta va permite cooperarea în domenii precum IA, sprijinul pentru întreprinderile nou-înființate digitale, infrastructura digitală sigură și de încredere, precum și interoperabilitatea soluțiilor de infrastructură digitală publică, cum ar fi portofelele digitale.

Dialogul a fost lansat de Henna Virkkunen, vicepreședintă executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, și de Amal El Fallah Seghrouchni, ministru delegat responsabil cu tranziția digitală și reforma administrativă.

Domenii de colaborare

Dialogul digital UE-Maroc se va axa, printre altele, pe:

Facilitarea introducerii unor rețele și infrastructuri digitale sigure și de încredere pentru a sprijini cooperarea în domenii precum IA și infrastructura publică digitală.

Schimbul de bune practici și sprijinirea implementării infrastructurilor de calcul bazate pe IA, precum și a ecosistemelor din jurul acestora.

Instituirea unei cooperări avansate între institutele marocane de cercetare în domeniul IA și fabricile de IA din UE, inclusiv prin facilitarea cooperării în ceea ce privește proiectele de cercetare și inovare, schimbul de resurse și de cunoștințe.

Schimbul de informații și consolidarea colaborării în domeniul e-guvernanței și al infrastructurii publice digitale, inclusiv eforturi în vederea interoperabilității dintre soluțiile și cadrele UE și marocane.

Sprijinirea întreprinderilor nou-înființate pentru a prezenta soluții relevante care să răspundă nevoilor întreprinderilor și ale societății.

Pe lângă lansarea dialogului digital, vicepreședinta executivă Virkkunen și ministrul Seghrouchni au semnat un acord administrativ privind ecosistemele IA pentru inovare.

„Lansarea dialogului digital marchează un moment important în cooperarea de lungă durată dintre UE și Maroc. Dialogul digital se va axa pe oferirea de beneficii concrete întreprinderilor, întreprinderilor nou-înființate, instituțiilor de cercetare și altor părți interesate de ambele părți. Aceasta va consolida în special cooperarea dintre fabricile de IA din UE și ecosistemul marocan de inovare în domeniul IA”, a declarat Virkkunen.

De asemenea, se conturează prima punere în aplicare operațională a acestui acord. Patru centre europene de supercalcul au semnat o scrisoare de intenție cu Universitatea Politehnică Mohammed VI, care găzduiește cel mai puternic supercalculator de pe continentul african.

Această cooperare se va baza pe debarcarea cu succes a sistemului de cabluri submarine Medusa în Nador, Maroc, și pe sprijinul continuu acordat strategiei „Marocul digital 2030” pentru introducerea serviciilor publice digitale.

Dialogul digital poate, de asemenea, să pregătească terenul pentru programele concrete de cooperare aflate în prezent în discuție între UE și Maroc. Acestea ar sprijini punerea în aplicare a strategiei „Marocul digital 2030”, a acordului administrativ semnat astăzi și a ecosistemului de întreprinderi nou-înființate din Maroc.