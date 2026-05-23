UE și Mexicul își consolidează parteneriatul prin acorduri ce vizează comerțul și investițiile, într-un context de incertitudine globală ascendentă

UE și Mexic au făcut un pas important în parteneriatul lor prin semnarea Acordului global modernizat (MGA) și a Acordului comercial provizoriu (iTA).

În cadrul celei de-a 8-a reuniuni la nivel înalt UE-Mexic, desfășurată la Ciudad de México, ambele părți au convenit să-și aprofundeze cooperarea politică și economică într-un context de incertitudine globală crescândă.

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, UE a fost reprezentată de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de președintele Consiliului European, António Costa, de Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, și de comisarul pentru comerț și securitate economică, Maroš Šefčovič.

Acordurile vor contribui la consolidarea dialogului politic și a cooperării dintre UE și Mexic, creând oportunități în domenii precum comerțul, investițiile și tehnologiile curate, consolidând în același timp lanțurile de aprovizionare și sprijinind obiectivele climatice.

De asemenea, acestea creează noi oportunități pentru întreprinderile de ambele părți, inclusiv pentru sectorul agroalimentar, într-una dintre cele mai strategice țări partenere ale UE din America Latină.

„UE și Mexicul sunt angajate într-un parteneriat strategic strâns. Acordurile modernizate de astăzi reflectă viziunea noastră comună asupra viitorului și vor aduce numeroase beneficii pentru ambele părți. Vom stimula comerțul și investițiile pentru a susține locurile de muncă și creșterea economică și vom coopera într-o serie de domenii de politică. Împreună vom construi un viitor mai bun pentru cetățenii noștri și pentru planetă, găsind puncte comune în ceea ce privește susținerea instituțiilor globale, stimularea creșterii economice ecologice și promovarea drepturilor omului și a egalității de gen”, a subliniat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Un angajament comun față de multilateralism și instituțiile globale

Summitul a reafirmat angajamentul comun al UE și al Mexicului față de multilateralism și ordinea internațională bazată pe norme. În calitate de parteneri cu viziuni comune în cadrul forurilor multilaterale, ambele părți au subliniat importanța vitală a cooperării internaționale în abordarea provocărilor globale. Liderii s-au angajat să colaboreze strâns în ceea ce privește promovarea păcii și a securității, reforma instituțiilor de guvernanță globală și apărarea drepturilor omului.

În cadrul summitului, UE și Mexic și-au reafirmat, de asemenea, rolurile de motoare esențiale ale relației birégionale dintre UE și Comunitatea Statelor din America Latină și Caraibe (CELAC).

Având în vedere provocările globale tot mai mari, Mexic și UE au convenit să instituie un dialog strategic la nivel ministerial, ca mecanism permanent de consultare și coordonare cu privire la chestiuni internaționale și regionale de interes comun.

Promovarea comerțului și a securității economice

UE și Mexic au o relație comercială solidă și de lungă durată, care se ridică deja la 100 de miliarde de euro pe an în bunuri și servicii. Acordul modernizat va stimula și mai mult această relație, facilitând exporturile și investițiile pe piețele reciproce, întrucât prevede:

oportunități sporite pentru sectorul agricol al UE, având în vedere că Mexicul este un importator net de produse alimentare cu tarife ridicate. În temeiul noului acord, Mexicul va proteja 232 de băuturi spirtoase și alte 336 de indicații geografice europene pentru vinuri, bere și produse alimentare;

o cooperare mai strânsă în ceea ce privește tranziția verde și tranziția digitală, consolidând lanțurile de aprovizionare cu materii prime critice;

noi posibilități pentru întreprinderile din UE de a participa la licitații pentru contracte guvernamentale mexicane în condiții de egalitate cu firmele mexicane;

noi oportunități pentru exportul de servicii în domenii-cheie, cum ar fi serviciile financiare, transportul maritim, serviciile digitale și profesionale;

Reguli mai simple pentru întreprinderi și o cooperare reglementară sporită între UE și Mexic;

mai puține bariere în comerțul electronic și o cooperare sporită în domeniul digital;

reguli consolidate pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală și a creatorilor.

În cadrul Forumului de Afaceri care a avut loc în contextul summitului, cele două părți au discutat despre cooperarea viitoare, inclusiv despre modalități de a valorifica noi oportunități în domeniul tehnologiilor avansate, al comerțului digital și al creării unui mediu de afaceri propice tranziției către o economie curată.

Eforturi comune pentru promovarea sustenabilității și a drepturilor omului

Acordul are ca scop promovarea dezvoltării durabile atât în Europa, cât și în Mexic, întrucât prevede:

angajamente cu caracter juridic obligatoriu privind drepturile lucrătorilor, protecția mediului, schimbările climatice și conduita responsabilă a întreprinderilor;

o declarație comună privind comerțul și egalitatea de gen, care reafirmă angajamentul comun de a promova emanciparea economică și drepturile femeilor;

un mecanism de soluționare a litigiilor pentru a asigura respectarea acestor angajamente;

un rol activ pentru experții independenți, societatea civilă și organismele internaționale în monitorizarea punerii în aplicare a acordului.

Ambele părți au semnat o Declarație comună privind economia circulară, menită să abordeze tripla criză planetară reprezentată de schimbările climatice, pierderea biodiversității și poluarea – inclusiv poluarea cu plastic –, consolidând în același timp reziliența economică, competitivitatea și crearea de locuri de muncă durabile.

În contextul summitului, UE și Mexic au organizat un eveniment comun cu tema „Capacitarea femeilor pentru o participare mai mare în domeniul comerțului”.

Evenimentul a reunit actori-cheie pentru a identifica modalități de a sprijini femeile să beneficieze de oportunitățile deschise de Acordul global de comerț (MGA) și de Acordul privind investițiile (ITA), precum și de „Declarația privind comerțul și egalitatea de gen” inclusă în acorduri.

Agenda de investiții „Global Gateway” și cooperarea viitoare

UE și Mexic și-au reafirmat angajamentul de a consolida Agenda de investiții „Global Gateway” ca pilon central al parteneriatului lor strategic. Prin intermediul inițiativei „Global Gateway”, UE sprijină investițiile durabile, decarbonizarea, lanțurile valorice reziliente și creșterea economică incluzivă în Mexic. Summitul a confirmat angajamentul comun al ambilor parteneri față de un parteneriat reciproc avantajos.

Agenda de investiții „Global Gateway” dintre UE și Mexic facilitează investiții finanțate de UE în valoare de peste 5 miliarde de euro în sectoare-cheie, printre care tranziția energetică, transportul durabil, sănătatea și produsele farmaceutice, economia circulară, apa și salubritatea, agricultura durabilă, pădurile și biodiversitatea, precum și conectivitatea digitală.

În plus, întreprinderile europene vor juca, de asemenea, un rol esențial în punerea în aplicare a obiectivelor Planului Mexic privind dezvoltarea căilor ferate, economia circulară și finanțarea tranziției verzi.

În cadrul strategiei „Global Gateway”, Uniunea Europeană și Mexicul investesc în tehnologii curate, producția locală, finanțarea durabilă și soluții inovatoare. Liderii au salutat agenda orientată spre viitor și au convenit să aprofundeze colaborarea prin noi dialoguri privind securitatea energetică, sănătatea și conectivitatea digitală. Co-organizarea celei de-a patra conferințe UE-Caraibe privind alga Sargassum, care va avea loc în Mexic în toamna viitoare, va impulsiona eforturile de creare a unui lanț valoric pentru alga Sargassum.

UE și Mexic au subliniat, de asemenea, dimensiunea de incluziune socială a strategiei „Global Gateway”, inclusiv egalitatea de gen și parteneriatele cu organizațiile societății civile.

În acest context, președinta von der Leyen a anunțat un proiect în valoare de peste 4 milioane de pesos, finanțat de UE, pentru a sprijini emanciparea femeilor indigene din Mexic.

Agenda de investiții sprijină dezvoltarea durabilă pe termen lung și crearea de locuri de muncă decente, contribuind în același timp la o infrastructură rezilientă și la o conectivitate de înaltă calitate.

Dialogul digital UE-Mexic

Mexicul și UE au convenit să relanseze Dialogul digital UE-Mexic, ținând seama în mod corespunzător de Declarația comună UE-America Latină și Caraibe privind o alianță digitală, precum și de Declarația de la summitul CELAC-UE de la Santa Marta. Acesta va aborda teme precum inovarea digitală, reglementarea și tehnologiile emergente.

Următorii pași

După semnarea MGA și a iTA, UE și Mexic vor urma propriile proceduri pentru a ratifica acordurile.

În ceea ce privește UE, aceasta înseamnă că MGA va fi supus ratificării de către toate statele membre, în conformitate cu procedurile lor naționale. În același timp, Acordul privind comerțul cu mărfuri (iTA) va urma procesele de ratificare specifice UE, întrucât intră sub incidența competențelor exclusive ale UE. Acest lucru va necesita consimțământul Parlamentului European și adoptarea unei decizii privind încheierea acordului de către Consiliu, după care acesta va intra în vigoare.

Acordul privind comerțul cu mărfuri (iTA) va expira odată cu intrarea în vigoare a Acordului-cadru (MGA).